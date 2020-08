Uusi pelinavaus koronataistelussa: Metsäjätti UPM avasi työntekijöilleen oman testauspisteen, johon pääsevät vain oireettomat

Testauspiste UPM:n pääkonttorilla Helsingissä on henkilöstön käytettävissä kahdesti viikossa ja tuloksen saa pääsääntöisesti aina ennen viikonloppua.

Metsäyhtiö UPM on pystyttänyt tiettävästi ensimmäisenä yrityksenä Suomessa työntekijöilleen oman koronatestauspisteen. Testaaminen perustuu täysin vapaaehtoisuuteen.

– Tarkoitus on tunnistaa nimenomaan oireettomia kantajia, joilla on merkittävä rooli koronaviruksen leviämisessä. Tämä on yksi lisätaso puolustustaistelussa koronaa vastaan, kertoo UPM:n yhteiskunta- ja mediasuhteiden johtaja Markku Herrala.

Koronavirusta testataan Suomessa nyt enemmän kuin koskaan, mutta monin paikoin joutuu odottamaan sekä testiin pääsyä että tulosta useita päiviä.

Herrala korostaa, että UPM:n näytteet analysoidaan yksityisellä sektorilla, joten henkilöstön koronatestaus ei kilpaile julkisen sektorin kanssa. Testauspistettä pyörittää metsäyhtiön työterveyspalveluita tuottava Pihlajalinna, joka myös käsittelee näytteet.

Jos jollakulla on oireita, noudatetaan UPM:llä normaalimenettelyä: jäädään kotiin ja mennään työterveyshuollon kautta testiin.

"Varmasti helpottaa tieto siitä, että pääsee testiin"

– Yrityksen motiivi on se, että pyrimme turvaamaan toimintamme jatkuvuuden. Kyse on myös työturvallisuuden ylläpitämisestä. Moni asia menee vaikeaksi, jos iso määrä henkilöstöä sairastuisi yhtäaikaa, Herrala kertoo.

Hän arvioi, että testausmahdollisuus on myös helpotus henkisellä puolella.

– Ei tarvitse huolehtia siitä, että tuo koronan työpaikalle, jos vaikka lapsen koulussa on todettu tartunta, tai jos viikonloppuna kaupassa on tullut epävarma olo turvaväleistä. Varmasti helpottaa tieto siitä, että pääsee testiin.

Testauspiste pääkonttorilla Helsingissä on Herralan mukaan henkilöstön käytössä kahdesti viikossa ja siellä voi käydä pyytämässä vanupuikkoa nenäänsä niin usein kuin huvittaa.

– Siellä oli aloituspäivänä keskiviikkona todella pitkä jono. Vielä en osaa antaa määriä, kun vasta aloitimme testauksen. Tulos saadaan pääsääntöisesti aina saman arkiviikon aikana, ei siis tarvitse odottaa viikonlopun yli.

Voit keskustella aiheesta 22.8. kello 23:een asti.