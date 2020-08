Yle Valko-Venäjällä: Maaseudulla toivotaan Lukašenkan eroa, mutta puolustajiakin on – "Kaikki mielenosoittajat pitäisi tappaa"

VJAZINKA Uinuvassa pikkukylässä omenapuut varjostavat vanhoja puutaloja. Ihmisiä löytää lähinnä kauppa-autolta, jonne viisi kyläläistä on kerääntynyt ostamaan leipää, juustoa ja kuivattua kalaa.

Silti presidentti Aljaksandr Lukašenkaa vastustavia suurmielenosoituksia tuetaan täälläkin, kymmenien kilometrien päässä Valko-Venäjän pääkaupungista Minskistä.

– Eläköön Valko-Venäjä, sanoo noin 80-vuotias nainen heti, kun havaitsee lähestyvät toimittajat.

Se on yksi mielenosoitusten tärkeimmistä iskulauseista.

Presidentinvaalit elokuun alussa johtivat ennennäkemättömiin protesteihin eri puolilla Valko-Venäjää. Sadattuhannet ihmiset ovat vaatineet presidentti Aljaksandr Lukašenkan eroa ja uusia vaaleja.

Mielenosoittajat käyttävät tunnusväreinään valkoista ja punaista.

– Olen istuttanut puutarhaani valkoisia ja punaisia kukkia. Tuen protesteja, nainen sanoo.

Vjazinkan kylässä Valko-Venäjällä ei ole kauppaa, ainoastaan kauppa-auto. Asukkaat elävät silti mukana maata ravistelevissa tapahtumissa. Antti Kuronen / Yle

Toimittajille puhuminen arveluttaa

Valko-Venäjän maaseudulla on vaikea löytää haastateltavia. Ihmiset vieroksuvat toimittajia. Etenkin he pelkäävät joutuvansa paikallisiin medioihin. Suomesta tulevalle osa suostuu puhumaan.

Kauppa-autolla mielenosoittajia tukeva nainen ei halua kertoa toimittajalle nimeään.

Hän kuittaa lyhyesti sisarensa mielipiteet.

– Sinulla ei ole edes tietokonetta. Kuuntelet vain Lukašenkan valheita televisiosta, nainen sanoo.

Vieressä Natalijaksi esittäytyvä nainen on jo tehnyt ostoksensa mutta ei voi olla puuttumatta tilanteeseen.

– Kannatan presidentti Lukašenkaa. Katso, kuinka hyvässä kunnossa tiemme ja talomme ovat. Mielenosoittajat haluavat tuhota kaiken, hän sanoo.

Natalija on presidentti Lukašenkan kannattaja. Antti Kuronen / Yle

Alkaa kinastelu. Yksi naisista kysyy Natalijalta, miksi kaikki hänen sukulaisensa ovat muuttaneet Puolaan, jos asiat ovat niin hyvin Valko-Venäjällä.

Ryhmän ainoa mies, valkotukkainen Pavel sanoo, että lähes kaikki Vjazinkan kylässä tukevat mielenosoituksia. Hän kertoo tuntevansa vain muutaman Lukašenkan kannattajan.

– Melkein kaikki haluavat vallanvaihdon. Se on selvä. Täälläkin on ollut mielenosoituksia, esimerkiksi Radašovizissä, joka oli ennen alueen hallinnollinen keskus. Ikinä en ole nähnyt vastaavaa, Pavel sanoo.

Pavelin mukaan suurin osa kylän asukkaista kannattaa vallanvaihdosta Valko-Venäjällä. Antti Kuronen / Yle

"Mielenilmauksia lähes joka päivä"

Radašoviz on Vjazinkan kylästä vain muutamien kilometrien päässä.

Kaupungiksi kutsuttu paikkakunta osoittautuu yllättävän pieneksi. Radašovizista löytyy muutama pieni kauppa ja suuri poliisiasema.

Radašovizin laidalla on joitakin kerrostaloja. Ne on rakennettu neuvostoaikana keramiikkatehtaan työntekijöille. Tehdas on edelleen toiminnassa.

Radašovizin pikkukaupungissa on kerrostaloja, jotka on rakennettu neuvostoaikana keramiikkatehtaan työntekijöille. Antti Kuronen / Yle

Kaupan edustalla tuttu tilanne toistuu, kun politiikka tulee puheeksi. Paikalla olevat kaksi naista ryhtyvät kohteliaaseen väittelyyn. Mielenilmauksia on ollut lähes joka päivä, he kertovat.

– Ehkä on hyvä, että nuoriso saa itse vaikuttaa tulevaisuutensa, Jelenaksi esittäytyvä nainen sanoo varovasti.

On selvää, että hän tukee mielenosoituksia. Kaupan edustalla rikkaruohoja kitkevä nainen on täysin eri mieltä.

– Väkivallalla ei ole ikinä saavutettu mitään. Jos halutaan muutoksia, pitää mennä neuvottelemaan presidentin kanssa, hän sanoo.

Valko-Venäjän protestit ovat olleet rauhanomaisia, mutta presidentti Aljaksandr Lukašenka on syyttänyt mielenosoittajia väkivallasta ja vallankaappausyrityksestä.

Radašovizissa naiset ovat eri mieltä Valko-Venäjän protesteista. Antti Kuronen / Yle

– Mutta entä jos valtaapitävät eivät halua neuvotella, Jelena kysyy.

Rikkaruohoja kitkevä nainen jatkaa, ettei ymmärrä lakkoilijoita.

– Veljeni on töissä Atlant-tehtaalla. Hän tienaa 1 400 ruplaa (450 euroa) kuukaudessa. Miten hän voisi pyytää enempää?

– Mutta eläkkeet. Ei 350 ruplalla (noin sadalla eurolla) voi elää, Jelena vastaa.

Moni sanoo pelkäävänsä sotaa

Moni haastateltava kertoo Ylelle mielipiteensä vasta, kun kamera ei käy. Useimmat heistä sanovat tukevansa protesteja ja toivovansa vallanvaihtoa.

Myös useita Lukašenkan kannattajia ryhtyy juttusille. Eräs vanhempi mies on sitä mieltä, että kaikki mielenosoittajat pitäisi tappaa.

Valko-Venäjällä monet maaseudun talot ovat vanhoja mutta hyväkuntoisia, kuten tietkin. Antti Kuronen / Yle

Toinen mies vetoaa toiseen maailmansotaan. Miehen mukaan mielenosoitukset vaarantavat sodan muiston.

Mielenosoituksien vastustajiksi ilmoittautuvat sanovat pelkäävänsä sotaa, joka syttyisi vallanvaihdon jälkeen. He kertovat pelkäävänsä puolustusliitto Naton tai Venäjän miehitystä.

Tämäkin on teema, jota Lukašenka ja hänen käsissään oleva valtiollinen media ovat pitäneet esillä.

Lukašenka sanoo olevansa ainoa, joka pystyy estämään sekasorron Valko-Venäjällä.

