Suomen suurin laboratorioyhtiö: testiin pääsy päivässä on kova tavoite – ratkaisuja drive in ja walk in

Laboratorioyhtiö Fimlabin mukaan uuden koronatestaustrategian toteuttaminen vaatii kovia ponnisteluja.

Keskiviikkona kerrotun strategian mukaan kaikki oireiset on tarkoitus testata myös jatkossa. Testiin pitäisi päästä päivässä, samoin testitulos pitäisi saada päivässä.

– On se kova tavoite, mutta se on asetettu ja sitä kohti ponnistellaan, sanoo Fimlabin palvelujohtaja Anu Mustila.

Myös Fimlabin näytteenottopaikkoihin on ollut viime aikoina usean vuorokauden jonoja. Antti Eintola / Yle

Fimlab on Suomen suurin laboratorioyritys. Yrityksen omistavat Pirkanmaan, Keski-Suomen, Kanta-Hämeen ja Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymät sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.

Uusia drive in -pisteitä

Fimlabissa uuden strategian tavoitteeet ovat olleet tiedossa jo etukäteen ja valmisteluja on tehty. Yhtiö vauhdittaa näytteenottoa rekrytoimalla uutta henkilöstöä ja lisäämällä drive in -näytteenottoa.

Esimerkiksi Tampereen Lielahdessa avautui maanantaina uusi drive in -testauspiste. Piste on hieman helpottanut näytteenottoruuhkaa.

Torstaiaamuna Lielahteen oli yksi peruutusaika samalla päivälle. Muuten vapaita aikoja oli lauantaille.

Tampereen uusin drive in -testauspiste sijaitsee Lielahdessa. Antti Eintola / Yle

Muissa Fimlabin testauspisteissä jonoa voi olla edelleen 4–5 päivää. Vastauksen saaminen kestää 3–4 vuorokautta näytteenotosta.

– Pyrimme tulevaisuudessa painottamaan tätä drive in -testausta, joka on varsin tehokas näytteenottomalli. Taysissa koitamme siirtää näytteenottoa walk in -malliin. Se on vielä kehitteillä, Mustila sanoo.

Fimlab on rekrytoinut uusia näytteenottajia ja lisännyt analytiikkalaboratorion henkilöstöä. Myös lisää analytiikkalaitteita on tulossa syksyllä.

– Huolestuttavaa on, että globaalit reagenssi- ja tavarantoimittajat eivät aina toimita meille sitä määrää tavaraa kuin olemme tilanneet, Mustila sanoo.

Julkisuudessa on keskusteltu runsaasti siitä, pitäisikö lasten koronatestausta jotenkin muuttaa. Viime aikoina lasten osuus testatuista on kasvanut reippaasti, mutta koronaa lapsilta on löytynyt vain vähän.

Uudessa strategiassa kaikki oireiset, myös lapset, on edelleen tarkoitus testata. Palvelujohtaja Anu Mustila pohtii, olisiko alueellinen arviointi mahdollista.

– Uudenmaan alueella tilanne on toisenlainen kuin muualla Suomessa. Voisi olla mielekästä käyttää alueellista arviointia siinä, mikä on koronan todennäköisyys.

