Ruokavirasto tutkii jänisten joukkokuolemia eri puolilla maata: "Jonkinlainen piikki on nähtävissä"

Jänisruttoa on todettu esimerkiksi Oulun seudulla ja Kymenlaaksossa. Tauti voi olla myös monien viimeaikaisten jäniskuolemien taustalla. Arkistokuva. Jari Kovalainen / Yle

Haminan kaupunki on saanut viime viikkoina poikkeuksellisen paljon yhteydenottoja luonnosta kuolleina löytyneistä jäniksistä ja rusakoista.

Ilmoituksia on tullut muun muassa keskustan, Ruissalon ja Summan alueilta. Eläimissä ei ole ollut ulkoisia merkkejä kuoleman syistä.

– Jäniksiä on löytynyt kaupungin yleisiltä alueilta. Muutama ilmoitus on tullut myös siten, että jänis on löytynyt omakotitalon pihapiiristä, kertoo kaupungin terveysinsinööri Maria Komi.

Kaupungin terveysvalvonnasta on tällä viikolla lähetetty kuolleena löytynyt jänis Ruokavirastoon tutkimuksiin kuolinsyyn selvittämiseksi. Tutkimustulokset saadaan 3–6 viikon sisällä näytteen lähettämisestä.

Komin mukaan jäniskuolemia ei ole ilmennyt Haminassa samalla tavalla aikaisemmin.

– Ei meillä kovin usein ole tullut tietoon tällaista monen eläimen kuolemaa lyhyen ajan sisällä, Komi sanoo.

Alueella jänisruttoa

Ruokaviraston erikoistutkijan Marja Isomursun mukaan tutkittavan jäniksen kuolinsyy ei ole vielä selvinnyt. Ruokavirastolle on tullut jäniksiä tutkittavaksi poikkeuksellisen paljon myös muualta Suomesta. Osan taustalla on bakteeriperäinen jänisrutto.

– Nyt on ollut jonkinlainen piikki näytemäärissä muutaman viikon aikana. Oulun seudulla ja Kouvolassa on todettu jänisruttoa, eli sitäkin on liikenteessä.

Isomursun mukaan jäniskuolemien taustalla voi olla muitakin syitä.

– Taustalla voi olla muitakin bakteeriperäisiä yleisinfektioita. Jäniksellä saattaa olla esimerkiksi suolistoloisia. Yksittäisissä tapauksissa on ollut ihan vammojakin, eli jänis on ollut vaikka pedon raatelema.

Myös Kymenlaakson alueella on todettu alkuvuoden aikana jänisruttotapauksia. Terveysinsinööri Maria Komin mukaan voi olla mahdollista, että myös Haminan alueelta kuolleena löytyneet jänikset ovat altistuneet jänisrutolle.

Hävitettäessä suojauduttava oikein

Jänisrutto on Francisella tularensis -nimisen bakteerin aiheuttama tauti, jota esiintyy pääasiassa eläimillä, mutta se voi tarttua myös eläimestä ihmiseen. Ihmisestä toiseen tauti ei kuitenkaan tartu.

Jänisruttotartunta leviää pääasiallisesti hyönteispistojen välityksellä. Tartunnan voi saada myös suoraan sairaasta tai kuolleesta eläimestä esimerkiksi haavainfektiona tai hengitysteitse saastuneen ympäristön välityksellä.

Terveysinsinööri Maria Komin mukaan on tärkeää muistaa suojautua oikein, jos käsittelee kuollutta jänistä.

– On käytettävä varovaisuutta ja pidettävä suojakäsineitä tai muuta suojavarustusta.

Kuolleena löytyneen eläimen voi hävittää hautaamalla tai loppujätteen mukana. Eläin tulee haudata vähintään metrin syvyyteen ja peittää heti.

Paikkaa valittaessa on huomioitava, ettei lähellä sijaitse talousvesikaivoja. Jos jänis hävitetään sekajätteen mukana, se tulee kääriä muovipussiin.

