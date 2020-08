Hankkiako painajaisten Super Mario vai Game of Thronesin ja Dark Soulsin isien yhteinen ponnistus? – Tässä loppuvuoden 10 himotuinta peliä

Konsolien nykysukupolven joutsenlaulu on komea: Cyberpunk 2077, Elden Ring ja monta muuta tykkiä seikkailua.

Horisontissa siintää jo konsolipelaamisen seuraava sukupolvi, kun joulun markkinoille julkaistaan Playstation 5 ja Xbox Series X. Syksystä tuleekin Playstation 4:n ja Xbox Onen joutsenlaulu.

Sukupolven päätteeksi luodut pelit ovat usein tekeleitä, jotka ammentavat vanhemmasta teknologiasta tehokkaasti irti viimeisetkin tarjolla olevat rippeet. Pelit osataan muun muassa optimoida koneistolle paremmin kuin aina uuden sukupolven alussa.

Pelisyksystä voi siis odottaa kovatasoista niin konsoleilla kuin alati päivittyvällä pc-kentälläkin.

Esittelemme nyt kymmenen poimintaa loppuvuoden odotetuimmista videopeleistä. Tarjolla on futuristista roolipeliräiskintää, psykologisen kauhun klassikon uusinta painosta sekä sirkkeleitä väistelevää lihakimpaletta.

Cyberpunk 2077

Julkaisu 19.11.2020 PS4, Windows, Xbox One; 2021 PS5, Xbox Series X

Äärimmäisen suositusta Witcher-pelisarjasta tunnetun puolalaisen CD Projekt Redin seuraavaa teosta on odotettu vesi kielellä jo vuosia.

Roolipelissä astutaan palkkasoturin saappaisiin Kalifornian neonvalaistuun Night Cityyn, jota hallitsevat megaluokan yritykset, armeija ja väkivaltaiset jengit. Ihmiset voivat parannella ominaisuuksiaan kyberteknologialla. Moni muuttuu askel askeleelta enemmän koneeksi.

Cyberpunk 2077 perustuu 80-luvun loppuun juurensa juontaneeseen Cyberpunk-roolipeliin ja sen myöhempiin painoksiin.

Cyberpunk 2077 on täyskäännös Witcher-saagan korkean fantasian maailmasta. Kuva pelimessuilta Japanin Chibasta syksyltä 2019. Frank Robichon / EPA

Spelunky 2

Julkaisu 15.9.2020 PS4, myöhemmin Windows

2008 julkaistiin 2D-tasohyppely Spelunky, jossa tutkitaan proseduraalisesti generoituja eli algoritmien perusteella satunnaisesti luotuja luolia, samalla keräten aarteita ja pelastaen hätää kärsiviä neitoja.

Nyt, heti 12 vuotta myöhemmin, se saa vihdoin jatko-osan. Peliä ja sen uusintapainoksia on kehuttu vuosien saatossa vuolaasti. Eurogamer (siirryt toiseen palveluun)sijoitti sen sukupolvensa kolmanneksi parhaaksi peliksi. Se on edelleen suosittu pelitubettajien ja striimaajien keskuudessa.

Luojansa Derek Yun mukaan (siirryt toiseen palveluun) Spelunky 2:n maailma on debyyttiään laajempi ja yhtenäisempi sekä seikkailu tiiviimpi ja monipuolisempi.

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Julkaisu 2.10.2020 PS4, Xbox One

Yksi videopelihistorian ikonisimmista hahmoista, Crash Bandicoot, tasohyppelee taas lokakuussa, kun pelisarjan uusin osa pamahtaa eetteriin.

Nyt hermokontrollia piinaavia tasoja pääsee läpäisemään paitsi Crashin pikkusiskolla Cocolla, myös sankarin arkkivihollisella, tohtori Neo Cortexilla. Pelissä on muitakin ohjattavia hahmoja.

Tiesitkö, että Crash Bandicoot on mutatoitunut tasmanianjuovapussimäyrä? Ne painavat alle kilogramman ja elävät Tasmanian lisäksi uhanalaisena Australian Victorian osavaltiossa.

Assassin's Creed: Valhalla

Julkaisu 17.11.2020 PS4, Xbox One, Windows

Scifiä ja maailmanhistoriaa yhdistelevän Assassin's Creed -pelisarjan 13-vuotisen taipaleen aikana pelaaja on päässyt osaksi kollektiivisen muistimme merkittäviä hetkiä.

