Opettajien lomautukset sulkevat Kouvolan lukiot – lukiolaiset huolissaan: ''Jos tulee tenkkapoo, siinä on oman apunsa varassa''

Lukiolaiset ovat huolissaan opettajien lomautuksista Kouvolassa.

Rahapulassa olevakaupunki lomauttaa lukioiden opettajia kahdessa jaksossa elo- ja lokakuun aikana. Lomautusten takia lukioiden ovet ovat kiinni huomisesta perjantaista ensi viikon tiistaihin.

Toinen, pidempi lomautusjakso on edessä lokakuussa. Silloin lukiot ovat kiinni yli viikon. Poikkeuksena on Elimäen lukio, jonka opettajat lomautetaan samaan aikaan peruskoulun opettajien kanssa. Syynä on se, että Elimäellä monet opettajat opettavat sekä peruskoulussa että lukiossa.

Lukiolaisten liiton Kaakkois-Suomen piirin mukaan lukioiden sulkeminen tulee heikentämään opiskelijoiden oppimista. Piirin mukaan lähiopetus olisi oppimisen kannalta ensisijaisen tärkeää viime kevään etäopiskelun jälkeen.

Lomautukset koskevat Kouvolassa noin sataa lukion opettajaa. Määräaikaisia lukioiden opettajia lomautus ei koske, vaan he ovat lukioiden lomautusaikana perusopetuksen koulujen käytettävissä.

Myös peruskoulujen opettajia lomautetaan Kouvolassa.

''Harmistunut fiilis''

Kaakkois-Suomen lukiolaisten opiskelijakuntavastaava Veeti Velin käy kolmatta luokkaa Kuusankosken lukiossa Kouvolassa. Hän suhtautuu piirihallituksen tavoin lomautuksiin kielteisesti.

– Vähän harmistunut fiilis on. Tuntuu vähän siltä, että opetus ei välttämättä ole lomautusten aikana niin laadukasta. Lomautukset panevat miettimään, ajatellaanko meitä lukiolaisia rahanarvoisena sijoituksena. Henkilökohtaisesti olen vähän sitä mieltä, että päättäjät eivät anna arvoa lukio-opiskelulle. Elimäen ja Valkealan lukioiden lakkautus tukee tätä ajatusta, Velin sanoo.

Käytännössä opettajat antavat Velinin mukaan kolmelle lomautuspäivälle etätehtäviä, jotka on tehtävä lomautusten aikana.

– Opettajalta ei pysty kysymään tarvittaessa apua. Jos tulee jokin tenkkapoo, eikä tiedä miten tehtävä ratkaistaan, siinä on oman apunsa varassa. Eihän se ole mukavaa, Velin sanoo

Velinin mukaan yleisesti lomautuksiin suhtaudutaan opiskelijoiden joukossa negatiivisesti.

– Se nähtiin jo keväällä, että ihmiset eivät tykänneet etäkoulunkäynnistä. Tämä nähdään sen jatkona.

Uusi lukuvuosi käynnistyi Kouvolan lukioissa reilu viikko sitten lähiopetuksessa. Kulunut viikko on ollut Velinille mieleinen.

– Kyllä lähiopetusta on kaivannut, koska etäopetuksessa opetuksen laatu heikkeni merkittävästi. Minusta tuntui, etten pystynyt sisäistämään asioita samalla tavalla etäopetuksessa. Itse ainakin tarvitsen lähiopetusta, Velin kertoo.

Pidemmät lomautukset kolkuttelevat ovella

Lukiolaiset eivät pääse huokaisemaan helpotuksesta vielä ensi viikolla ensimmäisen lomautusjakson päätyttyä. Lokakuussa Kouvolan lukioiden ovet lyödään kiinni yli viikoksi, kun opettajat lomautetaan uudelleen.

– Se on todella pitkä aika, ja tekee opiskelun varmasti tosi hankalaksi, Veeti Velin sanoo.

Velinin edustama Kaakkois-Suomen lukiolaisten piirihallitus julkaisi alkuvuodesta mielipidekirjoituksen (siirryt toiseen palveluun). Piirihallituksen mielestä lomautusasiassa liikutaan harmaalla alueella. Lukiolain mukaan opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Osa opetuksesta voidaan järjestää itsenäisenä, mikäli oppimäärä ja ylioppilastutkinnon suorittaminen eivät vaarannu.

– Lomautusaika vaikuttaa niin negatiivisesti opiskeluun ja oppimiseen, että tässä ollaan vähän harmaalla alueella, täytetäänkö kriteereitä, Veeti Velin sanoo.

Veeti Velin uskoo, että lomautuksilla voi olla vaikutuksia myös syksyn ylioppilaskirjoituksiin.

– Joihinkin opiskelijoihin lomautukset vaikuttavat varmasti erittäin paljon. Meidän koulussamme kirjoitetaan syksyllä fysiikka. Kertauskurssista otetaan tunteja pois, mikä vaikuttaa sen osaamiseen koulussamme ja asettaa koulumme epätasa-arvoiseen asemaan muihin verrattuna, Velin sanoo.

''Kukaan ei pidä lomautuksista''

Kouvolan kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemen mukaan lomautusten aiheuttama lähiopetuksen väheneminen voi lisätä haasteita niillä opiskelijoilla, joilla on jo valmiiksi haasteita oppimisessa tai tietyssä oppiaineessa.

– Lukioissa huoli kohdistuu opiskelijoiden suoriutumiseen itsenäisestä työskentelystä, Veikko Niemi sanoo.

Lomautusjaksojen jälkeen tarkoituksena on Niemen mukaan kartoittaa opiskelijoiden oppimisen tilannetta.

– Kevään pitkällä etäopetusjaksolla ja lomautuksilla voi olla vaikutuksia yksittäisten opiskelijoiden oppimiseen, ja heidän osaltaan lukiot järjestävät tarvittavaa tukea opiskeluun lomautusten päätyttyä.

Veikko Niemen mukaan lukioissa on kokonaisuudessaan suhtauduttu lomautuksiin varsin rauhallisesti ja ammatillisesti.

– Kukaan ei pidä lomautuksista ja niiden vaikutuksista opetustyöhön ja opiskelijoihin, mutta henkilöstö on sitoutunut työhönsä ja tekee varmasti parhaansa opiskelijoiden eteen, Niemi sanoo.

Kouvola lomauttaa tänä vuonna lähes koko opetus- ja kasvatushenkilöstönsä. Ainoastaan osaa erityisopetuksen henkilöstöstä ei lomauteta lainkaan. Muut kaupungin työntekijät lomautetaan pääasiassa kolmeksi viikoksi. Kouvola pyrkii saamaan lomautuksilla aikaiseksi 5,5 miljoonan euron säästöt.

