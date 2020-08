Koulujen sulkeminen johtaa kunnissa "kuolemanspiraaliin", sanoo Avin ylitarkastaja – Riihimäellä käydään nyt viimeinen taisto lähikouluista

Riihimäen lapsimäärä vähenee lähivuosina, ja kouluja aiotaan sulkea. Kaupunki on valmis satsamaan uuteen monitoimitaloon. Useat perheet vastustavat hanketta äänekkäästi.

Kouluverkon supistaminen on tuttua tuskaa monessa kunnassa. Riihimäellä syntyi lähikoulujen sulkemista vastustava liike.

Monella kunnalla on sama ongelma: lapsimäärä hupenee, minkä myötä kouluja on liikaa. Siispä kouluja suljetaan ja opetusta keskitetään.

Perusopetuksen kouluverkosta on Suomessa lakkautettu yli 55 prosenttia 30 vuodessa. Opetushallituksen tuoreen selvityksen mukaan peruskoulujen määrä saattaa edelleen lähes puolittua seuraavan 20 vuoden aikana.

Riihimäen kaupunki Kanta-Hämeessä kipuilee kouluverkkonsa kanssa parhaillaan. Lähikoulujen kohtalo sinetöityy tänä syksynä, mutta tuskin helposti.

Jo alkuvuodesta esitelty palveluverkkosuunnitelma karahti kaupunkilaisten puhaltamassa vastatuulessa kiville, ja valtuusto palautti sen uudelleen valmisteluun.

Palveluverkkoa ja siihen sisältyvää kouluverkkoehdotusta on sittemmin viritellyt poliittisista ryhmittymistä koottu ohjausryhmä.

Se on tuonut kouluverkosta julki kolme eri vaihtoehtoa (siirryt toiseen palveluun). Ne ovat pitkälti samanlaisia kuin alkutalvesta esillä olleet ehdotukset. Kymmeniä miljoonia maksavasta uudesta monitoimitalosta kaupunki pitää kiinni.

Perheet epäilevät monitoimitalon kaikkivoipaisuutta

Riihimäen pohjoisosista lakkautetaan joka versiossa Haapahuhdan koulu, läntiseltä puolelta joko Herajoen koulu tai Lasitehtaan koulu ja itäiseltä puolelta ovet laitetaan kaikissa vaihtoehdoissa säppiin neljästä koulurakennuksesta.

Varsinkin itäpuolella kaupunkia asuvat lapsiperheet ovat pettyneet. Alueen lähikoulut korvaisi jatkossa rautatieaseman tuntumaan rakennettava iso monitoimitalo. Se merkitsisi isoa koulua ja pitempiä koulureittejä.

Okariina Raudalla on kolme poikaa, joiden koulumatka jatkossa pitenee, jos Jukolan koulu lakkautetaan. Dani Branthin / Yle

– Meitä vanhempia kummastuttaa, miksi monitoimitalo on se ainoa vaihtoehto. Mitään todellisia kustannussäästöjä ei ole esitetty eikä myöskään, mitä tämä monitoimitalo tulisi kustantamaan, suomii Okariina Rauta.

Hän on jäsen Pro Kotikaupunki -yhdistyksessä. Yhdistys perustettiin vastaääneksi kaupungin aikeille sulkea kouluja.

Varhaiskasvatuksen ja koulun lisäksi monitoimitaloon tulisi myös kansalaisopisto, musiikkiopisto ja nuorisopalvelut.

Kunnat eivät ole pystyneet säästämään lakkautuksilla

Koulujen sulkemista on kritisoinut myös Itä-Suomen Avin opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola, joka kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

– On ymmärrettävää, että kouluja lakkautetaan, mutta sen pitäisi olla suhteessa oppilasmäärän vähenemiseen, Lehtola sanoo Ylelle.

Yhden koulun lakkautuksella kunnat ovat esittäneet saavansa 200 000–400 000 euron säästön vuodessa. Säästöt eivät ole kuitenkaan realisoituneet. Niinpä Kari Lehtola epäilee (siirryt toiseen palveluun) (Kuntalehti), että kaksi kolmasosaa lakkautuksista on ollut turhia.

Haapahuhdan koulu on lakkautettavien listalla Riihimäellä. Ville Välimäki / Yle

Lehtola on Itä-Suomessa nähnyt, mitä tapahtuu, kun koulu kylältä lakkautetaan. Lakkautukset ovat vain kiihdyttäneet oppilaskatoa entisestään.

