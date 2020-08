Kiinniotettava puukotti poliisikoiraa Lahdessa – koira sai tilanteessa vakavia vammoja

Hämeen poliisilaitoksen poliisikoira Into loukkaantui tiistai-iltana Lahdessa kiinniottotehtävän yhteydessä.

Kiinniotettava henkilö vahingoitti koiraa teräaseella päähän, Hämeen poliisi kertoo tiedotteessaan. Koira sai vakavia vammoja, mutta jatkoi tästä huolimatta tehtävänsä loppuun saakka.

Poliisikoira Into vietiin eläinsairaalaan hoidettavaksi ja on jo päässyt kotiin. Ennuste koiran toipumisesta on hyvä.

Poliisikoira on poliisin voimankäyttöväline, ja henkilö vastusti tässä tapauksessa poliisin virantoimitusta väkivaltaisesti. Tässä vaiheessa asiaa tutkitaan virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena.

Into on rodultaan belgianpaimenkoira malinois, ja se on syntynyt 13. maaliskuuta 2016. Into toimii Hämeen poliisissa partio- ja huumekoirana.