Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden pitää tärkeän linjapuheen koronaoloissa – Katso puoluekokousta suorana kello 4 alkaen

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden pitää Suomen aikaa varhain perjantaiaamuna tärkeän linjapuheen.

Bidenin puhe huipentaa demokraattien nelipäiväisen puoluekokouksen, jossa entinen varapresidentti otti vastaan puolueensa presidenttiehdokkuuden.

Puoluekokousohjelman (siirryt toiseen palveluun) mukaan Bidenin on määrä puhua arviolta kello 22:n maissa paikallista aikaa eli kello 5:n maissa aamulla Suomen aikaa.

Koronapandemian takia puoluekokous on pidetty pääosin etäyhteyksien kautta, ja Biden puhuu kotikaupungistaan Wilmingtonista Delawaren osavaltiosta.

Tärkeä puhe odottamattomissa oloissa

77-vuotiaalla Bidenilla on taustallaan lähes 50 vuoden ura politiikassa, ja hän on pyrkinyt kahdesti aiemmin demokraattien ehdokkaaksi.

Biden tuskin arvasi, millaisissa oloissa hän lopulta joutuisi pitämään puheen, jota voi pitää yhtenä hänen uransa tärkeimmistä.

Koronapandemia on sekoittanut Yhdysvaltain politiikan perinteisiä kuvioita, ja Bidenin on nyt puhuttava ilman suuren yleisön läsnäoloa ja tukea.

Toisaalta presidentti Donald Trump pyrkii ottamaan poliittista ilmatilaa haltuunsa puhumalla ennen Bidenia Old Forgessa Pennsylvaniassa, hyvin lähellä Bidenin synnyinkaupunkia Scrantonia.

