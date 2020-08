Pitkäaikaissairaille koronatesti on arkipäivää ja elintärkeä – Tanja Ilvonen on käynyt jo kolmesti ja uskoo vielä kertoja kertyvän

Koronavirustestejä on tehty Suomessa jo yli puoli miljoonaa kappaletta. Kolme näistä on tehty Kalajoella asuvalle Tanja Ilvoselle. Kaikki testit ovat olleet negatiivisia.

– Olen normaalisti elinsiirtojonossa, koska minulla on munuaissairaus, Ilvonen kertoo.

Ensimmäisen kerran Ilvonen oli koronatesteissä toukokuussa.

Hän kärsi lämmönnoususta ja ruokahaluttomuudesta. Sairaalaan soiton jälkeen hän pääsi heti testeihin Kokkolan keskussairaalaan, jossa hän käy kolme kertaa viikossa dialyysihoidoissa.

– Koska asun Kalajoella, otettaisiin koronatestini normaalisti Himangalla. Hoitosuhteeni vuoksi testi otettiin Kokkolassa.

Vaikka Ilvonen uskoi testin tuloksen olevan negatiivinen, oli kokemus jännittävä.

– Ensimmäinen testi pelotti kyllä, koska se tehdään samalla tavalla kuin influenssatesti. Olen ollut kyseisessä testissä ja se teki todella kipeää, oikein sattui ja itketti. Koronatesti ei onneksi sattunut, Ilvonen kertoo.

Toisella kertaa Ilvonen hakeutui kipeytyneen jalan vuoksi päivystykseen. Jalan vuoksi hän oli kuumeinen ja testi otettiin varmuuden vuoksi. Myös tällä kertaa testi oli negatiivinen.

Kesäkuussa Ilvosen jalka leikattiin. Osastolle päästäkseen hänen piti käydä koronatestissä, vaikka oireita ei ollut. Tämä on normaali käytäntö osastolle saavuttaessa.

Riskiryhmään kuuluvat: Kaikkiaan Suomessa on sairauden vuoksi riskiryhmiin kuuluvia 18–69-vuotiaita yhteensä noin 200 000. Määrässä on huomioitu muun muassa sydän- tai verenkiertoelimistön sairaudet, diabetes, maksan tai munuaisten vajaatoiminta ja sairaalloinen lihavuus. Iän puolesta riskiryhmään kuuluu noin 870 000 ihmistä. THL:n mukaan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluvien määrä vaihtelee merkittävästi alueittain. Väestöön suhteutettuna eniten riskiryhmiin kuuluvia on Itä-Savon sairaanhoitopiirissä, jossa joka kolmas yli 18-vuotias kuuluu riskiryhmään. Vähiten riskiryhmään kuuluvia suhteessa väestömäärään on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Lähde: THL.fi (siirryt toiseen palveluun)

Koronatesteistä suurin osa tehdään ensikertalaisille

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella tehdään testejä päivittäin noin 200. Testejä tehdään herkällä kynnyksellä erityisesti hengitystieoireista kärsiville.

– Riskiryhmäläisiä testataan hieman herkemmin, mutta ei heitäkään nyt ihan ilman hengitystieoireita, kertoo Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen.

Rahkosen mukaan useamman kerran koronatesteissä olleiden määrä ei ole vielä suuri verrattaessa ensikertalaisiin. Mikäli kuitenkin joutuu osastolle hoidettavaksi, voi koronatestit tulla tutuksi.

– Kyllä se vielä aika marginaalinen ryhmä kuitenkin on, Rahkonen toteaa.

Soiten alueella ei ole viimeisen kuukauden aikana todettu yhtään koronavirustartuntaa. Viimeisin tartunta todettiin 20. heinäkuuta 2020.

Keväällä riskiryhmiin kuuluvat ottivat aktiivisesti yhteyttä keskussairaalaan. Nyt Rahkosen mukaan tilanne on alueen vähäisten koronatapausten vuoksi rauhoittunut.

– Tilanne on ollut alueella syksyn aikana niin rauhallinen, että huoli ei ole vielä näyttäytynyt suurena, Rahkonen kertoo.

"Kannattaa hengittää rauhallisesti"

Vaikka testejä on otettu jo monta kertaa, Tanja Ilvosen mukaan niihin ei totu.

– Pieni jännitys on joka kerta ollut. Ja on ollut aina helpotus, kun tulos on ollut negatiivinen, Ilvonen kertoo.

Koronatesti toteutetaan sieraimen kautta asiakkaan nenänielusta. Testin ottaminen kestää muutaman sekunnin.

– Testin aikana kannattaa hengittää rauhallisesti. Hoitaja sanoi minulle, että jos sinulla on vähänkään limakalvot tukossa, se tekee kipeää. Testin ottaminen ei juurikaan satu, mikäli on terve.

Ilvonen antaa kiitosta Soiten koronatestaukselle ja sitä miten nopeasti testaaminen hänen kohdallaan on tapahtunut.

– Kaksi-kolme tuntia on mennyt, kun olen saanut tulokset.

Ilvosen kaikki testit otettiin kolmen viikon aikana. Hän uskoo, ettei testaaminen hänen osaltaan ole ohitse. Riskiryhmään kuuluvana Ilvonen kertoo olevansa varpaillaan tautitilanteen vuoksi.

– Olen aika sataprosenttisen varma siitä, että toinen aalto tulee ja se ei tule pienellä vauhdilla. Todennäköisesti joudun vielä menemään testeihin, mutta toivotaan, ettei tarvitsisi. Oman sairauteni takia se on melkein välttämätöntä, Ilvonen kertoo.

