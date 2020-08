Kaupungin viestintäjohtaja moittii oululaisia ja puhuu henkisestä sisäilmaongelmasta: "Löytävät asioiden pimeän puolen viiltävällä tarkkuudella"

Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmi arvostelee oululaisia ja oululaisuutta paikallislehteen kirjoittamassaan kolumnissa.

Forum24-lehdessä 14.8. julkaistussa tekstissä Salmi muun muassa sanoo, että "onpa sitten ky­sy­mys kun­ta­po­li­tii­kas­ta, kau­pun­gin pal­ve­luis­ta tai tu­le­vai­suu­den elin­voi­ma­hank­keis­ta, löy­tä­vät ou­lu­lai­set asi­oi­den pi­me­än puo­len viil­tä­väl­lä tark­kuu­del­la". Hän myös toteaa, että "henkisesti Oulussa on sisäilmaongelma" ja hämmästelee sitä, että Oulu on tästä huolimatta menestynyt hyvin kotimaisessa ja kansainvälisessä kilpailussa.

Keväällä 2019 Oulun viestintäjohtajana aloittanut, pappina, SDP:n kunnallispoliitikkona ja Demokraatin päätoimittajana työskennellyt Salmi on ollut julkisuudessa myös aiemmin. Viime vuonna hän sai kirjallisen varoituksen julkaisemastaan kuvasta, joka viittasi kaupungin mukaan vanhoillislestadiolaisiin epäasiallisella tavalla. Pappina hän on ollut julkisuudessa esimerkiksi järjestämiensä agnostikkoiltojen vuoksi.

Pyysimme Salmea avaamaan tarkemmin, mistä kolumnissa on kysymys.

Mitä tarkoitat sillä, että oululaiset löytävät aina asioiden pimeän puolen?

– Olen asunut monessa paikassa Suomessa, esimerkiksi Turussa, Helsingissä ja Porvoossa. Oulussa on sellainen jännä piirre, että olemme viiltävän teräviä arvioimaan asioitamme – oli sitten kyse esimerkiksi kallioparkista, yliopiston sijoituspaikasta, torihotellista tai kulttuuripääkaupunkihankkeesta. Kaikkeen uuteen liittyy aina pieni pessimismi. Oulussa on saatu valtavasti aikaan yhdessä tekemisen meiningillä, mutta asenneilmastossa voisi joskus olla korjattavaa. Meillä voisi olla positiivisempi ja luottavaisempi fiilis siihen, että asiat kyllä järjestyvät.

Oulussa esimerkiksi vuonna 2015 valmistuneen kallioparkin rakentamisesta käytiin pitkään vääntöä, ja tällä hetkellä muun muassa kuukausia pysähdyksissä olleen torihotellin rakentaminen on ollut Oulussa otsikoissa.

Hämmästelet kolumnissasi sitä, että Oulu on menestynyt hyvin kotimaisessa ja kansainvälisessä kilpailussa. Mihin viittaat tällä kommentilla?

– Viittaan siihen, että negatiivinen ilmapiiri ei ole kuitenkaan tarttunut Oulussa keskeisiin toimijoihin. Meillä on täällä esimerkiksi hyvä yhteistyö yliopiston ja yrityselämän välillä. Kysyisin, että jos uusiin hankkeisiin liittyvä negatiivinen energia kanavoitaisiin positiiviseksi, miten hyviä me silloin olisimme.

Toteat myös, että Oulussa on yksi maailman puhtaimmista ulkoilmoista, mutta sen sijaan kaupungissa on sisäilmaongelma. Onko tämä henkilökohtainen mielipiteesi vai laajemmin kaupungin sisällä esillä oleva näkemys?

– Tämä kolumni on ihan omaa, henkilökohtaista ajattelua. Varmasti on kuitenkin ihmisiä, joiden kanssa jaan samanlaisia mielipiteitä.

