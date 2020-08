Google-sähköpostissa maailmanlaajuisia ongelmia

Tietotekniikkayhtiö Googlen Gmail-sähköpostissa on ollut toimintahäiriöitä tämän aamupäivän aikana.

Yhtiön saamien virheilmoitusten mukaan eniten ongelmia on ollut sähköpostien liitetiedostojen lähettämisessä, mutta jonkin verran on tullut ilmoituksia, ettei koko sähköpostia pysty lähettämään. Myös Drive-ohjelmistoissa on ollut häiriöitä.

Tietoteknisiä ongelmia jäljittävä Downdetector-sivusto (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että vikojen määrä alkoi nopeasti kasvaa aamulla kello 8 aikaan. Aamun aikana vikailmoitukset ovat vähentyneet.

Sivuston kartan mukaan vikoja on ollut lähes joka puolella maailmaa, mutta erityisesti erityisesti Länsi-Euroopassa, Japanissa ja Malesian alueella.