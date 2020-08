Hypo: Maakuntakeskukset uudessa pudotuspelissä asuntomarkkinoilla – opiskelijat puuttuvat vuokramarkkinoilta ja talous taantuu

Joensuussa opiskelijoita on 17 prosenttia väestöstä. Asuntomarkkinoilla voi olla vuokra-ale ja hintaheilunta syksyllä etäopiskelun takia.

Asuntokaupan romahduksesta maalis-huhtikuussa on toivuttu, mutta kauppaa käydään edelleen kymmeneksen alle kriisiä edeltäneen tason.

Näin kertoo asuntomarkkinoihin erikoistunut asuntorahoittaja Hypo asuntomarkkinakatsauksessaan.

– Hintatason osalta kehitys ei ole ollut yhtä dramaattista. Hinnat ovat pitäneet kohtuullisesti pintansa. Taustalla on ehkä kaksi tekijää: ensinnäkin korkokuva on muuttunut, ja korkonäkymä on muuttunut aiempaa maltillisemmaksi. Korkojen nousua ei odoteta edes vuosikymmeniin suuremmin, sanoo Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus.

Toisaalta kotitaloudet myös laittavat asumiseen matkailusta, palveluista ja ravintoloista säästyneitä rahoja.

Korona romahdutti korkotason kaikkialla maailmassa, eikä euroalueellakaan odoteta korkojen nousua, vaan markkinat povaavat euriborien jäävän vuosikymmeniksi nollan tuntumaan. Tämä hyödyttää oman kodin ostajia, kun velanhoitomenot eivät kasva. Asuntolainojen tavallisin viitekorko on vuoden euribor. Myös sijoittajat hyötyvät nollakoroista.

Asuntojen hinnat laskivat viimeksi vuonna 2015

Ensi kertaa viiteen vuoteen koko maan vanhojen kerros- ja rivitalojen hinnat laskevat tänä vuonna, mutta pääkaupunkiseutu jää plussalle.

Tälle vuodelle Hypo ennakoi prosentin laskua hinnoissa, mutta pääkaupunkiseudulla hinnat nousevat sen sijaan prosentin. Ensi vuonna hintakehitys on plussalla koko Suomessa: pääkaupunkiseudulla kaksi ja puoli prosenttia ja muualla maassa prosentin.

Prosentin notkahdus tarkoittaa vuoden sisällä yli 3 prosentin pudotusta.

Taustalla vaikuttaa muun muassa kaupungistuminen, joka ehkä vastoin odotuksia jatkuu edelleen.

Brotherus kertoo odottaneensa koronakriisin alettua, että kaupungistuminen jäätyisi, sillä osa odotti muuttoliikettä kaupungeista pois laajemminkin. Sellaista hän ei kerro odottaneensa, mutta pysähtymistä kyllä.

Ennakkotiedoista käy kuitenkin ilmi, että kovimman koronakriisin läpi maaliskuusta kesäkuuhun väkiluku on kasvanut Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun seuduilla, vaikka kaupungistuminen hieman hiipui.

– Se ehkä kertoo kaupungistumisen voimasta, joka yllätti myös meidät, Brotherus sanoo.

Hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juhana Brotherus oli itsekin yllättynyt, että kaupungistuminen jatkuu edelleen. Se on yksi siihen, että pk-seudun, Turun ja Tampereen asuntojen hinnat ovat pitäneet pintansa koronakriisissä. Kuvassa Ylen vieraana huhtikuussa. Petteri Sopanen / Yle

Kasvukolmiossa hinnat ovat pitäneet pintansa

Myös kasvukolmiossa eli pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella kauppamäärät romahtivat keväällä, mutta nyt toipuminen on ollut vahvempaa ja hinnoissa ei ole tapahtunut samanlaista hiipumista kuin muualla Suomessa.

– Hintaerot kasvukeskusten ja muun Suomen välillä ovat yhä edelleen kasvaneet, Brotherus sanoo.

Hypon katsauksessa kasvukolmion hinnat eivät sukella suuremmin, vaikka kaupunkitalous on kovalla koetuksella koronan vaikutusten takia.

Etätyöskentely on yleistynyt jo pitkään, ja korona-aikana osa kotitalouksista on ollut kokonaan poissa toimistolta. Tämä on tuntunut erityisesti isoissa kaupungeissa.

Hypo arvioi, että uusi normaali kriisin jälkeen ei kuitenkaan tarkoita toimistotyön loppumista, vaan viikon ja päivän sisällä tapahtuvia joustoja kaupunkien valkokaulustyöntekijöiden arjessa.

