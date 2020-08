Koronan takia suljettuun vaasalaispubiin jäljitetty lisää tartuntoja – tartuntataudeista vastaava lääkäri: "Teimme tavanomaista kovempaa analyysia"

Yhä useammalla vaasalaistartunnalla on todettu olevan yhteys Old Irish Pubiin.

Yhä useammalla vaasalaistartunnalla on todettu olevan yhteys Old Irish Pubiin. Niklas Joki / Yle

Vaasan sairaanhoitopiirin kahdeksasta tämän viikon koronatartunnasta seitsemän on yhteydessä samaan pubiin.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on jäljitetty lisää koronatartuntayhteyksiä The Old Irish Pubiin.

Eilen torstaina tiedettiin yhteensä viidestä tartunnan saaneesta, joilla kaikilla oli yhteys ravintolaan. Perjantaina määrä tarkentui jo seitsemään.

Kyse ei ole uusista tartunnoista, sillä Vaasan sairaanhoitopiirissä ei ole eilisen jälkeen ilmaantunut uusia tartuntoja.

– Teimme tavanomaista kovempaa analyysia ja saimme vielä selville kahden jo aiemmin todetun tartunnansaajan yhteydet pubiin, tilannetta selvittää Vaasan kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Heikki Kaukoranta.

Heikki Kaukorannan mukaan Vaasan sairaanhoitopiirissä on viimeisen seitsemän päivän aikana todettu kahdeksan tartuntaa, joista nyt siis seitsemällä on yhteys irlantilaispubiin.

Aluehallintovirasto määräsi alkuviikosta pubin suljettavaksi noin viikon ajaksi.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on todettu kaikkiaan 75 varmennettua koronatartuntaa, joista 55 tartuntaa on vaasalaisilla.

Lue seuraavaksi: Vaasalaistukussa koronatapaus, uusia tartuntoja jäljitetty myös Old Irish Pubiin – lääkäri Heikki Kaukoranta: "Siellä on ihan ikioma pohjalainen viruslinko kyseessä"

Katso täältä uutisia maakuntasi koronavirustilanteesta