Jyväskyläläisäiti maksoi 150 euroa, että sai lapsensa koronatestiin samana päivänä – vanhemmat varmistelevat nyt vakuutusyhtiöiltä, korvaavatko ne koronatestejä

Niina Kurran neljättä luokkaa käyvälle pojalle nousi viikko sitten tiistaina korkea kuume. Opettajina työskentelevät vanhemmat eivät työnsä vuoksi pystyneet viemään lasta testattavaksi Jyväskylän ruuhkautuneeseen julkiseen terveydenhuoltoon.

– Meillä oli kauhea paniikki päällä, koska molempien piti olla seuraavana päivänä työpaikoilla oppilaiden saapuessa kouluun. Tuntui mahdottomalta ajatus, että odottelisimme testitulosta viikonkin kotona menemättä kumpikaan töihin, kertoo Kurra.

Vanhemmat päättivät viedä poikansa koronatesteihin yksityiselle vastaanotolle, jossa testeihin pääsi samana päivänä ja tuloksen sai seuraavana päivänä. Koronatesti maksoi Kurran mukaan 149 euroa.

Kurran lapsella ei ole sairausvakuutusta.

Kurran perheessä negatiivisen koronatuloksen saanut lapsi oli mahdollista viedä mummon hoidettavaksi ja vanhemmat pääsivät töihin.

– Tästä syksystä tulee todella vaikea lapsiperheille, jossa vanhemmilla ei ole etätyömahdollisuutta. En ymmärrä miten monilapsisissa perheissä selvitään nuhaisten lasten kanssa koko ajan palkatta kotona, ihmettelee Kurra.

Huonoimmassa asemassa työttömät ja vähävaraiset

Työterveyspalvelujen ulkopuolelle jäävät joutuvat muita heikompaan asemaan, kun koronatestaus ruuhkautuu julkisen terveydenhuollon puolella.

– Suomea pidetään terveydenhuollon kannalta eriarvoisena maana, koska meillä on eri väyliä päästä terveydenhuoltoon, kuten työterveyspalvelut. Koronatestaus on nyt yksi esimerkki tästä. Se ei ole reilua kaikkia kohtaan, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuspäällikkö Timo Kauppinen.

Heikoimmassa asemassa ovat työttömät ja ne työssäkäyvät, joilla ei ole työterveyspalveluja käytössä, sekä vähävaraiset. Monella hyvin toimeentulevalla perheellä lapsilla on sairasvakuutukset, jotka voivat korvata yksityisessä terveydenhuollossa teetetyt koronatestit.

Kauppisen mukaan olisi tärkeää päästä julkisen puolen testaukseen nopeasti kaikkialla maassa.

– Testauspisteitä olisi myös oltava riittävästi niillä alueilla, joilla asuu vähävaraisia. Kaikilla ei ole käytössä autoa ja testattavaksi ei saa mennä julkisilla kulkuvälineillä. Taksia ei välttämättä saa tai siihen ei ole varaa, Kauppinen muistuttaa.

Vakuutusyhtiöistä kysellään lasten koronatestauksista

Suurimmat vakuutusyhtiöt kertovat Ylelle korvaavansa lääkärin lähetteellä tehdyn lapsen koronavirustestin.

Esimerkiksi LähiTapiolasta kerrotaan, että testi korvataan sairauskuluvakuutuksesta, jos lapsella on koronan oireita ja lääkäri arvioi THL:n kriteerien perusteella testin tarpeelliseksi.

– Kesän jälkeen koronavirustestausten määrä on selvästi nousussa, mutta korvaushakemusten määrä on pysynyt vielä tähän asti maltillisena. Mikäli koronapandemiatilanne pahenee, on selvää, että korvaushakemuksia saadaan enemmän normaaliin tilanteeseen verrattuna, sanoo LähiTapiolan korvauspäällikkö Ulla Kudjoi-Salminen.

Korvausasiantuntija Anne Koivisto vakuutusyhtiö Ifistä kertoo, että kasvu korvaushakemusten määrissä on toistaiseksi ollut vähäistä.

– Sen sijaan puheluiden määrä on kasvanut todella paljon. Vanhemmat haluavat etukäteen varmistaa vakuutusyhtiön linjan, jos tulee tarvetta mennä lapsen kanssa testiin.

Tilanne on samankaltainen Pohjola Vakuutuksessa. Korvauspalvelun johtaja Sari Styrman kertoo, että korvaushakemuksissa ei ole vielä merkittävää piikkiä, mutta koronatestaukseen liittyvien puheluiden määrä on jonkin verran kasvanut koulujen alun jälkeen.

– Näyttää siltä, että kausi-influenssan vuoksi tullaan tekemään koronatestejä, joten niiden määrä kasvaa myös sen myötä. Lopullinen korvaushakemusten määrä riippuu kuitenkin siitä, kuinka laaja toinen aalto on ja kuinka julkinen terveydenhuolto saa nostettua testauskapasiteettiaan, Styrman sanoo.

Fennian asiantuntija Lena Ohvo sanoo, että koronavirustesti on sairauskuluvakuutuksesta korvattava, mikäli vakuutetulla on koronavirukseen viittaavia oireita.

– Oireettomien henkilöiden testit eivät ole sairauden hoitoa tai tutkimista, eli pelkän koronavirukselle altistumisen johdosta tehtävää testiä ei näin ollen korvata.

Finanssialan tilastojen (siirryt toiseen palveluun)mukaan Suomessa oli viime vuoden lopussa noin 468 000 sairasvakuutettua lasta.

