Vasemmistoliiton Li Andersson: Budjettiriiheen tukipaketti vauhdittamaan yli 55-vuotiaiden työllisyyttä

Vasemmistoliiton puheenjohtajan, opetusministeri Li Anderssonin mielestä nyt on aika laittaa ikääntyneiden työllistymisen perusasiat kuntoon,

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Savonlinnassa puhunut Andersson nosti puheenvuorossaan yli 55-vuotiaiden heikon työllisyyden yhdeksi Suomen työmarkkinoiden suurimmista ongelmista.

Andersson viittasi siihen, että ikääntyneiden työllisyys laahaa Suomessa merkittävästi pohjoismaista tasoa jäljessä. Ongelman merkittävyyttä kuvaa Anderssonin mukaan se, että Ruotsin työllisyysasteen saavuttaminen tässä ikäryhmässä riittäisi nostamaan Suomen työllisyysasteen hallituksen tavoittelemaan 75 prosenttiin.

Andersson korosti puheessaan vasemmistoliiton sitoutumista työllisyystavoitteen saavuttamiseen.

Vasemmistoliitto torjuu sosiaaliturvaleikkaukset

Andersson muistutti myös, että julkisessa keskustelussa on ollut esillä lähestulkoon ainoastaan esityksiä, jotka keskittyvät heikentämään jo valmiiksi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaa uusien työpaikkojen luomisen sijaan.

Anderssonin mukaan sosiaaliturvaleikkaukset rankaisevat, eivätkä ole keino parantaa ihmisten ammattitaitoa, kielitaitoa tai työkykyä.

– Tavoitteena ei voi olla mikään muu kuin aidosti vaikuttavista työllisyystoimista päättäminen, ja silloin lähtökohdaksi pitää ottaa sellaisten keinojen löytäminen, jolla vaikeasti työllistyviä voidaan auttaa työelämään, Andersson korosti.

Andersson: Ikääntyneiden työllisyys kuntoon

Andersson edellytti puheessaan syksyn budjettiriihestä vaikuttavia toimia ikääntyneiden työllisyyden parantamiseksi. Hänen mukaansa työllisyystavoitteen saavuttaminen edellyttää, että yli 55-vuotiaiden työllistymisen vauhdittamiseksi luodaan kohdennettu tukipaketti.

– 55-64-vuotiaat ihmiset ovat parhaassa työiässä ja meillä ei ole yhteiskuntana varaa menettää heidän panostaan. On aika laittaa yhdessä heidän työllistymisensä peruspilarit kuntoon, Andersson painotti.

Ikääntyneiden työllisyyden vauhdittamiseksi Andersson esitti Savonlinnassa kolmiosaista pakettia. Paketin ensimmäinen osa vahvistaisi yli 55-vuotiaiden mahdollisuutta päivittää omaa osaamistaan. Osaamisen vahvistamisen keinoiksi Andersson esittää jatkuvan oppimisen varojen kohdistamista 55-64-vuotiaiden ikäryhmälle, sekä säännöllisiä osaamista ja koulutustarvetta kartoittavia osaamiskartoituksia.

– Nopean muutoksen keskellä oikeus ja aito mahdollisuus päivittää omaa osaamista on taattava jokaiselle ihmiselle ja on aika luopua ajatuksesta, että opiskelu olisi vain nuorille kuuluva asia, Andersson sanoi.

Paketin toisen osan Andersson suuntaisi ikääntyneiden kohdennettujen työvoimapalveluiden ja palkkatuen parantamiseen. Tukipaketin kolmantena osana Andersson esittää kokeilua työnantajien sivukulujen alentamisesta yli 55-vuotiaita palkattaessa.

Turpeen verotuksen kiristyttävä

Andersson nosti esille myös riittävien ja vaikuttavien ilmastotoimien kiireellisyyden. Hän korosti, että hallitukselle ilmastopolitiikka on politiikan osa-alueena aivan yhtä velvoittava, kuin esimerkiksi talous- ja työllisyyspolitiikka.

Anderssonin mukaan turpeen suhteellista verotusta on korotettava budjettiriihessä osana energiaverotuksen uudistuksen ensimmäistä vaihetta, jotta turpeen verokohtelu ohjaisi nykyistä tehokkaammin käytön vähenemiseen.

– Turve on Suomen ilmastopolitiikan sokea piste. Sen osuus meidän kokonaisenergiankulutuksestamme on reilut neljä prosenttia, mutta se tuottaa kymmenyksen kokonaispäästöistämme. Siitä ei pääse yli eikä ympäri, että turpeen verokohtelussa on huomioitava ilmastonmuutoksen kovat realiteetit nykyistä paremmin. Siihen velvoittaa myös hallitusohjelma, joka selvästi linjattu turpeen käytön vähentämisestä, Andersson edellytti.

