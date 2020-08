Metsälän paloittelusurmasta epäillään yhä 12 henkilöä – tutkijat: äärimmäisen harvinainen tapaus

Heinäkuun viimeisellä viikolla tapahtuneesta henkirikoksesta epäillään edelleen 12 henkilöä. Kaikki epäillyt ovat yhä vangittuina todennäköisin syin murhasta epäiltyinä.

Epäillyn murhan uhri oli aikuinen mies. Henkirikoksen epäillään tapahtuneen Helsingin Metsälässä sijaitsevan moottoripyöräkerho Apache MC:n tiloissa.

Poliisin mukaan kyseessä on niin sanottu paloittelusurma.

Poikkeuksellinen henkirikos Suomen rikoshistoriassa

Henkirikos on poikkeuksellinen sen suuren epäiltyjen joukon, mutta myös julman tekotavan vuoksi.

– Kokonaisuudessaan tapaus on äärimmäisen harvinainen suomalaisten henkirikosten joukossa, toteaa väitöskirjatutkija Karoliina Suonpää Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin Krimon tilastojen mukaan aikavälillä 1.6.2002–31.12.2018 Suomessa on poliisin tietoon tullut 1 654 henkirikosta. Niiden joukossa korkein epäiltyjen määrä on ollut seitsemän. Tällaisia tapauksia on ollut kaksi.

Yli viiden epäillyn henkirikoksia on samalla ajanjaksolla ollut yhteensä kuusi. Näistä kolme on ollut murhia, tappoja yksi ja kuolemaan johtaneita pahoinpitelyjä kaksi.

Tiedot on kerätty esitutkinnan päätyttyä, joten esitutkinnan alussa epäiltyjä on voinut olla enemmän.

– Pääosin nämä henkirikokset ovat olleet päihdeongelmaisten keskinäisiä välienselvittelyjä, kertoo tutkija Martti Lehti Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista.

Hänen mukaansa on mahdollista, että poliisin tutkinnan edetessä osa paloittelusurman 12 epäillystä vapautuu murhaepäilyistä.

– Sen näkee vasta sitten, kun tutkinta valmistuu. Tämä on vain spekulaatiota, Lehti toteaa.

Myös paloittelusurmat ovat melko harvinaisia Suomessa. Krimon tilaston mukaan 1 654 henkirikoksesta 35 tapauksessa uhri tai uhrit on pilkottu.

Lähes kaikilla epäillyillä rikostausta

Epäilty murha tapahtui heinäkuun 28.–29. päivä. Helsingin käräjäoikeus vangitsi elokuun alussa 12 ihmistä todennäköisin syin murhasta epäiltynä.

Epäillyistä kymmenen on miehiä ja kaksi naisia. Heistä vanhin on iältään 46-vuotias mies ja nuorin 22-vuotias nainen.

Lähes kaikilla epäillyillä on rikostausta. Osalla heistä on tuomioita muun muassa eri asteisista huumausaine- ja liikennerikoksista, ryöstöistä ja varkauksista.

Poliisin mukaan rikostutkinnan kestoa on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida. Poliisi on tiedottanut tapahtumista niukasti julkisuuteen, koska yksityiskohtien tiedottaminen liian aikaisessa vaiheessa voisi vaarantaa rikoksen esitutkinnan.

