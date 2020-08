Joukkoliikenteen maskisuositus näkyy vasta harvojen matkustajien kasvoilla – ja se jakaa ihmisten mielipiteitä: "Ihminen on hölmö, kun se on vaan suositus, siitä lipsutaan"

Kasvomaskien käyttösuositus joukkoliikenteessä on ollut voimassa noin viikon ajan, mutta maski ei ainakaan vielä kuulu läheskään kaikkien arkeen.

VR:n mukaan maskien käyttö junissa on kuitenkin lisääntynyt pikkuhiljaa päivä päivältä. Yhtiö arvioi, että noin 20–30 prosenttia matkustajista käyttää kasvomaskeja tällä hetkellä.

Helsingin seudun liikenne HSL puolestaan arvioi, että noin joka viides matkustaja käyttää joukkoliikenteessä kasvomaskia.

Kysyimme tänä aamuna Helsingin metron matkustajilta, mitä ihmiset itse ajattelevat suosituksesta ja siitä, että monet eivät sitä noudata.

Metroasemilla sekä junissa Herttoniemen ja Helsingin yliopiston välillä näytti aamulla olevan selvästi enemmän matkustajia kuin aiemmin kesällä, mutta turvavälit tuntuivat säilyvän kohtuullisen hyvin, koska varsinaisesta ruuhkasta oltiin vielä kaukana.

Matti Paasion työmatka sujuu mukavasti romaania lukiessa. Matti Myller / Yle

Matti Paasio, 49, kulkee metrolla töihin. Hänen mielestään maskisuositus joukkoliikenteeseen tuli hyvään aikaan.

– Koronan leviämistä on hyvä yrittää estää muilla keinoin kuin yhteiskunnan sulkemisella, kuten keväällä tehtiin. Pitää tehdä oma osuutensa, ettei jouduta samaan tilanteeseen kuin missä keväällä oltiin, Paasio sanoo.

Mitä ajattelet siitä, että kaikki eivät noudata maskisuositusta?

– Se on jokaisen oma asia. Ei sitä voi toisten puolesta päättää, mitä pitäisi tehdä. Jokainen voi itse ajatella asiaa.

Huolestuttaako joukkoliikenteen käyttö sinua ylipäätään?

– Ei pahemmin. Itse todennäköisesti sairastin taudin lievänä jo keväällä, mutta silloin ei testattu kuin todella vakavasti oirehtivia, joten en päässyt testiin. Olin kuitenkin kotona neljä viikkoa. Minulla oli päänsärkyä, nuhaa ja voimattomuutta. Nyt on aika huoleton olo, ja nämä maskit helpottavat tilannetta.

Kira Koskisen ja Alexandra Kålan lukio-opinnot ovat juuri alkaneet. Matti Myller / Yle

Alexandra Kåla, 15, ja Kira Koskinen, 16, ovat matkalla lukioon metrolla. Tänään Kålalla on maski, mutta Koskisella ei. Se ei haittaa kumpaakaan, että kaveri toimii eri tavalla.

Kålasta tuntuu, että hän voi vaikuttaa epidemiaan maskia käyttämällä.

– Haluan huolehtia itsestäni ja muista. On tärkeää, että kaikki liittyvät yhteiseen toimintaan, Kåla sanoo.

Mitä ajattelet siitä, että kaikki eivät noudata maskisuositusta?

– Se on oma valinta. Ei sille mitään voi, jos on vaikka unohtanut maskin.

Huolestuttaako joukkoliikenteen käyttö sinua ylipäätään?

– Ei hirveästi, mutta koitan välttää sitä. Mieluummin pyydän kyytiä tai liikun pyörällä tai kävellen.

Myös Koskisen mielestä kasvomaskisuositus on hyvä asia, vaikka hänellä itsellään ei juuri nyt ole maskia.

– Minun mielestäni tämä suositus olisi voinut olla jo alusta saakka. Se on kuitenkin suositus eli kaikki saavat päättää omalta osaltaan, haluavatko käyttää maskia, Koskinen sanoo.

