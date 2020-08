Joku peukaloi keinujen turvakiinnityksiä ja veistää liukumäkiä kirveellä Kouvolan leikkikentillä – turvallisuuspäällikkö pelkää lasten puolesta

Kouvolassa on viime aikoina tullut ilmi useita vakavia ilkivaltatapauksia.

Huolestuttavimmat tapaukset liittyvät lasten leikkipaikkoihin, joissa keinuista on irrotettu turvakiinnityksiä. Myös liukumäkien reunoja on vuoltu kirveellä.

– Turvakiinnitysten irroituksessa on jopa käytetty työkaluja. Olemme todella huolissamme. Pahimmillaan joku lapsi voi vammautua tai loukkaantua. Tämä on todella vakavaa lasten turvallisuuden vaarantamista. Aivan käsittämätöntä touhua, Kouvolan kaupungin turvallisuuspäällikkö Johanna Franzén sanoo.

Lisäksi esimerkiksi viemärien kansia on liikuteltu pois paikoiltaan, bussikatoksia on rikottu ja töhritty ja kaupungin kukkapenkeille on tehty ilkivaltaa. Kellomäessä liikennemerkkejä on nostettu pois paikoiltaan ja viety piiloon.

Kesällä ilkivallan tekijät täyttivät Urheilupuiston suihkulähteen kivillä. Altaan tyhjennykseen meni työntekijöiltä kokonainen työpäivä, ja paikalle tarvittiin jopa sukeltaja.

Roskat houkuttelevat rottia

Myös roskaaminen on kaupungin havaintojen mukaan lisääntynyt. Puistoihin on tästä johtuen ilmestynyt rottia.Ilkivaltaa ja roskaamista on Franzénin mukaan ilmennyt Kouvolan keskustan lisäksi myös taajama-alueilla.

– Vakavaa ilkivaltaa tekevät varmasti aika harvat, mutta tosi moni roskaa. Roskat tuntuvat lentävän auton ikkunasta hyvin herkästi ulos. Näyttäisi siltä, että roskaaminen ja ilkivalta voivat olla Kouvolassa nouseva trendi, Johanna Franzén sanoo.

Yhteensä ilkivalta ja roskaaminen aiheuttavat Kouvolalle 250 000 euron vuosittaiset kustannukset. Rahaa menee puhdistus- ja korjauskustannuksiin sekä työvoimaan.

– On täysin järjetöntä, että tällaisessa rahatilanteessa käytetään sellainen summa sotkujen ja ilkivallan korjaamiseen. Kyllä sille rahalle olisi tosi paljon parempaakin käyttöä olemassa, joka hyödyttäisi kaupunkilaisia.

Kouvolan kaupunki

Franzénin mukaan puistotyöntekijöiden ajasta kolmasosa menee pelkästään roskien korjaamiseen.

– Silläkin ajalla voitaisiin mieluummin parantaa kaupunkilaisten viihtyvyyttä jotenkin muuten.

Syynä korona?

Ilkivalta ja roskaaminen ovat lisääntyneet Kouvolassa kevään ja kesän aikana. Franzénin mukaan ilmiö saattaa johtua koronatilanteesta.

– Ihmiset ovat olleet aika kovilla ja ohjattu tekeminen on ollut vähemmässä.

Joissain tapauksissa tekijöiden jäljille päästy valvontakameroiden avulla.

Kaupunki perusti keväällä työryhmän, joka pohtii keinoja ilkivallan, töhrimisen ja roskaamisen kitkemiseen. Vaihtoehtoja voisivat olla esimerkiksi valvontakameroiden ja vartioinnin lisääminen. Asiaa pohditaan myös ennaltaehkäisevästä näkökulmasta.

– Oletuksena on, että tähän syyllistyvät useat eri tekijät ja porukat, turvallisuuspäällikkö Johanna Franzén sanoo.

Hänen mukaansa puistotyöntekijöiltä on keväällä ja kesällä tullut huolestuttavia havaintoja hyvin nuorista, arviolta 10–12-vuotiaista lapsista, jotka liikkuvat öisin ja aamuöisin pyörillä pitkin Kouvolaa.

– Meillä on havaintoja, että seinien töhrimiseen saattaa osallistua jopa 10-vuotiaita lapsia.

Roskaamisesta ja ilkivallasta ei voi kaupungin mukaan kuitenkaan syyttää pelkästään nuorisoa. Myös aikuiset heittelevät roskia autojen ikkunoista. Keskustassa on lisäksi ollut viikonloppuaamuisin myös poikkeuksellisen paljon rikkoutunutta lasia.

