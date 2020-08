Presidentti Niinistö: Valko-Venäjän kansalaisten luottamus johtoonsa näyttää murentuneen lopullisesti

Presidentti Sauli Niinistö kertoo seuraavansa huolestuneena Valko-Venäjän tilannetta.

Niinistö sanoo Ylen haastattelussa, että hän näki tilanteessa jo toivon kipinää. Toiveikkuutta herätti viime viikon mielenosoitus, jossa valkoisiin pukeutuneet naiset marssivat kaduilla.

– Sanoma meni läpi ja rahoitti väkivaltakoneistoakin. Heidän kimppuunsa on vaikea käydä, Niinistö kuvaa.

Tuoreet, tämän päivän uutiset kuitenkin kertovat toista: Venäjä ilmoitti, ettei se puutu tilanteeseen sotilaallisesti vaan Valko-Venäjä hoitaa sen itse. Pian tämän jälkeen Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka ilmoitti, että mielenosoitukset tukahdutetaan.

– Tämä on aika huolestuttava uutisketju.

Valko-Venäjän kansa lähti kaduille vajaat kaksi viikkoa sitten, kun presidentinvaalien voittajaksi julistautui maata itsevaltaisesti jo 26 vuotta johtanut presidentti.

Hallinto yritti tukahduttaa rajut mielenosoitukset aluksi väkivallalla. Tuhansia mielenosoittajia otettiin kiinni, ja he ovat kertoneet kidutuksesta ja pahoinpitelyistä. Opposition ehdokas Svjatlana Tsihanouskaja väitti voittaneensa vaalit japakeni Liettuaan.

Kaduilla kansa on vaatinut uusia vaaleja, ja esimerkiksi tehdastyöntekijät mielenosoituksissaan ovat vaatineet Lukašenkaa jättämään tehtävänsä. EU ei hyväksy Valko-Venäjän vaalitulosta vaan arvioi vaalien olleen vilpilliset.

"Väkivalta johtaisi verenvuodatukseen"

Tilanne Valko-Venäjällä on kärjistynyt Niinistön mielestä siksi, että kansalaiset eivät enää usko vallanpitäjiinsä.

– Maan olemassaolo on aina kiinni siitä, että kansalaiset ainakin jossain määrin luottavat ja uskovat johtoonsa. Tuo on nyt näköjään murentunut lopullisesti, presidentti Niinistö arvioi.

Niinistön mielestä ihannetilanne olisi, että Valko-Venäjällä johto, oppositio ja kansa pääsisivät keskusteluyhteyteen. Vielä ei ole tietoa, mitä Lukašenka tarkoittaa mielenosoitusten tukahduttamisella.

Niinistö toivoo, ettei tämänpäiväinen ilmoitus tarkoita väkivallan lisääntymistä ja verenvuodatusta.

– Jos se tarkoittaa väkivallan lisääntymistä, se johtaa helposti verenvuodatukseen, kauhistuttavaan tilanteeseen.

Ukrainan ja Valko-Venäjän kansannousuissa eri lähtökohdat

Muut maat ovat odotelleet, miten Venäjä reagoi Valko-Venäjän tilanteeseen. Lukašenka ja Venäjän presidentti Vladimir Putin ovat liittolaisia, mutta Venäjän reaktio on tähän asti ollut pidättyväinen.

Jos Venäjä puuttuisi tilanteeseen, se aiheuttaisi geopolitiikassa isoja liikkeitä.

– Jos Venäjä näkisi tarpeelliseksi tehdä väliintuloja, se vaikuttaisi ensisijaisesti Venäjän ja EU:n suhteisiin, mutta saattaisi vaikuttaa laajemminkin, Niinistö arvioi.

Asetelmia Valko-Venäjällä ei presidentti Niinistön mielestä voi verrata esimerkiksi vuoden 2014 Ukrainan tilanteeseen ja siihen liittyneeseen Krimin miehitykseen, vaikka molemmissa on kyse entisten neuvostotasavaltojen kansannousuista.

Niinistön kuvaa, että Ukrainassa kansa halusi valita Venäjän ja lännen välillä. Valko-Venäjällä taas ei Niinistön mielestä näytä olevan Venäjä-vastaisuutta, vaan kansa vaatii demokratiaa.

Toistaiseksi sekä Venäjä että EU ovat sanoneet, että Valko-Venäjän on itse ratkaistava tilanteensa. Presidentti Niinistö on samalla kannalla.

– Kyllähän tämä on Valko-Venäjän sisäinen asia. Olisi korkea aika saada aikaan keskustelu, jossa nykyhallinto ottaa vakavasti koko kansan mielipiteen, joka on mielenosoituksissa tullut esiin. Tämä keskustelutie on joka tapauksessa parempi kuin että päädyttäisiin kaikkein pahimpaan eli verenvuodatukseen.

