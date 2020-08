Skopjesta Turkuun tulevilta lentomatkustajilta vaaditaan negatiivista koronavirustestitulosta

Turun kaupunginjohtaja uskoo, että kyseessä on tehokas tapa ehkäistä koronaviruksen leviämistä Suomeen.

Turku ja Wizz Air ovat sopineet, että lentoyhtiö edellyttää Pohjois-Makedonian Skopjesta tulevilta matkustajilta negatiivisen testituloksen. Ilman sitä ei koneeseen pääse.

Skopjesta Turkuun tulleilta lennoilta on toistaiseksi todettu 60 koronavirustartuntaa. Tiistai-illan lennon 127 matkustajasta tartunnan saaneita oli 17.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve uskoo, että ratkaisu on tehokas tapa ehkäistä koronaviruksen leviämistä Suomeen.

– Lähiaikojen kokemukset osoittavat sen, mikä on tilanne käytännössä. Mielestäni kyseessä on sellainen malli, jota voisi harkita otettavaksi käytöön laajemminkin. Uskon, että lentoyhtiöillä on vastuullisuutta tässä asiassa, toteaa Arve.

Wizz Air lentää Skopjen ja Turun väliä kahdesti viikossa: tiistaisin ja lauantaisin. Traficom selvittää myös Skopjen-lentojen tilapäistä keskeyttämistä koronavirustilanteen takia.

