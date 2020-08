Herätys: Lapsiperheiden ahdinko jatkuu, Biden piti puheen demokraattien puoluekokouksessa, popmusiikissa kierrätetään vanhoja hittejä

Koronan aiheuttama ahdinko jatkuu – monilla lapsiperheillä on pulaa ruoasta

Ihmiset tarvitsevat nyt apua. Sen on huomannut muun muassa vähävaraisten lapsiperheiden avustusjärjestö Hope ry, jolla on käsillä historiansa kiireisin syksy. Toiminnanjohtaja Eveliina Hostila kertoo, että järjestö sai viidessä päivässä avunpyyntöjä yli tuhannelta lapsiperheeltä. Monissa paikallisjärjestöissä on nyt selvä ruuhka ja apua voi joutua odottamaan jopa viikkoja.

Presidenttiehdokas Joe Biden piti tärkeän linjapuheen – arvosteli Trumpia, kehui Obamaa

Joe Biden puhui perjantaiaamuna viideltä Suomen aikaa. EPA

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden piti Suomen aikaa varhain perjantaiaamuna tärkeän linjapuheen. Puhe huipensi demokraattien nelipäiväisen puoluekokouksen, jossa Biden otti vastaan puolueensa presidenttiehdokkuuden. Puheensa aikana Biden muun muassa arvosteli Donald Trumpin toimintaa presidenttinä. Hänen mukaansa Trump ajattelee vain itseään ja on epäonnistunut suojelemaan Yhdysvaltoja. Sen sijaan presidentti Barack Obamalle Bidenillä riitti kehuja.

Yle seurasi Biden puheen hetki hetkeltä.

Ranskassa ennätysmäärä tartuntoja

Pohjois-Vietnamin Hai Duongissa sijaitsevalla tehtaalla valmistettiin kasvomaskeja eilen 20. elokuuta. Luong Thai Linh / EPA

Koronatartuntojen määrä on kääntynyt Ranskassa taas jyrkkään nousuun. Maassa vahvistettiin torstaina 4 771 tartuntatapausta, mikä on tuhat enemmän kuin keskiviikkona. Virus leviää Ranskassa pääosin nuorten keskuudessa suurissa kaupungeissa. Päivitämme uusimmat tiedot maailman koronatilanteesta tähän juttuun.

Popmusiikissa kierrätetään nyt vanhoja hittejä urakalla

Räppäri Adi L Haslan versio Tavaramarkkinoiden 1980-luvun kappaleesta Kevät on kerännyt Spotifyssa yli 12 miljoonaa kuuntelukertaa. Antti Haanpää / Yle

Popmusiikissa on menossa kierrätysbuumi, kun vanhoista 1980- ja 90-lukujen hiteistä tehdään uusia versioita. Uusintakierrokselle on päässyt esimerkiksi Tina Turnerin kasariklassikko tämän päivän soundeilla höystettynä. Striimauspalveluiden aikana musiikkia julkaistaan niin paljon, että vanhoilla tutuilla sävelmillä erottuu varmemmin joukosta.

Perjantai on suurilta osin aurinkoinen

Yle

Perjantai on vielä suurelta osin poutainen ja aurinkoinen. Päivällä sadekuuroja tulee vain Keski- ja Pohjois-Lapissa. Lämpötila kohoaa suurimmassa osassa maata yli 20 asteen ja etelässä jopa yli 25 asteen.

Viikonloppuna laaja matalapaine lähestyy Suomea lännestä. Sen myötä maahan leviää sateita. Samalla etelätuuli voimistuu.

Lauantaina vettä sataa jo monin paikoin etelässä ja lännessä. Sateen seassa esiintyy myös ukkosta. Pohjoisessa tulee sadekuuroja. Idässä on vielä poutaa ja lämmintä.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.