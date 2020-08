Pikkukunnat varautuvat maksamaan sote-piirin jättimäisen palkkamokan – yksi niistä sai juuri taloutensa kuntoon: "Sitten jysähti tämmöinen uutinen"

Sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten palkkarästijupakka on saanut Etelä-Karjalan kunnanjohtajat pelkäämään kuntiensa talouden puolesta.

Eksoten palkkarästit ovat peräisin siitä, ettei kymmenen vuotta sitten perustetussa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä ole tehty palkkaharmonisointia eli työntekijöiden palkkojen yhdenmukaistamista. Tämän takia palkkarästejä on kertynyt kaikkiaan 30 miljoonan euron edestä.

Keskiviikkona Eksoten toimitusjohtaja Timo Saksela painotti, että kunnat omistavat Eksoten. Näin ollen 30 miljoonan lisälasku tulee niiden vastuulle.

Taipalsaaren kunnanjohtajalle Kari Kuuramaalle Eksoten 30 miljoonan euron palkkarästit tulivat yllätyksenä.

– Suuri ihmetys ja kummastus olivat ensimmäiset tunteet, koska Eksote on yrittänyt saada kustannustasoa alas. Sitten jysähti tämmöinen uutinen. Pisti kyllä mielen matalaksi, kuvailee Kuuramaa.

Taipalsaaren osuus potista on 900 000 euroa. Se tarkoittaa, että kunnan talous jää tänä vuonna tappiolliseksi.

– Tämä on harmillista, koska olemme käyneet kunnassa yt-neuvotteluita talouden tasapainottamiseksi ja yrittäneet tehostaa toimintaamme. Tänä vuonna oltaisiin saatu säästöjä aikaan. Nyt sukelletaankin tämän seurauksena, jos palkkarästien maksu lankeaa kunnille, Kuuramaa sanoo.

Mahdollisimman huono ajankohta lisälaskulle

Tälle syksylle tullut lisämeno, 30 miljoonan euron palkkarästi, tuli kunnille mahdollisimman huonoon ja epävarmaan aikaan. Kuntien taloutta on epävakauttanut kuluvan vuoden aikana koronaviruspandemia, jonka takia verokertymät ovat vielä osittain hämärän peitossa.

– Nyt kaikki on niin auki vielä. Me emme tiedä koronan vaikutusta ja siihen liittyviä kompensaatioita täysin. Emmekä tiedä, mikä tulee olemaan verokertymävaje koronan takia. Toisaalta onhan meillä käytössä harkinnanvaraiset valtionosuudet. Kokonaisuus on vielä hahmottumatta, pohtii kunnanjohtaja Kari Kuuramaa Taipalsaarelta.

Savitaipaleen kunnanhallituksen puheenjohtaja Janne Hölsä uskoo, että palkkarästit kaatuvat lopulta kuntien niskaan. Arkistokuva heinäkuulta 2019. Kare Lehtonen / Yle

Savitaipaleella luotetaan Eksoten kykyyn hoitaa palkkarästit

Savitaipaleen kunnan osuus potista on reilu miljoona euroa. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Janne Hölsä kertoo, että miljoona euroa on kunnan taloudessa iso raha.

– Tämän vuoden talous piti olla vähän plussan puolella, mutta tämä tekee tuloksesta kyllä isosti miinusmerkkisen, toteaa Hölsä.

Kaikesta huolimatta Hölsältä löytyy uskoa ja luottoa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin sen suhteen, että palkkarästit jollain keinoin lopulta hoituvat.

– Minun mielestäni meillä on ollut hyvä keskusteluyhteys Eksoteen. Kyllä minä Eksoteen luotan.

Rautjärven kunnanjohtaja Harri Anttila on tyytyväinen pääsopijajärjestöjen kanssa sovittuun sopuratkaisuun korvauksista. Kuva helmikuulta 2020. Kalle Purhonen / Yle

Rautjärvellä ollaan tyytyväisiä palkka-asian sopuratkaisusta

Rautjärven kunnanjohtaja Harri Anttila kuuli palkkarästeistä viime vuonna, kun työtuomioistuin katsoi Eksoten alentaneen kahden työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa sekä yhden työntekijän henkilökohtaista lisää ilman paikallista sopimusta.

Palkkarästien suuruuden kokoluokka, 30 miljoonaa euroa puolestaan selvisi Rautjärven kunnanjohtajalle tänä kesänä. Hänen mielestään palkkarästien maksaminen on kuitenkin parempi ja halvempi vaihtoehto kuin asian riitauttaminen ja käsittely oikeusteitse.

