Kuopio vai Mikkeli? – Valtavan Varastokirjaston tulevaisuuden sijoituspaikka ratkeaa vihdoin

Kuopion Varastokirjastossa on yli 100 hyllykilometriä muualta poistettuja niteitä. Sami Takkinen / Yle

Varastokirjasto on se paikka, josta pystyt kaukolainaamaan sen harvinaisen opuksen, jota kukaan ei lainannut kirjastostasi vuosiin. Siksi se siirrettiin Kuopioon, parin miljoonan muun niteen seuraksi.

Monta vuotta jatkunut vääntö siitä, siirtyykö Kuopiossa sijaitseva Varastokirjasto Mikkeliin, ratkeaa parin viikon päästä. Päätöksen tekee tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko.

Varastokirjaston siirtymisessä on kyse aluepolitiikasta, mutta samalla päätetään siitä, muuttuuko Varastokirjaston rooli itsenäisestä, suoraan ministeriön alaisuudessa toimivasta virastosta, osaksi Kansalliskirjastoa.

Pitkä vääntö

Varastokirjaston kohtaloa on selvitelty opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta jo vuodesta 2013 lähtien. Vuodesta 2017 lähtien on pohdittu aktiivisemmin sitä, että Varastokirjasto yhdistyisi Kansalliskirjastoon.

Koska Mikkelissä toimii jo Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus ja Mikkeli on jo valtakunnallisesti merkittävä massadigitointi- ja arkistoalan keskus, Mikkeli on nähty Kansalliskirjastossa houkuttelevana.

– Näemme, että yhdistyminen antaisi mahdollisuuden kehittää digitointia ja dokumenttien välittämistä kustannustehokkaasti, toteaa Kansalliskirjaston apulaisjohtaja Liisa Savolainen.

Mikkelissä sijaitsee Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus. Esa Huuhko / Yle

Mikkeliin siirtyessään Varastokirjastolle rakennettaisiin uusi rakennus, joka sisältäisi modernia tekniikkaa. Selvityksissä on puhuttu automatisoidusta robotiikkavarastosta, josta hyötyisivät sekä Kansalliskirjasto että Varastokirjasto.

Kuopiossa Varastokirjastolla olisi lähivuosina edessään mittava saneeraus ja laajennus.

– Meillä riittää tila tällä hetkellä enintään neljäksi vuodeksi, sanoo Varastokirjaston kirjastonjohtaja Johanna Vesterinen.

Varastokirjastossa on muista kirjastoista käytön loppumisen takia poistettuja kirjoja yli 100 hyllykilometriä. Joka vuosi kokoelma karttuu yli kahdella kilometrillä.

Lobbaus kiihtyi päätöksen venyessä

Edellinen tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen ei saanut tehtyä päätöstä Varastokirjaston kohtalosta. Sen jälkeen lobbaus kaupungeissa on kiihtynyt entisestään.

Pohjois-Savon liiton maakuntajohtaja Marko Korhosen mielestä Varastokirjaston menettäminen olisi iso isku.

– Kuopiossa olevia tiloja voidaan kustannustehokkaasti laajentaa. Meidän mielestämme minkään hallinnollisen yhdistymisen ei tänä päivänä pidä tarkoittaa fyysistä sijaintipaikkakunnan muutosta.

Varastokirjasto täyttyy joka vuosi yli kahdella hyllykilometrillä poistettuja kirjoja. Sami Takkinen / Yle

Korhonen muistuttaa, että Kuopiossa sijaitsee laaja kirjasto- ja informaatioalan keskittymä, josta Varastokirjaston irrottaminen olisi haitallinen asia. Lisäksi hän sanoo aikoinaan jo kertaalleen arvioidun Kuopion logistisesti ja toimintaympäristöltään parhaaksi paikaksi Varastokirjastolle.

Haastateltujen kirjastoalan toimijoiden mielestä Varastokirjaston fyysisellä sijainnilla ei ole toiminnallista merkitystä.

Näistä toimijoista on kysymys Kansalliskirjasto: Vastaa kansallisen julkaisuperinnön säilyttämisestä. Maan laajimmat kokoelmat. Sijaitsee Helsingissä Kansalliskirjaston digitointi-ja konservointikeskus: Tehtävänä aineistojen säilytys konservoimalla ja korvaavien tallenteiden tuottaminen digitoimalla. Sijaitsee Mikkelissä. Varastokirjasto: Opetus-ja kulttuuriministeriön alainen kirjasto, joka säilyttää muista kirjastoista poistettua aineistoa ja palvelee kaukolainauksilla yleisiä kirjastoja. Sijaitsee Kuopiossa.

Enemmän kyse on Mikkelin vaihtoehdossa ideologisesta muutoksesta. Mikkeli on aineistojen massadigitoinnissa tunnustettu toimija ja Varastokirjaston saaminen olisi yksi osa kehityksen vahvistamisessa.

– Olemme arkistoalan osaamiskeskus jo tällä hetkellä. Kyse on nimenomaan alan kehittämisestä edelleen, jossa meillä olisi hyviä ratkaisuja valtiolle, summaa Mikkelin kaupungin strategia- ja kehittämispäällikkö Aki Kauranen.

Mikkeli markkinoi itseään yhdistymisen kautta massadigitoinnista saatavilla hyödyillä, jotka valtio saisi. Kaurasen mukaan näin toimittaisiin valtion oman strategian mukaisesti.

Kuopiossa luotetaan nykyiseen laadukkaaseen tekemiseen ja samalla yhteistyöhön kaikkien kirjastosektoreitten kanssa.

Varastokirjaston päätehtävä on ollut kaukolainojen toimittaminen kaikkialle Suomeen yleisiin kirjastoihin, erityisesti isolle joukolle tieteentekijöitä.

Muutto muuttaisi Varastokirjaston roolia

Varastokirjaston kirjastonjohtaja Johanna Vesterinen soisi kirjaston säilyvän Kuopiossa ja perustehtävässään.

– Meillä on jo tällä hetkellä Kansalliskirjaston kanssa erilaiset tehtäväkuvaukset. Kansalliskirjaston laissa määritelty tehtävä on säilyttävä, me puolestaan olemme käyttökokoelma ja käyttökirjasto.

Varastokirjastossa työskentelee kaksikymmentä henkilöä. Valtavaa muuttoliikettä ei siis tulla näkemään.

Varastokirjaston kirjastonjohtaja Johanna Vesterinen pitäisi kirjaston Kuopiossa. Sami Takkinen / Yle

Imagomielessä kaupungit ottaisivat tai säilyttäisivät mielellään valtion laitoksen. Aluepolitiikan lisäksi keskiössä ovat ennen kaikkea tilaratkaisut ja lisätilan tarve.

Kansalliskirjaston Mikkelin toimipisteessäkin on ahdasta. Nykyiset tilat käyvät pieniksi parin vuoden päästä.

– Koska molemmat kirjastot tarvitsevat lisätilaa, nyt pystyttäisiin löytämään yksi tila, joka palvelisi molempia kokoelmia, tiivistää Kansalliskirjaston apulaisjohtaja Liisa Savolainen.

Spekulointi saa kohta riittää. Molemmissa kaupungeissa odotetaan asiassa vihdoin päätöstä.

Ministeri Saarikko on luvannut sen pian.