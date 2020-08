Kirjeenvaihtajalta: Biden piti vahvan linjapuheen – Yhdysvaltain vaaleista näyttää tulevan taas hermoja repivä jännitysnäytelmä

Ehdokkaiden välillä empiviä äänestäjiä on enää vähän, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mika Hentunen.

WASHINGTON Torstai-illan linjapuhe saattoi olla Joe Bidenin uran tärkein. Se on paljon sanottu puheesta, jonka piti senaattorina 36 vuotta ja Yhdysvaltain varapresidenttinä kahdeksan vuotta palvellut mies.

Demokraattien puoluekokouksen huipentaneeseen 20 minuutin puheeseen kuitenkin ladattiin etukäteen poikkeuksellisen paljon odotuksia. Panoksena on pääsy Yhdysvaltain presidentiksi, ja koronakriisi on sotkenut tähänastisen kampanjoinnin.

Lähes koko kampanja, tämä Bidenin kotikaupungissaan Wilmingtonissa pitämä puhe mukaan lukien, on tapahtunut netissä. Näin myös jatketaan kohti marraskuun presidentinvaalia.

77-vuotias Biden on riskiryhmäläisenä noudattanut koronamääräyksiä ja pysytellyt pääosin työhuoneessaan, mistä on lähettänyt videoviestejä. Hänen terveydentilastaan on levitetty valheita sosiaalisessa mediassa. Epäilykset kukoistivat varsinkin alkukesällä. (siirryt toiseen palveluun)

Myös kilpailija, istuva presidentti Donald Trump on aktiivisesti vihjaillut, että Biden olisi tavallista hitaampi ja uneliaampi.

Biden osoitti dementiapuheet joutaviksi. Hän oli hyvässä iskussa. Selkeä, sujuva ja luonteva.

Katse ei harhaillut, vaan oli naulattuna teleprompteriin. Hän ei kertaakaan turvautunut papereihinsa, niin kuin on tehnyt usein viime vuosina. Energiataso oli presidentillisen korkealla.

Julkinen puhuminen ei ole koskaan ollut änkytyksestä lapsena kärsineen Bidenin vahvuuksia, mutta hän on karismaattinen esiintyjä.

Hän osaa olla vakuuttava ja ainakin esittää aitoa. Linjapuheessaan hän käytti raamatullisia kielikuvia ja esittäytyi valon tuojana Trumpin hallitsemaan pimeyden valtakuntaan.

Biden on voittanut presidentinvaalin jo kahdesti aiemmin. Entisenä Barack Obaman varapresidenttinä hän siis tietää tarkalleen, mitä kaikkea voittaminen vaatii. Tarvittavat ainekset näyttäisivät olevan kasassa.

Strategioita löytyy: Ohjelmat koronakriisin lopettamiseksi, työpaikkojen luomiseksi, infrasktruuri-investointien aloittamiseksi, ilmaston suojelemiseksi ja Obamacaren eli terveydenhuollon turvaamiseksi.

Ulkopolitiikan saralla hän aikoo palauttaa perinteiset liittolaissuhteet kunniaan ja pitää huolen siitä, etteivät venäläiset pääse sotkemaan Yhdysvaltain vaaleja tulevaisuudessa.

Rahankeruu on onnistunut kiitettävästi. Taustajoukoissa ovat Obamat ja Clintonit, Michael Bloomberg ja kumppanit. Demokraattipuolue on koonnut rivinsä poikkeuksellisen yksimielisesti ehdokkaansa taakse.

Bernie Sanders vakuutteli puoluekokouksessa tekevänsä kaikkensa hänen ja Bidenin yhteisen vihollisen eli Trumpin voittamiseksi.

Heikompi vastustaja sortuisi jo tässä vaiheessa, mutta Bidenilla on vastassaan armoton taistelija. Trumpin suuntaus on ollut koko ajan alaspäin koronakriisin jatkuessa ja miljoonien työpaikkojen hävitessä, mutta hän ei ole vielä hävinnyt.

Tuoreimmassa mittauksessa vaa'ankieliosavaltio Pennsylvaniassa (siirryt toiseen palveluun)Bidenin johto oli neljä prosenttiyksikköä, mikä ei ole paljon. Trump vei Pennsylvanian 2016 vaaleissa ja kampanjoi siellä innokkaasti. Torstaina, juuri ennen linjapuhetta Trump vieraili Bidenin kotikaupungissa Scrantonissa.

Neljä vuotta sitten Trump voitti ilmiömäisesti viimeisten viikkojen kirin ansiosta. Hänen kannattajansa uskovat samanlaiseen ihmeeseen nytkin.

Tilanne on kuitenkin erilainen kuin 2016. Trump ei ole enää haastaja, vaan presidentti.

Silloin joka viides äänestäjä empi vielä lokakuussa Trumpin ja Hillary Clintonin välillä. Tällä hetkellä empiviä on arviolta vain viisi prosenttia äänestäjistä. (siirryt toiseen palveluun)

Biden ja Trump käyvät siis taistelua pienistä äänestäjäryhmistä. Biden saattoi pystyä vakuuttamaan tuon viisi prosenttia linjapuheessaan – tai sitten ei.

Bidenkin tunnetaan loppukireistään. Ensimmäisessä senaattorinvaalissaan hän kuroi umpeen 30 prosenttiyksikön eron kilpailijaansa. Myös useissa myöhemmissä vaaleissa hän on parantanut juoksuaan maalin lähestyessä.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Yhdysvaltain presidentinvaalista tulee jälleen tasainen ja jännittävä taistelu.

