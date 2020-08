Sevettijärven hautausmaan jäkäläkoristeiset haudat houkuttelivat kutsumattomia vieraita – talkoovoimin korotettu aita pitänee porot jatkossa loitolla

Lapin ortodoksisen seurakunnan ylpeyden aihe, Sevettijärven hautausmaa kärsi viime talvena vahinkoa. Kevättalvella tuli ilmi, että porot ovat päässeet paksun lumihangen saattelemana hyppimään aidan ylitse ja kaivamaan jäkälää hautojen päältä.

Nyt vapaaehtoiset ovat talkoilleet aidan korkeammaksi, jotta vastaavaa ei pääsisi enää tapahtumaan.

Lapin ortodoksisen seurakunnan mukaan hautausmaata on Suomen kaunein. Jäkäläkoristeisten hautojen lisäksi useita hautoja koristaa puinen hautaristi, jonka päähän on veistetty puinen lintu.

Puinen lintu koristaa hautaristiä. Maiju Saijets / Yle

Viime viikolla järjestettyihin talkoisiin seurakunta hankki tarvikkeet ja kyläläiset nikkaroivat. Kirkkoherra Jaakko Vainio kertoo, että etenkin ensimmäisenä päivänä talkoolaisia oli paljon ja myös koululaiset kävivät auttamassa.

– Talkootyönä tehdään, ei köyhällä seurakunnassa ole varaa teettää ulkopuolisilla palkkatyönä, toteaa Vainio.

Jaakko Porsanger tuli mielellään aitatalkoisiin. Anneli Lappalainen / Yle

Kyläläiset saapuivat innokkaina aitatalkoisiin. Jaakko Porsanger osallistui mielellään, kun pyydettiin. Hän on poromies ja yksi hänen poroistaan oli myös hautausmaalla vierailleiden porojen joukossa.

– Kun hautoja puhdistamaan ja aitatyöhön tarvittiin väkeä ja pyydettiin mukaan, niin lupauduin, kertoo Porsanger.

Sevettijärven kirkkomaan ympäri kulkeva uusi korotettu aita. Anja Kaarret / Yle

Aitaa korotettiin puolisen metriä ja työ valmistui juuri ennen viikonloppua, joillon vietettiin Trifon Petsamolaisen juhlaa. Hautoja ei ehditty entisöimään.

Porojen turmelemat haudat Sevettijärven hautausmaalla. Anneli Lappalainen / Yle

Vielä on huolena, mistä syödyn jäkälän tilalle saadaan uutta. Sevettijärven alueella kun ei paljon jäkälää kasva.

– Pitääkö lähteä etelästä hakemaa, pohtii Porsanger.

Marjo Semenoffin äidin isoisän haudan päällä on katto. Anneli Lappalainen / Yle

Sevettijärven hautausmaalla on myös toisenlaisia hautoja. Marjo Semenoffin äidin isoisän haudan päällä on katto. Hauta on tehty 1950-luvulla. Porot ovat jättäneet haudan rauhaan.

Marjo saapui mielellään talkoisiin katsomaan, mitä voisi tehdä. Hän uskoo, että tämä ei ole turhaa työtä.

– Minä kyllä uskon, että tästä on apua, sanoo Semenoff.