– Koulun lakkautus taajamassa tai maaseudulla tarkoittaa alueen tarkoituksellista näivettämistä.

Vetovoima hiipuu, elinolosuhteet heikkenevät ja lopulta Lehtola näkee sen vaikuttavan syntyvyyteen. Lapset jäävät tekemättä.

– Tässä on yli kymmenen vuoden ajan ollut nähtävillä se ”kuolemanspiraali”. Koulusuunnittelussa pitäisi lähteä lapsi eikä kiinteistö edellä, kuten nyt on Suomessa käynyt.

Monitoimitalo heijastaisi uuden Riihimäen alkua

Riihimäellä lasten vanhempien on vaikea ymmärtää, miksi kaupunki on valmis käyttämään kymmeniä miljoonia euroja uuteen monitoimitaloon, kun se samalla sulkee lähikouluja.

– Lakkauttamisten sijaan voisi tarkastella miten nykyisiä lähikouluja voisi eri tavoin hyödyntää, Okariina Ranta ehdottaa.

Päättäjien vaakakupissa painaa kuitenkin suunnitelma kaupungin uudesta ja uljaasta asemanseudusta.

– Monitoimitalo radan vieressä on Riihimäen kaupungin panostus asemanseudun yleisilmeeseen. Itäiselle alueelle tarvitaan uusi terve koulurakennus. Monitoimitalo korostaisi ja parantaisi asemanseudulle Riihimäen näkyvyyttä ja sitä, miltä Riihimäki näyttää, puolustaa ohjausryhmän puheenjohtaja, kokoomuksen Riku Bitter.

Ohjausryhmän puheenjohtajan, kokoomuksen Riku Bitterin mielestä palveluverkkosuunnitelmaa olisi pitänyt valmistella alkujaankin paljon perusteellisemmin. Miki Wallenius / Yle

Lapsimäärä väheneee Riihimäellä nykytahdilla kymmenessä vuodessa noin tuhannella. Kouluja ja tiloja on siihen nähden liikaa.

– Tällä hetkellä kaupunkiin syntyy noin 200 lasta vuodessa. Suunnitelmissa on varauduttu myös siihen, että lapsia tuleekin vuodessa 240. Meillä olisi siis kapasiteettia ottaa muuttovoittoakin vastaan, Bitter huomauttaa.

Okariina Rauta sanoo suoraan, että hän pitää Riihimäen kaupungin nykyistä toimintaa ”hölmöläisen hommana”.

– Toisesta päästä puretaan ja toiseen päähän lisätään sen sijaan, että keskityttäisiin miettimään miten me saisimme elinvoimaa lisää. Jos me haluamme, että riihimäkeläiset pysyvät täällä ja tänne saadaan uusia perheitä, silloin me tarvitsemme kunnassa lähikoulut, Rauta painottaa.

Samat sanat kuultiin jo talvella useiden vanhempien suusta. He katsovat kaupungin pettävän heidät, jos asuinalueelta viedään koulu pois. Moni oli hankkinut talonsa juuri siksi, että alakoulu on lähellä.

Useita selvityksiä ja kyselyitä yhtä aikaa

Riihimäen kaupunki kerää parhaillaan verkon kautta asukkaidensa mielipiteitä (siirryt toiseen palveluun)ohjausryhmän kolmesta eri ehdotuksesta. Kyselyjä on kohdistettu erikseen myös oppilaille, vanhemmille ja koulujen henkilökunnalle.

Lisäksi selvitellään palveluverkon supistuksen vaikutuksista lapsiin, koulumatkoihin sekä kaupungin veto- ja pitovoimaan.

– Haluamme tietää, mitä pidetään tärkeänä opetuksessa, ja mitä mieltä näistä vaihtoehdoista ollaan, tiivistää Riku Bitter.

Miksi ohjausryhmän esitykset ovat niin kovin lähellä virkamiesten näkemyksiä? Siihen vaikuttivat Bitterin mukaan valtuuston aiemmat periaatepäätökset Peltosaaren uudesta koulusta ja halu saada asemanseudun ilme kohotetuksi.

Monitoimitalosta poliittinen ohjausryhmä kuitenkin karsi pois kaupungin hallintotilat sekä viereen suunnitellun parkkitalon. Monitoimitalosta halutaan uuden Riihimäen lasten ja nuorten talo.