Mitä kaupunginjohtaja ja viestinnän asiantuntija ajattelevat Mikko Salmen kolumnista? Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala: Kolumni on aina ensisijaisesti kirjoittajan henkilökohtainen näkemys asiasta. Hänhän kertoo siinä myös kauniita ja hienoja asioita Oulusta. Toisaalta hän puhuu myös ilmiöstä, joka on tälle ajalle ominaista koko Suomessa ja maailmalla, ei vain Oulussa. Ihmisten on helppo antaa mielipiteensä julki esimerkiksi somen kautta niin hyvässä kuin pahassa, ja taitavat ihmiset osaavat käyttää tätä hyvin. Oulussa se suuri, hiljainen enemmistö saa harvoin äänensä kuuluviin. Kannustaisin kuitenkin oululaisia hakemaan nykyistä enemmän Oulusta ja Oulua koskevista asioista, esityksistä ja avauksista myös mahdollisuuksia sekä hyviä puolia. Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen ja viestinnän professori Erkki Karvonen: En muista nähneeni vastaavanlaisia kirjoituksia, joten siinä mielessä tämä on erikoinen. Viestintäjohtajat voivat kuitenkin mielestäni toimia mielipidevaikuttajina ja osallistua keskusteluun reippaamminkin. Oulussa kyllä on olemassa tietynlaista negatiivista kulttuuria, joka näkyy erityisesti netissä. Siellä pieni porukka harrastaa negatiivista kirjoittelua ja onnistuu löytämään kielteisen puolen asiasta kuin asiasta. Toki ymmärrän myös sen, että kun koko maailman kehittämisen vauhti on nykyään niin hurjaa, ihmisille voi tulla jarrumentaliteetti. Suurta kaupunkia täytyy kuitenkin myös kehittää.

Viittaat kirjoituksessasi sanomalehti Kalevan sivuilla ja somessa käytävään kansalaiskeskusteluun. Ajatteletko, että kyseiset keskustelijat kuvastavat yli 200 000 asukkaan Oulua laajemmin?

– Ajattelen, että tämä kriittisyys on vain muutamien kymmenten tai satojen ihmisten aikaansaama, mutta se on hyvin äänekäs joukko, joka saa paljon palstatilaa ja kuuluu Oulun kaupunkikuvassa. Uskon, että suurin osa oululaisista on järkeviä, mutta he ovat hiljaa. Peräänkuuluttaisin kaupunkia ymmärtävien ihmisten aktiivisuutta. Kaupungin työntekijät ja poliitikot saavat kuitenkin aika paljon kuraa niskaan. Seurasin kauhulla esimerkiksi sitä, miten Riikka Moilasta kohdeltiin ihmisroskatilanteessa. Olen nähnyt pitkään kuntapolitiikassa, miten hienosti hän on tehnyt töitä vähempiosaisten eteen. Se lyöminen oli aivan kohtuutonta. On aika surullista, jos parinkymmenen vuoden poliitikon ura menee yhdellä lauseella pois.

Keskustan entinen kansanedustaja Riikka Moilanen kutsui vuonna 2018 Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa muun muassa päihdeongelmaisia ihmisroskaksi. Tämän seurauksena hän joutui esimerkiksi lopettamaan työnsä Pihlajalinnan alueellisena toimitusjohtajana.

Oletko saanut kolumnistasi palautetta oululaisilta?

Olen saanut siitä positiivista palautetta. Negatiivisia palautteita ei ole tullut. Yhteisö kehittyy vain silloin, kun esille nostaa asioita, jotka voivat herättää myös närää. Olen aiemminkin pappina ja poliitikkona ollut sellainen, että en ole pelännyt nostaa vaikeita asioita esille.

Olet ollut perustamassa viestintäjohtajana Ouluun Mun Oulu -nimistä kaupunkimediaa, jossa on keskitytty julkaisemaan Oulusta uutisia positiiviseen sävyyn. Liittykö Mun Oulun perustaminen ja kolumnissasi esitetyt asiat jollakin tavalla toisiinsa?

– Ei sinänsä, mutta luulen, että yhteiskunta ja ihmiset kaipaavat positiivisia uutisia, iloa ja lämpöä. Ongelmien esiin nostamisella on oma tärkeä, journalistinen roolinsa, mutta se ei voi olla koko kuva. Me tarvitsemme myös hyviä tarinoita, ja kaupungin viestinnän tehtävänä on tuoda niitä esille.

Voiko kolumnisi tulkita niin, että et viestintäjohtajana ja Oulun imagon kehittämisestä vastaavana ihmisenä kestä kriittisiä kommentteja kaupungista?

– Se on pitkälle vedetty johtopäätös. Ei tietenkään.