Toimitilakiinteistöjen hinnat ovat korkealla, ja ne kiinnostavat ammattisijoittajia koronan keskelläkin. Konttorityön uskotaan palaavan ja kaupunkien voittokulun jatkuvan, joten kotien toivesijainnit eivät suuresti muutu.

Koko maan hintoja kannattelee koronakriisin keskelläkin kasvukolmion lisäksi vain muutama muu kaupunki. Kuopiossa hinnat nousevat koronan keskellä, mutta maakuntakeskuksista Jyväskylässä, Seinäjoella, Kouvolassa, Vaasassa, Hämeenlinnassa ja Rovaniemellä laskua on yli 5 prosenttia edellisvuodesta.

Synkin tilanne on Hypon katsauksen mukaan Lahti, Mikkeli, Kokkola -kolmikossa, jossa hinnat laskivat keväällä yli 10 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta.

Osa kaupungeista entistä isommassa ahdingossa

Uusi ilmiö on koronan takia kärjistynyt maakuntakeskusten pudotuspeli.

– Maakuntakeskuksista osa on ollut haasteissa jo ennen koronakriisiä. Väki on vähentynyt ja nyt koronakriisi iskee erityisesti palveluvaltaisiin kaupunkeihin. Muutamat opiskelijavaltaiset kaupungit ovat aivan uuden haasteen edessä, kun syksyllä ammattikorkeakoulut ja yliopistot menevät osittain etäopiskeluun. Silloin voi jäädä tuhansia opiskelijoita saapumatta, ja sillä on myös vaikutusta asuntomarkkinoihin, Brotherus ennakoi.

Tiukan paikan edessä voivat olla erityisesti Vaasa, Joensuu ja Jyväskylä, joissa 15 prosenttia väkiluvusta on korkeakouluopiskelijoita.

Turku ja Tampere selviävät kokonsa ansiosta vähemmällä. Hypollekin oli tilastoyllätys, että Turku on opiskelijavaltaisempi kaupunki kuin Tampere.

Yksiöiden hinnat Vantaalla pudotuksessa

Yksiöiden hinnat Vantaalla ovat laskeneet yli 15 prosenttia viime vuodesta, Hypon katsauksessa todetaan. Vastaavaa on nähty viimeksi 1990-luvun lamassa.

Ovatko yksiöiden hinnat muidenkin kaupunkien reunoilla laskussa?

– Toki Vantaalla yksiöiden hinnat ovat olleet hieman heikommassa hintakehityksessä jo pidempään suhteessa muuhun pääkaupunkiseutuun. Kyllä tämä osaltaan voi kertoa siitä, että kasvukeskusten reunavyöhykkeillä olevat yksiöt saattavat olla ainakin hetkellisiä häviäjiä koronakriisissä, Brotherus pohtii.

Vantaalla on toisaalta rakennettu runsaasti pieniä asuntoja viime vuosina ja nuorilla ensiasunnon ostajilla on mahdollista päästä omistusasuntoon. Hypon mukaan raju pudotus ennakkotiedoissa kertoo haasteista, vaikka taustalta löytyy sijoittajien nippukauppoja.

Nyt vallitsevissa olosuhteissa haetaan ehkä herkemmin lisäneliöitä, jos suurempaan asuntoon pääsee kiinni lähes yksiön hinnalla.

Samaan aikaan AirBnb-ilmiö on kadonnut, kun turisteja ei ole ja työmatkakomennuslaiset ovat poistuneet asuntomarkkinoilta. Tämän markkinan yksiöt ovat jäänet hieman tyhjän päälle, Brotherus päättelee.

Historialliset lyhennysvapaat voivat kannustaa asuntolainaan

Pankit myönsivät asuntovelallisille historiallisen suuria lyhennysvapaita, kun korona jylläsi Suomessa pahimmillaan, talous oli keskellä äkkipysähdystä ja lomautukset työmarkkinoilla ennätyksellisen laajat.

Brotherus arvelee, että laajoilla ja suurilla lyhennysvapailla voi olla pitkällä tähtäimellä se vaikutus, että kriisin hellittäessä asunnon ostoa ei enää ison lainan takia pelätä samassa määrin. Tämä saattaa johtaa kuluttajat ajattelemaan, että mahdollisen kriisin tullessa pankki joustaa lyhennysmaksuissa.

– Vuokra-asuja ei välttämättä saa vuokriin juurikaan helpotusta, Brotherus sanoo.

Finanssivalvonnan kesäinen päätös nostaa asuntolainojen lainakattoa 90 prosenttiin saattaa omalta osaltaan vaikuttaa myös kuluttajien haluihin ottaa asuntolainaa.

