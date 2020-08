Koronan aiheuttama ahdinko jatkuu edelleen – monilla lapsiperheillä on pulaa ruoasta, mutta apua voi joutua odottamaan viikkoja

Avustusjärjestö Hope ry on saanut elokuussa niin paljon avunpyyntöjä, että palvelu on ruuhkautunut.

Ihmiset tarvitsevat nyt apua. Sen on huomannut muun muassa vähävaraisten lapsiperheiden avustusjärjestö Hope ry, jolla on käsillä historiansa kiireisin syksy. Koronakevään aikana 100 000 suomalaista lasta tippui köyhyysrajan alle (siirryt toiseen palveluun)(Lastensuojelun keskusliitto), ja monilla perheillä on yhä pulaa ruoasta ja vaatteista.

– Kun avasimme avustuslomakkeet elokuun alussa, saimme viidessä päivässä avunpyyntöjä yli tuhannelta lapsiperheeltä.Tähän mennessä avunpyyntöjä on tullut jo 2 300, kertoo Hope ry:n toiminnanjohtaja Eveliina Hostila.

Koronakriisin tuoma työttömyys ja lomautukset ajoivat monet perheet ahdinkoon viikoissa. Myös yhteiskunnan tukea jouduttiin odottamaan viikkoja, jopa kuukausia, kun esimerkiksi työttömyyskassat ruuhkautuivat.

– Tietysti perheiden tilanteet ovat hyvin erilaisia, mutta työllisyyteen liittyvät asiat ovat selkeästi pinnalla. Toisaalta osa perheistä oli tosi tiukoilla jo aiemmin ja pandemia vain sinetöi ahdingon.

Kun avulle oli keväällä kovin tarve, jouduttiin Hope ry:n toimitilat sulkemaan koronan takia, mikä lisäsi auttamisen haasteita. Ruokalahjakortteja ja erikseen pakattuja avustuspusseja jaettiin oven rakosista ympäri Suomen. Kajaanissa keksittiin viedä tavaralahjoitukset ulos.

– Veimme ulos leluja, kirjoja, hygieniatarvikkeita ja kaikki kesävaatteet ja kengät. Laatikkojen rivi kiersi koko rakennuksen ja melkein kaikki tavarat meni asiakkaiden mukana, Hope Kajaanin vapaaehtoinen Anja Salmi kertoo.

Kajaanilainen Anja Salmi on koronakriisin aikana kerännyt avustuskasseja ja jakanut ruokalahjakortteja avun tarvitsijoille. Milka Krogerus / Yle

"Emme voi auttaa kaikkia niin nopeasti kuin haluaisimme"

Normaalista poiketen myös Hope jakoi keväällä ruoka-apua. Kun koulut menivät kiinni, moni suomalainen perhe tuskasteli ruoan riittämisen kanssa ja ruoka-apua pyydettiin Hopeltakin erityisen paljon. Tarve ei ole jokaisessa perheessä hälvennyt vieläkään.

Monissa paikallisjärjestöissä on nyt selvä ruuhka ja apua voi joutua odottamaan jopa viikkoja.

– Tällä hetkellä emme voi auttaa kaikkia niin nopeasti kuin haluaisimme. Teemme silti kaikkemme, että pystymme auttamaan ihan jokaista perhettä, Hope ry:n toiminnanjohtaja Eveliina Hostila sanoo.

Kaikeksi onneksi koronakriisi on lisännyt myös auttamisen halua. Hope on saanut yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä lahjoituksia, joilla on muun muassa kustannettu valtakunnallisesti jaettu ruoka-apu. Kun toimitiloja on alettu avata, tavaralahjoituksia on tullut pilvin pimein.

– Kun avun tarvitsijoiden määrä kasvoi, onneksi samaan aikaan aktivoituivat myös auttavat kädet, Hostila sanoo.

Onko sinun perheelläsi ollut taloudellisia vaikeuksia koronakriisin takia? Oletteko hakeneet ruoka-apua? Laita viestiä toimittajallemme milka.krogerus@yle.fi.