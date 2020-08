Kojamon toimitusjohtaja vuokrankorotuksista: Joku voi saada korotuskirjeen ja toinen ehkä ei

Ammattiliittotaustaisesta valtakunnallisesta vuokratalo-osuuskunnasta täysveriseksi pörssiyhtiöksi muuttunut Kojamo laittoi keväällä koronaepidemian myötä asiakaspalvelupisteitään kiinni ja keskitti palvelujaan nettiin.

Yhtiön toiminta jatkuikin vakaana, vaikka markkinoilla kolahti.

"Työperäinen muuttoliike on väliaikaisesti pysähtynyt, opiskelijoita on muuttanut väliaikaisesti vanhempiensa luokse sekä ulkomaiset opiskelijat palanneet kotimaihinsa, toteaa Kojamon toimitusjohtaja Jani Nieminen yhtiön osavuosituloksen yhteydessä julkaistussa katsauksessaan.

Kokonaisuutena hän katsoo, että 2020 alkuvuosi on pandemiasta huolimatta sujunut hyvin.

"Liikevaihto, nettovuokratuotto sekä kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta kasvoivat. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 6,5 miljardia euroa. COVID-19-pandemian vaikutukset toimintaamme ovat olleet vähäiset, emmekä näe näillä olevan vaikutusta vuoden 2020 ohjeistukseen."

Ennusteiden mukaan asuntorakentamisen aloitusten määrä on putoamassa voimakkaasti heikentäen alan työllisyysnäkymiä, mutta samaan aikaan Kojamo on kiihdyttänyt investointejaan. Puolivuotiskatsauksen mukaan Kojamolla on rakenteilla 2 380 asuntoa.

Tunnusluvut ja ohjeistukset ovat tärkeää tietoa sijoittajille, mutta millaista linjaa yhtiö aikoo pitää vuokrissaan?

Tekoäly ohjaamaan muutakin kuin lämmitystä

– Vapaarahoitteisten vuokrien nousu on varmaan siellä 1,6 - 2,0 prosentin paikkeilla. Ehkä pitemmällä aikavälillä ollaan 2,0 - 2,5 prosentin paikkeilla isoissa kaupungeissa ja pääkaupunkiseudulla, arvioi Nieminen Ylelle.

Hän kuitenkin korostaa, että mahdollisia korotuksia ei Kojamossa tehdä keskiarvojen mukaan.

– Samalla on tärkeä ymmärtää, että meidän tapauksessa jokainen asunto hinnoitellaan aina omana yksikkönään ja tarkastellaan itsenäisenä kokonaisuutena. Eli me ei käytetä mitään keskimääräisiä vuokrankorotusprosentteja, vaan tutkitaan aina tilanteet yksittäisinä, Nieminen sanoo.

Kojamolla halutaan käyttää hyväksi myös tekoälyä muussakin kuin kiinteistöautomaatiossa.

– Joku voi saada korotuskirjeen ja toinen ehkä ei. Me toimitaan markkinoiden mukaan ja pyritään itse asiassa hyödyntämään siinäkin kasvavassa määrin tekoälyä. Kerätään erittäin paljon dataa markkinasta, toteaa Nieminen.

Lisäksi vuokrasopimuksissa käytetään perinteistä indeksiehtoa, kuitenkin mahdollisesti päälle lisättävällä korotusprosentilla.

Vuokralaiset maksaneet laskunsa

– Meillä on ollut jo vuosia käytössä sellainen ehto, jossa itse asiassa alkuperäisellä ajatuksella haluttiin antaa meidän asiakkaille varmuus siitä, mikä voisi olla korkein mahdollinen teoreettinen korotus. Vuokran korotus voi olla maksimissaan indeksin muutos plus viisi prosenttia. Se ei tarkoita tietenkään, että me sitä maksimimäärää oltaisi käytetty.

Sen sijaan vuokranalennukset liittyvät lähinnä poikkeustilanteisiin.

– Onhan meillä tilanteita, joissa tulee korjausta tai tulee asumisajan haitta, jossa tehdään vuokranalennus.

Keväällä Kojamolla oli varauduttu siihen, että koronaan liittyvien lomautusten ja mahdollisesti irtisanomisten myötä asukkailla saattaisi olla tavanomaista enemmän ongelmia vuokrien maksussa.

Ongelmaryöppyä ei kuitenkaan tullut.

Pandemian mahdollisen toisen aallon varalta Kojamolla on silti yhä valmius maksujärjestelyihin.

– Tavallisesti niissä on kyse muutaman kuukauden maksuajan antamisesta, sanoo Nieminen.

Kojamolla oli kesäkuun lopussa 35 474 vuokra-asuntoa.

