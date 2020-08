Maan pisintä testijonoa selitetään henkilöstövajeella ja yhden yskäisyn testaamisella, hintakin hirvittää – "72 000 euroa yhtä positiivista näytettä kohden"

"Viikon jono testeihin. Tämä on edelleen niin syvyyksistä. Tuli varmaan kaupungille yllätyksenä tämä flunssa-aalto."

"Oon odottanu aikaa testiin jo viime tiistaista, eikä vielä oo kuulunut ajasta mitään. Onko muita samassa veneessä?"

Edellä olevat sitaatit ovat turhautuneiden ja vihaisten jyväskyläläisten kirjoittamia. Kommentit on poimittu mobiilisovellus Jodelin paikallisesta @korona-kanavasta. Ne tiivistävät tunnelman.

Tänään keskiviikkona Jyväskylässä koronatestijonossa olevien määrä on 1200. Monet kertovat odottaneensa testiin pääsyä jopa yli viikon. Eikä odotus ole päättynyt siihen. Myös testitulosten saapumisessa on kestänyt päiviä. Valtakunnan mittakaavassa Jyväskylän silmiinpistävä testijono on noussut toistuvasti esiin.

Kysyimme Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Juha Palonevalta ja Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden ylilääkäri Johanna Tuukkaselta, miten tilanteeseen on tultu.

Yle tapasi Palonevan Keski-Suomen keskussairaalassa tiistaina, jolloin koronatestiin jonotti Jyväskylässä lähes 1400 ihmistä.

– Syyllinen sisään.

Näin Paloneva totesi astellessaan neuvotteluhuoneen pyöreän pöydän ääreen salkkunsa ja mustan muistikirjansa kanssa.

Tuukkanen vastasi kysymyksiin keskiviikkona puhelimitse.

Keskussairaalassa otetaan testejä sairaalahoitoon joutuvilta potilailta, päivystyspotilailta sekä sairaalan henkilökunnalta ja heidän alle 12-vuotiailta lapsiltaan. Muut julkisen puolen asiakkaat testataan kotikuntiensa terveyskeskuksissa. Nyt kuormitusta on purettu yksityisten terveysasemien väen avulla.

Tuukkasen mukaan Jyväskylän testauskapasiteetti on saatu yli kaksinkertaistettua vuorokaudessa, eli keskiviikkona saataisiin tehtyä 750 testiä.

Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelupäällikön Anu Mutkan mukaan jono ei tällä hetkellä pitene, muttei vielä ole juurikaan lyhentynyt, koska tarve testaukseen kasvaa. Vaikka Jyväskylään on valmistelussa kaksi uutta testausasemaa, kukaan ei osaa vielä vastata kysymykseen, milloin jono lopulta on saatu maltilliseksi.

Mutta mitkä tosiasiassa ovat testijonon venymiseen johtaneet syyt?

Kokosimme vastaukset keskisuomalaisia askarruttaneisiin kysymyksiin.

Valtakunnallisesti ollaan jo huolissaan siitä, miten testikapasiteetti riittää syksyllä, kun flunssakausi lähtee kunnolla käyntiin. Sami Takkinen / Yle

Miten on mahdollista, että Jyväskylään on päässyt syntymään Suomen pisin jono koronatesteihin?

Juha Paloneva: Jonotilanne on tosiaan tällä hetkellä kestämättömän pitkä ja siihen on moniakin syitä. Tietysti perimmäinen syy on, että vaikka testauskysynnän kasvua odotettiinkin, se oli suurempi kuin odotettiin ja tuli jossain määrin yllätyksenä. Heinäkuussa maakunnan alueella koronatestejä otettiin vähimmillään noin 20 päivässä. Nyt kysyntä on parissa viikossa pompannut 700:aan päivässä. Siinä on sellainen 35-kertainen kasvu päässyt tapahtumaan. Eniten kysyntää on Jyväskylän kaupungin alueella

