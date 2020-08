Voiko työpaikka kieltää rakastumisen? Ei – mutta työpaikoilla syntyy yhä vähemmän romansseja

Meidän täytyy keksiä säännöt rakkaudelle – lain edessä rakkaus on vapaa, mutta työpaikalla se ei aina ole ok.

Kaksi firman työntekijää rakastui kesän aikana työpaikan ulkopuolella. He kertoivat siitä työnantajalle.

He kertoivat, ettei suhde vaikuta työntekoon, eivätkä muut tiedä asiasta. Työsopimuksilla työntekijät olivat sitoutuneet, ettei työpaikalla ryhdytä intiimiin suhteeseen toisen työntekijän kanssa.

Toinen sai jatkaa, toinen sai potkut.

Talentia-lehti kertoo tapauksesta, (siirryt toiseen palveluun) joka tuli sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian ammattieettisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Työntekijää kehotettiin irtisanoutumaan itse, sillä työnantajan irtisanoessa TE-toimistolle tulisi selvittää syy. Se tulisi olemaan luottamuspula ja sopimusmenettelyn rike, koska työntekijä oli ryhtynyt suhteeseen toisen työntekijän kanssa.

Työntekijälle annettiin myös mahdollisuus irtisanoa itse itsensä, ja hänen piti päättää asiasta samana päivänä kello 14, lehti kertoo.

Tekikö työnantaja oikein? Se selviää tämän jutun lopussa.

Työpaikoilla rakastutaan, mutta yhä vähemmän

Rakkaus voi roihahtaa vaikka työpaikan kahvitauolla. Ja johtaa vaikka mihin.

Ainakin amerikkalaistutkimuksen mukaan työpaikkaromanssit ovat kuitenkin vähenemään päin. Stanfordin yliopiston tutkimukse (siirryt toiseen palveluun)n mukaan vuonna 1990 (hetero)pareista 19 prosenttia oli tavannut työpaikalla. Vuonna 2017 luku oli 11 prosenttia. (siirryt toiseen palveluun)

Syitä on monia. Yksi suuri syy on se, että työpaikkasuhteita ei monessa yrityksessä pidetä sopivana. Esimerkiksi klisee sihteerinsä kanssa karkaavasta pomosta ei ole ongelmaton – ja nykypäivänä tämänkaltaisiin valta-asemiin liittyviin ongelmiin puututaan.

Suomessa täysin vastaavaa tutkimusta ei ole siitä, missä ihmiset pariutuvat. Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula kertoo, että Finsex-tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan noin puolet suomalaisista on joskus rakastunut työpaikallaan. Näistä työpaikkaromansseista 10 prosenttia päätyi avioliittoon.

Suomalaisten työpaikkaromanssien määrä ei Finsex-tutkimuksen perusteella ole muuttunut 1990-luvulta 2010-luvulle juuri lainkaan.

– Suurella enemmistöllä se oli hyvin positiivinen kokemus. Jonkin verran siellä oli myös sitä, että työpaikoilla oltiin kateellisia, Kontula sanoo.

Laajan kyselytutkimuksen perusteella suomalaiset parisuhteet syntyvät monin tavoin: töissä, opiskelussa, baareissa, harrastuksissa ja tietenkin netissä.

– Tutkimuksen perusteella nuoremmassa sukupolvessa Tinder oli suosituin tapa tavata. Sen sijaan tansseissa tapaaminen on kadonnut kokonaan listalta.

Yhdysvalloissa vuonna 2019 jo noin 39 prosenttia heterosuhteista oli syntynyt netissä. (siirryt toiseen palveluun)

Työpaikat muuttuvat, työpaikkasuhteet mutkistuvat

Se miten työelämä nyt muuttuu, vaikuttaa siihen, mikä työpaikan rooli on tapaamisissa. Kontula muistuttaa.

– Työmarkkinat ovat edelleen sukupuolittuneita, on mies ja naisvaltaisia aloja. Niillä ei juuri synny parisuhteita töissä. Työmarkkinat ovat edelleen jakautuneet, Kontula sanoo. (Kontula puhuu heteroparisuhteista.)

Kontula muistuttaa myös, että työkulttuuri on muuttunut. Esimerkiksi #metoo -liike vaikuttaa myös työpaikoilla.

– Varsinkin esimies-alaissuhteissa ollaan varovaisempia. Niistä voi tulla ongelmia, koska niistä voidaan tehdä valituksia, Kontula sanoo.

Yhä useammalla työpaikalla ei myöskään katsota työsuhteita hyväksi. On myös työpaikkoja, joissa suhteet on kielletty (siirryt toiseen palveluun). Töitä välittävän Monsterin teettämän kyselyn mukaan monen suomalaisen mielestä työpaikkaromanssit haittaavat uraa.

Työsuhteita ei voi lain mukaan kieltää

Entä sitten työpaikan Romeo ja Julia, se alussa kuvailtu rakastunut pari, jonka työnantaja ei hyväksynyt suhdetta?

Vaikka työpaikka kieltäisi suhteet, lain edessä tämänkaltaiset kiellot eivät päde. Työnantaja ei voi kieltää rakkautta.

Tämä Talentia-lehden kertoma tapaus tuli Talentian ammattieettisen lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunnan erityisasiantuntija Alpo Heikkinen kirjoittaa, että työntekijöiden keskinäiset (siirryt toiseen palveluun) suhteet kieltävä työsopimuksen kirjaus on laiton. Työpaikalla asiallisen käytöksen rajoista on kyettävä sopimaan, ja jos työntekijöiden välinen tunnesuhde häiritsee esimerkiksi asiakastyötä, on ratkaisu sijoittaa heidät eri työpisteisiin.