Pelit ovat syventyneet muun muassa Lähi-idän ristiretkiin (Assassin's Creed), renessanssiin (Assassin's Creed 2), Egyptin kukoistukseen (Assassin's Creed Origins) sekä Ateenan ja Spartan väliseen Peloponnesolaissotaan (Assassin's Creed Odyssey). Todennäköistä on, että jos siitä on luettu koulun historiankirjasta, siitä on myös tehty Assassin's Creed -peli.

Assassin's Creed on yksi maailman tunnetuimmista pelisarjoista. Historia, scifi ja salaliittoteoriat viehättävät. Kuva lontoolaisista cosplay-harrastajista (joista toinen vasemmalta Assassin's Creed -hahmo) huhtikuulta 2017. Stephen Chung / AOP

Sarjan kahdeskymmennessätoisessa osassa käsitellään viikinkejä ja heidän Britannian-ryöstöretkiään. Jatkoa viime vuosina viihteessä erittäin suositulle skandinaaviselle mytologialle (pelit God of War ja Hellblade: Senua's Sacrifice, tv-sarja Vikings).

Jos haluaa höykyyttää anglosakseja ja seilata itäisellä Atlantilla, kannattaa hankkia simat valmiiksi marraskuulle.

Amnesia: Rebirth

Julkaisu syksyllä 2020 PS4, Windows, Mac OS, Linux

Youtuben kuninkaaksikin tituleeratun Pewdiepien eli ruotsalaisen Felix Kjellbergin suosio alkoi pelivideoista, joista tunnetuimpiin kuuluivat ne, joissa hän pelasi Amnesia: The Dark Descent -kauhupeliä ja sen faniversioita.

Toisen ihmisen huumorinsekaisen paniikin katsomisessa ulkopuolelta on jotain alkukantaisia tunteita tyydyttävää. Amnesiassa pelaaja on preussilaisesta linnasta muistinsa menettäneenä herännyt ja hiljalleen sekoava Daniel, jonka kohtaamista kauhuista ei voi sanoa varmasti, ovatko ne tosia vai mielen tuotteita.

Amnesia: Rebirth on sarjan kolmas osa. Riipaiseva seikkailu pyrkii selvittämään ihmisen sinnikkyyden rajoja.

Elden Ring

Julkaisu ehkä loppuvuonna 2020 PS4, Xbox One, Windows

Maailman palkituimpiin kuuluvien Dark Souls -pelien, Bloodbornen ja Sekiron isä Hidetaka Miyazaki. Maailman palkituimpiin kuuluvan Game of Thrones -kirja- ja tv-sarjan isä George R. R. Martin. Yhteinen projekti, synkkä fantasiaroolipeli Elden Ring.

Tekijätiimin takia pelin odotukset ovat niin korkealla, että niitä lienee jopa mahdotonta saavuttaa. Se vaatisi teosta, joka istahtaisi ylväästi rautavaltaistuimelle hallitsemaan maailmaa.

Miyazaki on kuitenkin näyttänyt pystyvänsä sykähdyttämään kerta toisensa jälkeen. Ja lähes kaikki ihmiset tietävät, miten kamala ja kaunis Westeros on.

Kun peli- ja kirjamaailman jätit yhdistävät voimansa, mitä syntyy? Elden Ringiltä odotetaan ihmeitä. Kuva Microsoftin esittelytilaisuudesta Los Angelesissa vuoden 2019 kesäkuulta. Etienne Laurent / EPA

Elden Ringin julkaisupäivää ei ole vielä lyöty lukkoon. On spekuloitu, että peli saattaisi tulla vasta ensi vuonna.

Yksi asia silti tiedetään. Se, ettei useimmat jaksaisi odottaa enää päivääkään.

Super Meat Boy Forever

Julkaisu loppuvuonna 2020 PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, Linux, iOS, Android

Jos Super Mario näkee painajaisia, ne lienevät lähellä sitä, mitä Super Meat Boy on.

Ensimmäisessä osassa Lihapoika, kuution muotoinen lihaköntti yrittää pelastaa tyttöystävänsä Laastaritytön Tohtori Sikiöltä. Jatko-osassa Sikiö on kaapannut kaksikon lapsen, Nugetin.

Jo tämä kuvailu saa kuulostamaan kuumehoureiselta, mutta katsokaapa, millaista tasohyppelyä on Super Meat Boy vaatii. Vaikeimmissa tasoissa on kyse sekunnin murto-osista ja täydellisistä liikkeistä, tuleeko Lihapojasta jauhelihaa.

