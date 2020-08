Suomalaiset palasivat Viron alkoholikauppoihin, mutta alalla pelätään koronan toista aaltoa: "Voi olla, että ihmiset ovat syksyllä varovaisempia"

Myös Viron ja Latvian rajalla alkoholikauppa on vilkastunut hiljaisen kevään jälkeen.

TallinnaJyväskyläläiset Hanna Lahtonen ja Mari Juppi silmäilevät viinihyllyä Tallinnan satamassa sijaitsevassa Calle-alkoholiliikkeessä.

– Tulimme ostamaan viinipullon illaksi. Ehkä samalla ostamme pari tuliaispulloa kotiin viemisiksi, Lahtonen sanoo.

Nuoret naiset ovat tulleet Tallinnaan viikon lomalle "ottamaan iisiä". Kumpikaan ei ole käynyt Virossa vuosikausiin, mutta korona-aikana Viro tuntui turvalliselta matkakohteelta. Viime päivinä Viron koronatapaukset ovat olleet laskussa. Tapausten määrä oli torstaina 7,9 sataatuhatta asukasta kohden.

– Tuntui, että tänne uskaltaa lähteä. Tärkeintä oli päästä hetkeksi kotoa pois rentoutumaan, Juppi kertoo.

Suomalaiset ovat saaneet matkustaa Viroon vapaasti kesäkuun puolivälistä alkaen. Tällä viikolla Suomen hallitus tiedotti uusista rajaliikennepäätöksistä, mutta Viroa uudet matkustusrajoitukset eivät koske. Viroon voi siis toistaiseksi matkustaa Suomesta rajoituksetta.

Suomalaisten poissaolo näkyi myyntiluvuissa heti

Kun Viron ja Suomen raja keväällä sulkeutui, alkoholin myynti Tallinnan satamassa romahti.

– Suomalaisten poissaolo näkyi heti. Uskallan väittää, että jopa 80 prosenttia Tallinnan sataman alkoholiliikkeiden asiakkaista on suomalaisia, kertoo Liviko-alkoholikaupan johtaja Andres Lubja.

Tilannetta tasapainotti jonkin verran sisämarkkinoiden elpyminen, kun virolaiset eivät enää suunnanneet halvan alkoholin perässä Latvian puolelle. Silti Lubja arvioi Liviko-kaupan myynnin laskeneen keväällä noin 60 prosenttia.

Kesä toi suomalaisturistit takaisin Viroon, ja nyt kauppa on käynyt jopa viime vuotta vilkkaammin.

Lubja ei kuitenkaan ole vielä valmis huokaamaan helpotuksesta. Iso kysymys on hänen mukaansa se, millaiseksi koronaviruksen toinen aalto muodostuu Suomessa ja Virossa.

– Tätä me kaikki alkoholikauppiaat mietimme, samoin tietenkin esimerkiksi ravintola- ja hotelliyrittäjät. Myynnissä on näkynyt kesällä piikki, mutta loppuvuosi on vielä kysymysmerkki, Lubja sanoo.

Miikka Riikonen Helsingistä (vas.) ja Juha Tunttunen Tuusulasta ostivat Tallinnasta kotiinviemisiksi olutta ja siideriä. Silja Massa

Kauppa elpyi myös Latvian rajalla

Myös Viron ja Latvian rajalla alkoholikauppa on vilkastunut hiljaisen kevään jälkeen, kertoo yleisradioyhtiö ERR (siirryt toiseen palveluun).

Latvian rajalla alkoholiostoksia ovat tehneet kesän aikana normaaliin tapaan niin virolaiset kuin suomalaisetkin, sanoo Virossa ja Latviassa toimivan Alko 1000 -myymäläketjun johtaja Einar Visnapuu Ylelle.

Hiljaisen kevään vuoksi tämän vuoden alkoholimyyntilukujen ennustetaan noususta huolimatta jäävän tavallista matalammiksi niin Latviassa kuin Virossa.

Livikon johtaja Andres Lubja painottaa, että myyntiin vaikuttavat aina monet seikat. Viime vuonna esimerkiksi sekä Viro että Latvia laskivat alkoholiveroaan, mikä vauhditti loppuvuoden myyntiä.

Nyt vaikutusta voi olla esimerkiksi yleisellä asenteella matkustamista kohtaan.

– Syksystä voi tulla tavallista hiljaisempi, vaikka rajat pysyisivät auki. Suomen lomakausi on loppunut ja uusia matkustusrajoituksia on asetettu. Voi olla, että ihmiset ovat taas matkustamisen suhteen varovaisempia, Lubja sanoo.

