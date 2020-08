Koronatestausstrategia päivitettiin – mistä saadaan työvoima näytteenottoon ja erityisesti tulosten analysointiin?

– Sosiaali- ja terveydenhuollossa ei varmasti ole yhtään sellaista käsiparia, joka toimettomana olisi töissä. Kuinka paljon voidaan sosiaali- ja terveydenhuollolta vaatia, että tätä testausta voitaisiin tehdä [riittävästi]? Tässä kriisissä meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin omalla porukalla nämä resurssit turvata.

Näin vastasi keskiviikon A-studiossa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kysymykseen siitä, mistä saadaan käsiparit koronavirustestauksen kapasiteetin rajuun nostoon.

– Jokaisen kunnan ja sairaanhoitopiirin alueella on nohevasti keksittävä, mistä nämä ihmiset saadaan. Keskeisintä on se, että me käytämme kaikki hoitajat ja lääkärit, joita tässä valtakunnassa on myös yksityiseltä sektorilta. Sen lisäksi katsotaan omasta toiminnasta kaikki, jotka voisivat olla tässä mukana.

Ministeri Kiuru esitteli keskiviikkoiltana uudistetun koronaviruksen testausstrategian.

Tavoitteena on syksyn mittaan nostaa testauskapasiteetti 20 000 testiin vuorokaudessa. Testiin pitäisi päästä viimeistään vuorokauden kuluttua, ja testin tulos pitäisi valmistua viimeistään yhdessä päivässä.

Jotta tähän päästäisiin, näytteenoton ja analyysin pullonkaulat on saatava purettua. Joillakin paikkakunnilla näytteenottoon pääsyä on joutunut jonottamaan jopa viikon.

Yksi keskeinen pullonkaula on juuri henkilökuntapula näytteiden analysoinnissa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS pyrkii nostamaan testauskapasiteettinsa 10 000 näytteeseen päivässä. HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen uskoo, että siihen päästään lokakuun puoliväliin mennessä.

Tulosten saaminen vuorokaudessa on kuitenkin Lehtosen mukaan "erittäin kova tavoite".

– Jostain täytyisi tulla satamäärin [ihmisiä] tätä työtä tekemään. Vaikka me rekrytoimme 10–15 henkeä viikossa, niin kestää aika kauan ennen kuin tämä määrä saadaan täyteen. Käytännössä se tarkoittaa, että joudumme keskustelemaan terveyskeskusten ja sairaanhoidon kanssa, löytyykö niistä resursseja.

Ministeri Kiuru uskoo rahan voimaan testauskapasiteetin nostossa.

– Rahasta tämä ei jää kiinni. Koronakulut maksetaan. Kun kansallinen koronastrategia perustuu testaamiseen, niin kaikki sitoutuvat siihen, että nyt testataan ja kulut maksetaan.

Lue myös:

Lue tästä uusimmat tiedot koronaviruksesta

Koronaviruksen testauskapasiteetti aiotaan nostaa 20 000 testiin vuorokaudessa, testiin päästävä päivässä ja tulokset 24 tunnin sisällä – tavoitteiden toteutumiseen voi mennä 6-8 viikkoa

Koronavirustestien analysointia nopeutetaan ja määrää kasvatetaan, kun HUS investoi yli 20 miljoonalla eurolla laitteistoihin

Yle selvitti: Flunssaiset lapset venyttävät koronatestiresurssit äärirajoille – terveydenhuollossa toivotaan muutosta ohjeisiin

Maan pisintä testijonoa selitetään henkilöstövajeella ja yhden yskäisyn testaamisella, hintakin hirvittää – "72 000 euroa yhtä positiivista näytettä kohden"