Super Meat Boy ei ole Super Mario, mutta harjoitus tekee mestarin. Teos on paitsi supervaikea, myös supersuosittu, mistä kertoo sen paikka monien arvostelijoiden kaikkien aikojen parhaimpien pelien listoilla.

Jatko-osa Foreverin odotukset ovat kovat – voisiko pelistä tehdä vielä vaikeampi ilman, että pelikokemuksesta tulee hirveä? Masokistit kiittävät.

Disco Elysium (konsolijulkaisu)

Julkaisu loppuvuonna 2020 PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Pienestä etelänaapuristamme Virosta tulee harvoin peliteollisuutta järisyttäviä tuotoksia.

2019 syksyllä pc:lle ja 2020 keväällä Mac OS -käyttöjärjestelmälle julkaistu salapoliisipeli Disco Elysium on poikkeuksellisen kehuttu teos, ja loppuvuoden aikana se tulee myös konsoleille.

Disco Elysiumin murhamysteeriä ei ratkaista perinteisin pelimekaniikoin. Siinä ei ole ollenkaan taistelua, vaan sitäkin syvempi kyky- ja dialogijärjestelmä. Pelin käsikirjoitus on pituudeltaan yli miljoona sanaa (siirryt toiseen palveluun).

Gamespot antoi Disco Elysiumille ensimmäisen täyden kympin (siirryt toiseen palveluun) arvosanansa sitten vuoden 2017, monet muut näkivät sen olevan täysin verrattavissa markkinoiden menestyneimpiin suurteoksiin, kuten Witcher 3:een ja Red Dead Redemption 2:een.

Pelin on suunnitellut ja käsikirjoittanut Robert Kurvitz, jolla on karjalaisia juuria.

Watch Dogs: Legion

Julkaisu 29.10.2020 PS4, Xbox One, Windows; myöhemmin PS5, Xbox Series X

Watch Dogs -pelisarjan kolmas painos lähitulevaisuuden brexitinjälkeiseen Lontooseen, josta on tullut dystooppinen valvontavaltio.

Hakkeriporukka DedSec pyrkii vapauttamaan kaupungin isoveljen valvonnasta ja tutkii samalla terrori-iskuja, joiden tekijöiksi heidät lavastettiin.

Watch Dogsin ensimmäiset kaksi peliä saivat kentällä aikaan ristiriitaisia reaktioita. Ensimmäinen erityisesti siksi, että sen visuaalinen ilme ja taso olivat julkaisun jälkeen paljon ennakkomateriaalia jäljessä.

Olisiko Legionista nostamaan vahtikoiria Ubisoftin muiden suosittujen sarjojen Assassin's Creedin, Tom Clancyn ja Far Cryn rinnalle?

Watch Dogs: Legion esittelee yhden tulkinnan brexitinjälkeisestä Lontoosta. Tekijätiimi on tosin sanonut, että idea pelin maailmasta oli olemassa jo ennen vuoden 2016 brexit-äänestystä. Kuva Ubisoftin tiedotustilaisuudesta Los Angelesissa kesäkuussa 2019. Adam S. Davis / EPA

System Shock

Julkaisu loppuvuonna 2020 PS4, Xbox One, Windows, Mac OS, Linux

Aldous Huxleysta ja George Orwellista ammentavan utopistisen ja ahdistavan Bioshock-pelisarjan takaa löytyy ysärin System Shock -pelit, jotka yhdistävät räiskintää, keräilyä ja selviytymiskauhua.

Yli 25 vuotta myöhemmin alkuperäisestä System Shock -pelistä julkaistaan täysin uudistettu painos.

Kickstarter-kampanjasta alkanut projekti on kokenut viime vuosien aikana vastoinkäymisiä. Alun perin System Shockin piti seurata edeltäjäänsä tarkastikin, mutta tekijät tajusivat, että muun muassa entisajan tasosuunnittelun ei purisi enää nyky-yleisöön. Koska muutoksista tulisi odotettua isompia, tulisi myös budjetin olla isompi.

Valmista on ilmeisesti nyt tulossa. Jää nähtäväksi, pureeko uudistettu klassikko nuoreen väkeen, vai tuleeko System Shockista vain nostalgista fiilistelyä 90-luvun pelaajille.

Maininnan arvoiset

Fifa 21, jalkapallojätin uusin versio

Monstrum 2, selviytymiskauhua moninpelinä

Bravely Default 2, klassinen japanilainen vuoropohjainen roolipeli

Call of Duty: Black Ops Cold War, turboahdettua AAA-räiskintää