– Tottakai 30 miljoonaa euroa on iso summa. Kun taustoja on käyty läpi, niin tämä sovinto on paras ratkaisu, Anttila toteaa.

Rautjärven kunnan osuus palkkarästeistä on 950 000 euroa.

Parikkalassa ollaan tyytyväisiä, ettei palkkarästejä ollut kuin 30 miljoonaa

Parikkalan kunnanjohtajalle 30 miljoonan euron palkkarästisumma ei tullut yllätyksenä.

– Summa oli huomattavasti maltillisempi, mitä oli odotettavissa, kertoo kunnanjohtaja Vesa Huuskonen Parikkalasta.

Huuskonen on tyytyväinen sopuratkaisuun. Hän ei kerro tarkasti, millaisista korvaussummista aiemmin on puhuttu palkkarästien osalta.

– 30 miljoonaa euroa oli jonkin verran pienempi kuin aiemmin oli ennakoitu. Se osoittaa, että pääsopijajärjestöjen kanssa ollaan tehty kompromissi eikä jokaista euroa ole lähdetty pilkulleen laskemaan.

Huuskosen mielestä on parempi hoitaa nyt palkkarästi kuin lähteä oikeusteitse hakemaan ratkaisua asiaan.

– Se kestäisi vuosikausia ja tulisi todennäköisesti kalliimmaksi.

Parikkalan kunnan osuus 30 miljoonan euron potista on 1,2 miljoonaa euroa.

Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskosen mielestä yksi ratkaisu palkkarästirahan kokoon saamiseen voisi olla Eksoten omaisuuden myyminen. Kuva helmikuulta 2020. Kalle Purhonen / Yle

Mistä kunnat löytävät osuutensa 30 miljoonasta eurosta?

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on kuntayhtymä eli kunnat omistavat sen. Jos koko potti lankeaa omistajien maksettavaksi, niin mistä rahat löytyvät pienissä kunnissa?

– Siinäpä sitä onkin miettimistä, kun koronakin on päällä, toteaa kunnanjohtaja Kari Kuuramaa Taipalsaarelta.

Kunnanjohtaja Kuuramaa luottaa, että Eksote hoitaa itse työntekijöidensä 30 miljoonan euron palkkasaatavat.

– Eksote on kyllä linjannut, että se koittaa löytää itse keinot, joilla 30 miljoonaa euroa katetaan. Se on ihan oikein, ettei kriisiytetä lisää kuntataloutta, Kuuramaa toteaa.

Yhtä luottavainen ei ole Savitaipaleen kunnanhallituksen puheenjohtaja Janne Hölsä. Hän uskoo, että palkkarästit kaatuvat lopulta kuntien niskaan.

– Vaikka Eksote on ilmoittanut etsivänsä rahat jostain, silti Eksote on kuntayhtymä. Kyllä se kuntien maksettavaksi tulee. Jostain pitää se ylimääräinen miljoona löytää, sanoo Hölsä.

Rautjärven kunnan taskut eivät ole niin syvät, että ylimääräistä miljoonaa löytyisi sieltä.

– Tuskinpa me ylimääräistä miljoonaa mistään löydämme. Nyt meidän pitää löytää yhteinen ratkaisu, että miten palkkarästit hoidetaan, ynnää kunnanjohtaja Harri Anttila Rautjärveltä.

Myös Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen uskoo, että Eksote hoitaa itse 30 miljoonan euron palkkarästit.

– Uskon, että alueen kaksi kaupunkia ja peruskunnat lähtevät siitä, ettei 30 miljoonaa jyvitetä kunnille. Se on kohtuuton summa vietäväksi tällä aikataululla kuntien taseeseen. Kyllä nyt Eksotelta edellytetään toimenpiteitä tilanteen tasapainottamiseksi, sanoo Huuskonen Parikkalasta.

Yhtenä ratkaisumallina on esitetty kaksi vuotta sitten valmistuneen sairaalan myyntiä. Omaisuuden kauppaamista pohtii myös Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen.

– Se on yksi ratkaisu. Omaisuuden myynti ei tuo säästöjä, mutta saadaan sitten rahaa tilalle.

Eksoten johto tapaa perjantaina alueen kaupungin- sekä kunnanjohtajat. He pohtivat yhdessä ratkaisua kinkkiseen tilanteeseen.