Hän ei pelkää omaa sairastumistaan, mutta on huolissaan riskiryhmien puolesta, kuten isovanhemmistaan.

Jucci Hellström työskentelee personal trainerina kuntosalilla. Ruuhka-aikoina hän mieluummin kävelee kuin käyttää metroa. Matti Myller / Yle

Jucci Hellström kulkee metrolla töihin. Hänen mielestään maskisuotus olisi voinut tulla jo aiemmin joukkoliikenteeseen.

– Heti alusta asti seurasin, mitä muualla tehdään, mutta Suomessa oli eri linjaus, Hellström sanoo.

Hän itse kuitenkin käyttää maskia vaihtelevasti tilanteesta riippuen.

– Kun tänä aamuna tulin hyvin aikaisin, niin oli tämä huivi maskina. Nyt olen jo koskenut likaisilla sormilla siihen, ja se on kaulassa. Sen verran vähän on nyt ihmisiä liikenteessä, että uskallan olla näin.

Mitä ajattelet siitä, että kaikki eivät noudata maskisuositusta?

– Ihminen on niin hölmö, että kun se on vaan suositus, niin siitä lipsutaan.

Huolestuttaako joukkoliikenteen käyttö sinua ylipäätään?

– Kyllä, ja vältän ruuhka-aikoja. Tykkään myös kävellä.

Janne Herpola on kokki. Jos ravintoloiden henkilöstölle tulisi maskisuositus, hän noudattaisi sitä. Matti Myller / Yle

Janne Herpola, 35, kulkee päivittäin metrolla töihin. Hän ei käytä maskia.

– Olen koronasta eri mieltä kuin yleinen massa. Olen terve, nuori ihminen. Vaikka saisin koronan, niin koen, että se ei olisi mikään riski itselleni. Suurella todennäköisyydellä paranisin nopeasti, Herpola sanoo.

Entä jos sairastuisit oireettomana koronaan ja tietämättäsi altistaisit riskiryhmiin kuuluvia?

– Se on vähän kaksipiippuinen asia, kun sen muotoilee noin. Maskin käyttöön en kuitenkaan ole lähtenyt, koska se ei ole sataprosenttisesti ehkäisevä. Ihmiset eivät välttämättä osaa käyttä maskia.

Mitä ajattelet siitä, että maskinkäyttöä nyt suositellaan?

– Suositus on ihan hyvä asia, mutta ketään ei voi pakottaa. Se on outoa, että suositusta ei ole kaikissa paikoissa, missä ihmiset liikkuvat. Kun metrosta tullaan ulos, on maskit naamassa, mutta sitten mennään ravintolaan syömään ja otetaan ne pois.

Riitta Havulinna ei tingi tyylistään edes kasvomaskia käyttäessään. Matti Myller / Yle

Riitta Havulinna, 60, kulkee suurimman osan työmatkastaan autolla ja vaihtaa sen loppuvaiheessa metroon. Hän olisi odottanut maskinkäyttösuositusta jo aiemmin ja ryhtyi itse käyttämään maskia joukkoliikenteessä ja kaupoissa jo silloin, kun etätyösuositus tuli voimaan.

– Kuvittelisin, että se suojaa joka tapauksessa sitä, että minä en levitä mahdollisia pöpöjä muille. Kun minulla on vielä kirurginen suoja tämän kangassuojan sisällä, niin uskon, että se suojaa myös minua saamasta pöpöjä muilta, Havulinna sanoo.

Mitä ajattelet siitä, että kaikki eivät noudata maskisuositusta?

– Ihmettelen, koska tämä on aika pieni vaiva siihen, että voi vähentää viruksen leviämistä.

Huolestuttaako joukkoliikenteen käyttö sinua ylipäätään?

– Pikkuisen huolestuttaa ja pyrin välttämään sitä. Kuljen vain pieniä matkoja.

Lue myös:

Maskisuositus otettiin positiivisesti vastaan – silti aamun työmatkaliikenteessä moni ilman maskia

Uusimmat tiedot koronaviruksesta