Johanna Tuukkanen: Käytännössä pahin tilanne tuli yhden viikon aikana ja liittyi tarkennettuihin ohjeisiin, että kaikki vähänkin oireiset on ohjattava testiin, ja että päivähoitoon ja kouluun ei saa mennä pienilläkään flunssaoireilla. Yksi yskähdys päiväkodissa tai nenän vuotaminen pyöräilyn jälkeen koulussa johtaa siihen, että lapsi on ohjattava koronatestiin. Kevään ja alkukesän hiljaiselon jälkeen ei kerta kaikkiaan osattu varautua. Jälkiviisaus on aina sitä parasta, muttei näin voimakkaaseen ja nopeasti levinneeseen kesäflunssaan ei pystytty millään etukäteen varautumaan.

Puhutaan yli viikon ja tuhannen ihmisen jonosta, valtakunnallisen ohjeen mukaan testiin pitäisi päästä yhden vuorokauden kuluessa. Tässä valossa tilannehan on ihan räjähtänyt jo käsiin. Oletko samaa mieltä, Juha Paloneva?

Juha Paloneva: Olen ehdottomasti samaa mieltä, että jonottaminen testeihin on tarpeetonta. Sitä ei voi perustella. Kun testaustarve tulee, niin se pitäisi ottaa saman päivän aikana. Analysointiviive olisi 1–2 päivää. Ihannetilanteessa vastaus saataisiin mieluiten parin päivän kuluessa oireiden alusta. Siihen meidän pitää pyrkiä.

Miten on mahdollista, että ihmiset ovat jonottaneet testeihin yli seitsemän päivää? Valtakunnallisen ohjeen mukaan testiin pitäisi päästä yhden vuorokauden kuluessa.

Juha Paloneva: Tämä on asia, johon en pysty ottamaan kantaa. Se on Jyväskylän kaupungin toimintaa. Testaushan menee sillä tavalla, että kun kansalainen saa infektiosairauden, ja tulee tarve hakeutua koronatestiin, asiakas ottaa yhteyttä omaan terveyskeskukseensa. Jokainen kotikunta on järjestänyt tämän testauksen itsenäisesti.

Johanna Tuukkanen: Se on mahdollista, että näin on. Koko ajan, joka päivä, tulee satoja henkilöitä jonoon. Henkilöstövajetta on ollut. Terveydenhuollon henkilöstökin on vaikean kevään jälkeen oikeutettu lomiin.

Miten kuvailisit jonotilannetta tällä hetkellä?

Johanna Tuukkanen: Se on haasteellinen. Toki toivoimme, että olisi ollut enemmän kapasiteettia. Ei sitä yksityiselläkään ihan valtavasti ole. Otamme kaiken palvelun vastaan, mitä pystytään vain ostamaan. Nyt on tilanne, että joillakin oireet ovat kokonaan väistyneet, kun ovat viikon odottaneet. Nuha on parantunut, eikä ole tarvetta mennä testiin. Jonossa on sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät aio testiin mennäkään, koska kokevat itsensä täysin parantuneiksi ja ovat sitten palanneet työhön. Pääasiassa jonossa on lapsia ja koululaisia.

Kansalaiset viestittävät, että kriittisten alojen työntekijät pääsevät testauksiin vuorokauden sisään, mutta muut eivät. Pitääkö tämä paikkansa ja onko tässä epätasa-arvoa? Onko olemassa jokin ryhmä, joka joutuu jonon perälle?

Juha Paloneva: En nyt sanoisi, että jonon perälle. Tässä täytyy meidän kokonaisuutena arvioida sitä, miten saadaan olemassa olevasta testauskapasiteetista kaikkein suurin hyöty. Esimerkiksi nämä kriittiset alat, joita nyt tarkoitat, puhutaan terveydenhuollon työntekijöistä. Jos meillä terveydenhuollon työntekijät joutuvat olemaan pitkään pois, niin sitten on mahdollisesti entistä vähemmän testauskapasiteettia. Tällainen kriittisten työntekijöiden testaaminen johtaa siihen, että kokonaisuutena kapasiteetti on parempi. Se on kaikkien etu.

