Verohallinto taipui: Kodin ja työpaikan välisillä matkoilla tarvittavat maskit saa vähentää verotuksessa

Vähennyksen määrä on kaksi euroa työpäivää kohti.

Verohallinnossa on juuri tehty uusi linjaus asunnon ja työpaikan välisille matkoille ostettujen maskien kustannusten vähennyskelpoisuudesta. Käytännössä maskien verovähennysoikeus nyt laajenee. Aiemmin vähennettävyyden ehtona oli käyttöpakko, mutta nyt verottaja pitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 13.8. antamaa suositusta riittävänä.

Linjauksessa todetaan, että jos työntekijä tekee asunnon ja työpaikan välisen matkan joukkoliikennevälineellä ja käyttää matkalla hankkimaansa maskia, hän voi vähentää myös näiden maskien kustannukset verotuksessa osana asunnon ja työpaikan välisten matkojen kustannuksia.

Vähennyksen ehtona on, että työnantaja ei tarjoa työtekijälle maskia, jota hän voisi käyttää myös tällä matkalla, ja että työntekijälle aiheutuu maskien hankinnasta kustannuksia.

Vähennyksen saa edellytysten täyttyessä riippumatta siitä, kohdistuuko terveysviranomaisen suositus sen sairaanhoitopiirin alueelle, jolla matka on tehty.

Linjauksessa on ohjeistettu myös vähennyksen määrästä niin, että " Vähennyksen määrä on muun selvityksen puuttuessa kaksi euroa jokaiselta päivältä, jona työntekijä on tehnyt vähennykseen oikeuttavan asunnon ja työpaikan välisen matkan."

Vähennyksellä ei ole Verohallinnon mukaan merkittävää vaikutusta valtion talouteen.

– Ainakaan tänä vuonna valtion tuloverotuksen kannalta tällä ei oletettavasti ole juurikaan vaikutuksia, sillä palkansaajien etätyön voimakkaasti lisäännyttyä heillä on vastaavasti vähennyskelpoisia asunnon ja työpaikan välisiä matkustamiskustannuksia vähemmän kuin normaalitilanteessa, toteaa johtava veroasiantuntija Tero Määttä Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksiköstä.

Käytännössä myös etätyö pienentää vähennyksen saavien määrää.

– Etätyö jatkunee myös lähitulevaisuudessa, joten tällä linjauksella tuskin on kovin suurta merkitystä tuloverotuksessa jatkossakaan, arvioi Määttä.