Vaasalaistukussa koronatapaus, uusia tartuntoja jäljitetty myös Old Irish Pubiin – lääkäri Heikki Kaukoranta: "Siellä on ihan ikioma pohjalainen viruslinko kyseessä"

Vaasalaispubi on toistaiseksi suljettu aluehallintoviraston päätöksellä. Niklas Joki / Yle

Altistuneita on runsaasti, muun muassa yksi puulaakijalkapallojoukkue.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa. Tartunnan saaneista kaksi on vaasalaisia ja yksi muualta Pohjanmaan alueelta.

Vaasan kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Heikki Kaukoranta kertoo, että kahdessa tapauksessa on kontakti vaasalaiseen Old Irish Pubiin. Aikaisemmin samaan pubiin on jäljitetty kolme tapausta.

– Näyttää siltä, että siellä on ihan ikioma pohjalainen viruslinko kyseessä ja sieltä on nyt viisi ihmistä pokannut itselleen positiivisen tuloksen, toteaa Kaukoranta.

Heikki Kaukoranta odottaa, että Old Irish Pubista saatuja tartuntoja tulee ilmi vielä lähiaikoina, koska kohtalokkaasta illasta 8. elokuuta ei ole kulunut vielä kahta viikkoa.

Kaukorannan mukaan uusien tapausten myötä altistuneita on runsaasti.

– Toinen on raportoinut 32 altistuneesta ja toisen kohdalla puhutaan 18 työpaikka-altistuksesta ja lisäksi puulaakijalkapallojoukkueesta, jossa on 15 jäsentä.

Sairastunut on joukkueensa kanssa pelannut puulaakiliigan otteluita Fennia Areenassa 10. elokuuta ja 12. elokuuta. Vaasan puulaakiliiga on tänään kehottanut myös muiden samaan aikaan paikalla olleiden joukkueiden pelaajia tarkkailemaan oireitaan ja hakeutumaan tarvittaessa testiin.

Altistuksia marketissa ja tukkuliikkeessä

Toinen vaasalaistapaus liittyy Kaukorannan mukaan Gerbyn S-marketin tilapäiseen sulkemiseen. Marketin työntekijöitä on altistunut virukselle ja heidän on määrätty karanteeniin.

Ylen saamien tietojen mukaan yksi koronatapaus on todettu myös Kespron tukussa Vaasassa.

– Meillä on yksi tapaus tukkuliikkeessä ja siellä muutamia työyhteisön jäseniä on altistunut ja heidät on asetettu karanteeniin, toteaa Kaukoranta.

Kesprolta kerrotaan, että tukussa noudatetaan kaupungin tartuntatautilääkärin antamia ohjeita. Karanteenien takia tukku toimii tällä hetkellä pienillä resursseilla ja asiakkaita on pyydetty noutamaan itse tuotteita tukusta. Tukku kuitenkin palvelee normaalien aukioloaikojen mukaisesti.

Kespron tukun palveluita käyttävät muun muassa ravintolat ja kauppaliikkeet. YLE / Jonas Mastosalo

Uhkaavia merkkejä

Heikki Kaukoranta on huolissaan. Hän sanoo, että koronatilanne voi muuttua alueella todella pahaksi, elleivät ihmiset ota tartuntavaaraa vakavasti.

– Merkit ovat uhkaavia.

– Nyt ei ole mitään järkeä mennä ulkomaille eikä nyt ole mitään järkeä mennä istumaan pubiin, ei ainakaan pikkutunneille asti.

Kaukoranta toivoo, että ihmiset miettisivät myös osallistumistaan suuriin yleisötapahtumiin.

– En osallistuisi itse henkilökohtaisesti mihinkään isompaan yleisötapahtumaan. Nyt pitää miettiä etäisyyksien pitämistä eikä se isoissa yleisötapahtumissa onnistu yhtään sen paremmin kuin yöllä kapakassa.

Heikki Kaukoranta vetoaa pohjalaisiin ja toivoo, että esimerkiksi suuriin yleisötapahtumiin osallistumista harkittaisiin perusteellisesti. Yle/Anna Wikman

