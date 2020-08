Työministeri Haatainen: Viranomaisten otteen pitää parantua ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön estämisessä

Työministeri Tuula Haataisen (sd.) mukaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö on ollut yhteiskunnan tasolla piilossa eikä siitä ole osattu puhua. Käsillä on luultua suurempi ongelma.

Haataisen asettama työryhmä esitteli tänään toimia ulkomaisen hyväksikäytön estämiseen.

– Viranomaisten otteen pitää parantua. Poliisin pitää perustaa oma yksikkö, jossa selkeästi fokusoidutaan tämän ilmiön kitkemiseen, Haatainen sanoi.

Ministeri tietää, että työvoimaa väärinkäytösten perkaamiseen on liian vähän. Aluehallintoviranomaisista vain 10 työntekijää hoitaa ulkomaalaisasioita. Poliisin puolella työperäisen hyväksikäytön asioihin ei ole täysipäiväisesti erikoistunut kukaan.

– Nyt jatkotyö on se, että meidän täytyy käydä läpi tämä poliittisesti, että miten voidaan vahvistaa tätä otetta.

Haatainen korostaa etenkin työperäisen hyväksikäytön uhrin aseman parantamista.

– Tällä hetkellä hyväksikäytön uhri kantaa kaikki seuraukset ja hyväksikäyttäjä pääsee kuin koira veräjästä. Tämä täytyy kääntää toisin päin. Lainsäädäntömuutoksilla pitää tilkitä aukot, niin että uhri saa suojaa ja hyväksikäyttäjä kantaa seuraamukset.

Hyväksikäytön uhrit eivät useinkaan uskalla kertoa ongelmista, kun työpaikan menetys tarkottaisi maassa oleskelun päättymistä. Työryhmä ehdottaa, että jatkossa hyväksikäytön uhri saisi jatkaa maassa oloa ja mennä muualle töihin.

Työnantajaa uhkaisi seuraamusmaksu

Vilppiä tehnyttä työnantajaa uhkaisi aluehallintoviranomaisen perimä hallinnollinen seuraamusmaksu. Nyt työnantajalla ei ole taloudellista sanktiota ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöstä.

Työryhmän puheenjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Sorainen toteaa, että seuraamusmaksu on valmistelussa ja se mainitaan myös harmaan talouden työryhmässä.

Soraisen mukaan seuraamusmaksu sopii tilanteeseen, jossa ohjeistus ei riitä, mutta poliisi-ilmoitusta ei kannata tehdä.

– Jos työsuojelutarkastaja katsoo, ettei ole syytä ilmoittaa asiaa poliisille tutkittavaksi rikoksena mutta asia ei hoidu myöskään sillä, että työnantajaa kehotetaan hoitamaan asiat kuntoon kuten maksamaan puuttuvat palkan osat.

Sorainen huomauttaa, että tutkintaprosessit kestävät pitkään, mutta ulkomaalaisen maassa oleskelu saattaa olla lyhyt.

– Kun tuomio joskus saadaan ulkomaalaista ei välttämättä ole enää mailla halmeilla. Rikosprosessi on liian kankea seuraamus useimpiin ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttötapauksiin.

Pamin Jaana Ylitalo muistuttaa, että hyväksikäytön kitkemisestä hyötyvät työnantajatkin. Toni Määttä / Yle

Ei vain sormen heristelyä

Seuraamusmaksu saa kannatusta sekä työntekijä- että työnantajapuolelta.

Palvelualojen ammattiliitton PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo pitää ehdotettua seuraamusmaksua rikkeen tehneille työnantajille tärkeimpänä keinona saada kuriin ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä.

– Nyt aluehallintoviraston tarkastajilla ei ole mahdollisuuksia muuhun kuin pelkästään ohjeistaa rikkeitä tehneitä työnantajia. Jatkossa heillä on heti valmiina työkalu: laitetaan sanktiomaksu päälle, jos rikkeitä on.

Myös Suomen Yrittäjät suhtautuu myönteisesti seuraamusmaksuun.

– Se on asia joka täytyy selvittää. Sikäli kuin laiminlyönti on asianmukaisesti, täsmällisesti ja tarkkarajaisesti määritelty, se on yksi keino muiden joukossa ja ihan hyvä olla viranomaisilla työkalupakissa, korostaa asiantuntija Albert Mäkelä Suomen Yrittäjistä.

Kannatusta laajalti

Ylipäätään työryhmän ehdotukset saavat kannatusta niin työntekijöiltä kuin työnantajiltakin.

– Ongelma on iso ja kasvanut vuosien saatossa. Kuulostaa hyvältä, että vihdoin viimein suomalainen yhteiskunta puuttuu tähän ongelmaan, kiittelee Pamin Ylitalo.

Myös Suomen Yrittäjät tähdentää, ettei työvoiman hyväksikäyttö ole hyväksi kenellekään.

– Mekin haluamme tietysti tehdä oman osamme, ettei tämmöistä ilmiötä pääse enemmän pesiytymään, korostaa Mäkelä Suomen Yrittäjistä.

Albert Mäkelän mukaan seuraamusmaksu on hyvä olla työkalupakissa viranomaisilla. Toni Määttä / Yle

– Ilman muuta tämä on vakava ongelma. Meillä ehdoton enemmistö suomalaisista yrityksistä toimii oikein ja haluaa toimia oikein ja se tietysti haittaa heidän asemaansa, jos tämmöisiä väärinkäytöksiä on, Mäkelä painottaa.

Ylitalo muistuttaa, että hyväksikäytön kitkemisestä hyötyvät työnantajatkin.

– Ehdottomasti työnantajapuoli hyötyy ihan samalla tavalla kuin mekin. Tämä puhdistaa alaa ja alojen mainetta hyvällä tavalla. Rehelliset yrittäjät saavat tarjoukset itsellensä ja pystyvät hoitamaan jatkoa eteenpäin. Hyvien työnantajien näkökulmasta tämä on äärimmäisen hyvä ratkaisu.

Ulkomaalaistaustaisten hyväksikäyttö on sikäli tuttu ongelma Pamille, että palvelualoilla työskentelee paljon ulkomaalaistaustaisia. Se on heijastunut liittoon saakka.

– Ulkomaalaistaustaiset on ollut kaikkein suurin kasvava jäsenkunta meillä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Meillä on pitkälti toista kymmentä tuhatta ulkomaalaistaustaista jäsentä.

Osa ehdotuksista voidaan panna toimeen vielä tänä syksynä. Muuten työryhmä jatkaa työtään ensi vuoden loppuun saakka.

Lue lisää:

Työryhmä ehdottaa rangaistusmaksua ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöstä – nyt viranomaiset saavat vain ohjeistaa ja työnantaja kerää hyödyt

MOT:n tekemä selvitys paljastaa, miten Olympiastadionin työmaalla rakennusmiehille on jätetty maksamatta lisiä, heitä on uhkailtu, ja oikeuksiaan penänneet on irtisanottu tai lomautettu

Meyerin Turun-telakalla ongelmia ulkomaisten työntekijöiden kohtelussa