Juha Paloneva, terveysasemat ovat suorastaan helisemässä ja keskussairaalassa tilanne on hyvä. Miksi sitä painetta ei ole purettu tänne keskussairaalaan? Keskussairaalalla olisi siis mahdollisuus testata enemmän kuin nyt testataan?

Juha Paloneva: No ei meilläkään tilanne ole ollut sillä lailla hyvä. Saman päivän näytteenottoajat on kaikki annettu. Tällä hetkellä viimeistään seuraavana päivänä pääsee testeihin, mutta näytteenottokapasiteetti Jyväskylän kaupungilla on jo lähtökohtaisesti ollut sen verran suurempi, ettemme pysty sen ruuhkia purkamaan. Pystymme auttamaan siinä tietyn näytteenottomäärän verran. Se onkin sitten tärkeä suunnitella, mitä ihmisryhmiä me täällä keskussairaalassa voisimme testata helpottaaksemme terveyskeskusten kuormitusta.

Semmoinen kysymys on myös herännyt, että yksityisen terveysaseman testauskontissa työskentelee pari hoitajaa, ja näytteenotto sujuu rivakasti. Miksi julkisella puolella ei ole päästy samaan?

Juha Paloneva: Kysyntä julkisella puolella on yksi asia. Se on erittäin suurta. Koska koronavirus on yleisvaaralliseksi luokiteltu tartuntatauti, testaaminen on julkisessa terveydenhuollossa maksutonta. Jos hakeutuu yksityiselle testiin, testistä joutuu maksamaan selvästi enemmän rahaa. Jos sille ei ole ketään muuta maksajaa, niin toki se ohjaa ihmiset ensisijaisesti julkiseen. Testauksessahan ei ole kyse pelkästään siitä, että työnnetään näytteenottotikku nieluun, vaan jonkun pitää hoitaa ajanvaraus ja tilata potilas näytteenottoon. Näytteenottopisteessä laboratoriohoitaja ottaa näytteen. Sitten siihen tarvitaan sairaanhoitaja, joka kirjaa kaikki tiedot potilastietojärjestelmään. Siitä näyte lähtee eteenpäin. Varsinainen analysointi tehdään Tampereen laboratoriossa Fimlabilla. Poislukien pikanäytteet, jotka tehdään paikallisesti.

Miten te testaatte nyt eri tavalla kuin yksityisellä puolella?

Juha Paloneva: Kyllä se testi tehdään samalla tavalla. En nyt sanoisi, että tuolla näytteenotossa mitenkään laiskotellaan. Kyllä siellä tehdään hartiavoimin töitä ja se on liukuhihnamaista toimintaa. Se on viisi minuuttia per näytteenotto.

Millainen lasku tästä tulee veronmaksajille? Nyt apuna julkisen puolen vajeen kattamiseen on käytetty myös yksityistä terveydenhuoltoa.

Johanna Tuukkanen: Erittäin iso lasku. Nyt valtiovalta on luvannut korvata kulut, mutta tämä on todella iso lasku. Kun lasketaan siihen vielä ne asiat, jotka jäävät testirumban takia tekemättä. Todella iso osa terveydenhuollon voimavaroista käytetään hyvin lieväoireisten koronatestaukseen. Testituloksethan ovat pääsääntöisesti negatiivisia. Joudumme nyt voimassa olevien ohjeistuksien mukaan käyttämään valtavan määrän kapasiteettia, mikä tarkoittaa, että muut kansalaiset eivät saa tarvitsemaansa hoitoa. Kiireellinen hoito ja päivystyshoito pystytään järjestämään, mutta kaikki muu on seisahduksissa. Neuvola- ja kouluterveydenhuollon tarkastuksia on jonossa 1500. Olen tosi huolissani.

