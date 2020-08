Utsjoen koronaketju altisti koko vuodeosaston henkilökunnan, mutta töitä on jatkettava – johtava lääkäri: "Meillä ei ole mahdollisuutta evakuoida koko osastoa"

Utsjoella on todettu neljä uutta koronavirustartuntaa. Kaksi tartunnan saanutta henkilöä on Utsjoelta ja kaksi on muualta kuin Lapista, kertoo Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas.

– Tartunnat liittyvät Utsjoen kunnan vuodeosaston tartuntaketjuun, Broas lisää.

Kaikkiaan Utsjoella on nyt todettu kuusi varmistettua tautitapausta, joista kaksi on ulkopaikkakuntalaisilla. Broaksen mukaan kolme tartunnan saanutta on vuodeosaston potilaita, kaksi on omaisia ja yksi on vuodeosaston työntekijä.

Utsjoen johtava lääkäri Heidi Eriksen kertoo, että koko vuodeosaston henkilökunta, noin 20 ihmistä, on altistunut. Eriksenin mukaan altistuneiden määrä pääsi nousemaan, koska oireita ei aluksi osattu epäillä koronavirukseksi.

Nyt terveysasemalla noudatetaan ohjeiden mukaisia varotoimia.

– Toimimme vuodeosastolla pisaravarotoimin, eli vaikka siellä on vain muutama covid-potilas, niin me suojaudumme ikäänkuin kaikilla olisi tartunta, Eriksen sanoo.

Työt vuodeosastolla jatkuvat altistuksesta huolimatta

Utsjoen kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio kertoo, että tartunnan saanut työntekijä on karanteenissa kotonaan.

– Hän ei ole työskennellyt tällä viikolla vuodeosaston tiloissa.

Vuodeosastolla on 13 paikkaa.

Johtavan lääkärin Heidi Eriksenin mukaan töitä vuodeosastolla ja koko terveysasemalla on joka tapauksessa jatkettava, vaikka henkilökuntaa on altistunut ja testituloksia odotetaan.

– Tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa altistuneet hoitajat joutuvat hoitamaan potilaita, koska meillä ei ole mitään mahdollisuutta evakuoida osastoa minnekään muualle Lapissa, Eriksen sanoo.

Vuodeosaston väki testataan kahden päivän välein

Kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio sanoo, että vuodeosaston tartunnan lähdettä ei ole varmuudella saatu selvitettyä.

Hänen mukaansa koko vuodeosaston henkilökunta ja asiakkaat testataan. Seuraavia testituloksia on odotettavissa ensi sunnuntaina.

– Teemme testejä joka toinen päivä niin kauan, että tämän tartuntaketjun testeille ei ole enää tarvetta. Testaus on mahdollisimman kattavaa.

Utsjoen ensimmäinen koronavirustartunta todettiin terveyskeskuksen vuodeosastolla maanantaina ja toinen keskiviikkona. Virukselle altistuneita henkilöitä on testattu viruksen varalta. Uudet tartunnat ovat löytyneet näistä näytteistä.

Utsjoen kunta jatkaa virukselle mahdollisesti altistuneiden jäljittämistä, heidän testaamistaan ja päättää tarpeellisista karanteenitoimista. Altistuneille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti.

Kaikkiaan Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu tähän asti 106 koronavirustartuntaa. Luvussa on paikallisten ihmisten lisäksi muualla asuvia, joiden tartunta on todettu sairaanhoitopiirin alueella.

Edellinen tartunta esimerkiksi Rovaniemellä todettiin viime lauantaina. Se on Broaksen mukaan peräisin ulkomailta.