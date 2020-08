Salaisilla sisäpihoilla soi viikonloppuna muun muassa elektropop ja haitarimusiikki – Helsingin juhlaviikot otti mallia italialaiselta tenorilta

Uudenlaisessa koronamaailmassa tapahtumatkin syntyvät uudelleen.

Normaalisti tähän aikaan vuodesta Helsingissä on nautittu Helsingin juhlaviikkojen ohjelmasta niin Huvila-teltassa Tokoinrannassa kuin erilaisilla klubeilla.

Korona kuitenkin muutti kaiken. Tänä vuonna Helsingin juhlaviikot kulkee nimellä Helsingin juhlaviikonloppu.

Tulevana juhlaviikonloppuna musiikki levittäytyy ympäri kaupungin noin kolmellekymmenelle korttelipihalle. Pihat sijaitsevat lännestä itään ja etelästä pohjoiseen. Luvassa on muun muassa elektropoppia, folkkia ja indiemusiikkia (siirryt toiseen palveluun) (HS), haitarimusiikkia, oopperalaulua – siis klassista ja modernimpaa musiikkia.

Voit katsoa lauantain sisäpihakonsertin suorana Yle Areenasta 22.8. klo 17.00–21.30. Esiintymässä ovat Erja Lyytinen, Jesse Markin, Ruusut ja Pariisin Kevät.

Erja Lyytisen ja Pariisin Kevään keikat näkyvät myös Yle TV2:ssa klo 17–17.45 ja klo 20.30–21.30.

Harmonikkataiteilija Niko Kumpuvaara harjoitteli salaisella sisäpihalla Helsingissä. Reeta Salminen / Yle

Tarkasti ohjelmaa ja konserttipaikkoja ei paljasteta, sillä konsertit halutaan pitää intiimeinä korttelikonsertteina, jotka ovat tarkoitettu vain tietyn korttelin asukkaiden kuultaviksi.

Helsingin juhlaviikonlopun taiteellisen johtajan Marko Ahtisaaren mukaan mallia on otettu Italiasta.

– Moni on nähnyt sen kuvan, jossa tenori laulaa parvekkeella ja ihmiset seuraavat ikkunoista. Me monistamme sen kuvan nyt ympäri Helsinkiä, Ahtisaari sanoo.

Helsingin juhlaviikonlopun taiteellinen johtaja Marko Ahtisaari. Reeta Salminen / Yle

Taiteellinen johtaja Marko Ahtisaari kertoo, että kun keväällä kävi selväksi, että koronan takia juhlaviikoista tulee erilaiset, he päättivät silti tehdä jotain.

– Halusimme, että juhlaviikonloppu valtaa kaupungin ja että se näkyy. Lisäksi halusimme antaa vapaan kentän taiteilijoille mahdollisuuden työllistyä ja toisaalta tarjota mahdollisuuden koko Suomelle kurkistaa näille sisäpihoille.

Elävän musiikin nälkä on kova

Eräällä kantakaupungin korttelipihalla asukkaille on jo kerrottu, että he saavat yhden Helsingin juhlaviikonlopun konserteista. Hakijoita oli yli 170, niistä noin 30 valittiin.

Taloyhtiön asukas Satu Ylönen kertoo, että he hakivat mukaan, koska taiteen ja elävän musiikin nälkä on kova menneen kevään jälkeen. Talossa on paljon asukkaita ja iso osa asukkaista on myös iäkkäitä.

– Se, että olemme olleet täällä neljän seinän sisällä – tuli vain ajatus, että nyt olisi kova tarve kuulla elävää musiikkia, Ylönen kertoo.

Ylönen sanoo, ettei taloyhtiössä ole tehty suurempia valmisteluja. Esiintyjät tulevat sisäpihalle tiettynä aikana, ja asukkaat voivat seurata konserttia ikkunoistaan tai talon tuuletusparvekkeilta.

– Toivotaan, ettei sada ja että mahdollisimman moni asukas pääsee.

Marko Ahtisaari ja Niko Kumpuvaara suunnittelevat viikonlopun keikkoja Helsingin Tapahtumasäätiön viestintäpäällikkö Laura Gottlebenin kanssa. Reeta Salminen / Yle

Taiteilijoille mahdollisuus esiintyä

Yksi pihan esiintyjistä on harmonikkataiteilija Niko Kumpuvaara.

Kumpuvaarasta on hienoa, että koronasta huolimatta edes jotain järjestetään.

– Ikinä ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. On suuri ilo ja kunnia olla mukana. Arvostan heitä, jotka jollain muotoa jotain festivaaleja nyt järjestävät.

– Toivotaan, että ihmiset saavat poikkeuksellisen konserttikokemuksen positiivisessa mielessä.

Osa Helsingin juhlaviikonlopun konserteista lähetetään suorana netissä sekä Ylen että Helsingin Sanomien kanavilla.

Yhteensä konsertteja striimataan ainakin 15 tunnin verran.

Helsingin juhlaviikonloppu levittäytyy noin kolmellekymmenelle korttelipihalle ympäri Helsingin. Reeta Salminen / Yle

Jatkoa seuraa?

Juhlaviikonlopun uusi konsepti on otettu jo etukäteen niin hyvin vastaan, että luultavasti jatkoa on luvassa, vaikka korona häviäisikin ensi vuoteen mennessä.

Tärkeintä juhlaviikonlopun taiteellisen johtajan Ahtisaaren mukaan on, että taide tulee nyt lähelle ihmisiä.

– Tällaisena poikkeuksellisena aikana on aika kokeilla myös uusia asioita. Näen, että tämä on osa juhlaviikkoja myös jatkossa.