Juha Paloneva: Koronatestaaminen tulee todella kalliiksi pitkän päälle. Sain pari viikkoa sitten päivitetyt luvut ja pelkästään koronatesteihin oli meillä sairaanhoitopiirinä mennyt noin puoli miljoonaa euroa. Laskeskelin, että viimeisen kahden kuukauden aikana suomessa on tehty noin 240 000 koronatestiä, joista on löytynyt 584 positiivista. Se tarkoittaa sitä, että yhtä positiivista näytettä kohden otetaan hieman yli 400 näytettä, jotka osoittautuvat negatiiviseksi. Yhtä positiivista koronanäytettä kohden aiheutuu 72 000 kokonaiskustannukset, kun siihen lasketaan mukaan kaikki negatiiviset. Saattaa olla, että jos tämä näytteenoton kysyntä vielä tästä kasvaa, niin ja jos se kestää kuukausikaupalla, saattaa olla, että ajaudumme kestämättömään tilanteeseen.

Testausta tehdään mys drive-in-pisteillä. Sasha Silvala / YLE

Teknisiä ongelmia ja ruuhkaa

Sekä Johanna Tuukkanen että Juha Paloneva nostavat esiin Tampereen Fimlabin laboratorion ongelmat. Palonevan mukaan hiljattain laiterikko hidasti näytteiden analysointia ja johti siihen, että osa näytteistä jouduttiin analysoimaan uudelleen. Tuukkanen ja Paloneva ovat myös molemmat saaneet kuvan, että Fimlabillakin kärsitään henkilöstövajeesta.

Miten kuvaat tilannetta, Fimlab Laboratoriot Oy:n palvelujohtaja Anu Mustila?

Anu Mustila: Heinä-elokuun vaihteessa Fimlabin keskuslaboratoriossa oli laiterikko, jonka vuoksi vastausviiveet väliaikaisesti kasvoivat useaan päivään. Tilanne saatiin korjaantumaan vajaassa viikossa ja palattiin normaaleihin vastausaikoihin. Vastaukset toimitettiin kahden vuorokauden kulussa näytteenotosta. Koko elokuun ajan näytemäärät ovat kasvaneet hurjaa vauhtia ja vastausaika on tällä hetkellä siitä syystä pidentynyt. Maanantaina tiedotimme, että vastauksissa on viivettä ja että vastaukset valmistuvat 3–4 vuorokauden kuluessa näytteenotosta. Siinä tasossa ollaan nytkin.

Näytevolyymit ovat tällä hetkellä valtaisat ja näytteitä käsitteleviä laboratorioammattilaisia on tarvittu koko ajan lisää. Olemme jatkuvasti rekrytoineet ja perehdyttäneet lisää henkilökuntaa. Olemassa oleva henkilökunta on joustanut tekemällä ylimääräisiä vuoroja ja pidentämällä päivää.

Jyväskylässä Fimlab hoitaa keskussairaalassa sairaalan tarvitseman koronanäytteenoton. Jyväskylän kaupunki (JYTE) hoitaa koronanäytteenoton itse. Näytteenottoon pääsyn viivästyminen Jyväskylässä ei siis johdu Fimlabista. Keskussairaalan tarvitseman, Fimlabin hoitaman koronanäytteenoton kapasiteettia on jo kasvatettu.

Jyväskylässä on myös ollut epätietoisuutta nenänielutestipuikkojen saatavuudesta. Mikä tilanne on niiden osalta?

Anu Mustila: Nenänielutestipuikkojen saatavuus on ollut ja on jatkossakin hyvä. Testipuikot kuuluvat tutkimuksen hintaan ja Fimlab toimittaa niitä niille asiakkaille, jotka lähettävät näytteet tutkittavaksi Fimlabiin.

