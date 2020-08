Vaikuttaako koronakriisi suomalaisten eläkerahoihin? Varman Risto Murto: "Jos kasvumme ja työllisyyden kehitys jää heikoksi, se on myös ongelma eläkejärjestelmälle"

Varman Risto Murron mukaan syviä ja yllättäviä kriisejä on tullut liian tiuhaan.

Vaikka kesä on tuonut jo parempia uutisia, epävarmuuden aika ei ole edelleenkään ohi.

Tämä oli työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murron viesti yhtiön julkistettua puolivuosituloksensa perjantaina.

Huolena on nyt, että koronaviruspandemia ja sen tuoma epävarmuus ohjaavat yrityksiä varovaisuuteen.

– Päällimmäisin huolemme julkisen velkaantumisen lisäksi on se, että opimme siihen, kuinka nurkan takaa saattaa tulla jotakin yllättävää. Valmistaudumme tämän jälkeen seuraavaan suureen negatiiviseen uutiseen, mikä pienentää investointi- ja riskinottohalukkuuttamme. Syviä talouden shokkilaskuja ei pitäisi tulla 10 vuoden välein, Murto toteaa.

Hänen mukaansa positiivista kuitenkin on, että Suomen talouden lasku on ollut ennusteita vähäisempää. Kuivilla ei silti vielä olla.

Murto kertoo, että seuraavaksi katsotaan hyytyykö viennin veto pysyvästi, vai auttaako voimakas elvytys.

– Sen jälkeen palaamme pitkän aikavälin ongelmiin Suomessa. Pääsimme hädin tuskin kasvuvauhtiin edellisestä kriisistä, ja nyt riski on, että kasvumme jää pidemmällä aikavälillä tällä väestörakenteella ja velkataakalla pieneksi.

Varman vakavaraisuus on turvaavalla tasolla, yhtiöstä kerrotaan. Marja Väänänen / Yle

Eläkerahat turvassa

Varman sijoitusten tuotto kohentui huhti–kesäkuussa 2,1 miljardilla eurolla alkuvuoden romahduksen jälkeen.

Yhtiön mukaan vuoden toinen neljännes oli osakemarkkinoilla erittäin vahvan elpymisen aikaa, mutta koko alkuvuoden osakesijoitusten tuotto jäi silti 8,4 prosenttia pakkasen puolelle. Vuotta aiemmin ne takoivat 12,5 prosentin nousun.

Parhaiten tammi–kesäkuussa tuottivat kiinteistösijoitukset, jotka toivat 1,6 prosentin tuoton. Korkosijoitusten arvo laski 1,3 prosenttia ja hedge-rahastoihin tehdyt sijoitukset 7,9 prosenttia.

Varmalta vakuutetaan, että suomalaisten eläkerahat ovat koronapandemian jäljiltä kuitenkin turvassa.

– Korona on iskenyt eläkevaroihin aika hillitysti, koska sijoitusmarkkinoiden, talouden ja palkkasumman elpyminen on ollut yllättävänkin voimakasta. Kuitenkin jos kasvumme ja työllisyyden kehitys jää hitaaksi ja heikoksi, se on myös ongelma eläkejärjestelmälle, toimitusjohtaja Risto Murto toteaa.

Vakavaraisuustilanne parantunut

Koronakriisin herättämään huoleen työeläkevakuuttajien vakavaraisuudesta puuttui valvojan ominaisuudessa Finanssivalvonta (Fiva) jo tämän vuoden maaliskuussa.

Fiva ilmoitti tehneensä sosiaali- ja terveysministeriölle ilmoituksen finanssimarkkinoiden poikkeuksellisista olosuhteista, joiden vuoksi työeläkelaitosten vakavaraisuus uhkasi heiketä nopeasti ja merkittävästi.

Nyt Fiva kertoo, että tilanne on parantunut.

– Se johtuu siitä, että sijoitusmarkkinoilla tilanne on rauhoittunut selvästi. Sijoitusmarkkinoilla on ollut ollut aika positiivinen loppukevät ja kesäkin, eikä suuria korjausliikeitä alaspäin ole tapahtunut, sanoo toimistopäällikkö Mikko Kuusela.

Samaa kerrotaan työeläkeyhtiö Varmalta.

– Varman vakavaraisuus on hyvin turvaavalla tasolla ja toimintavalmiutemme erittäin hyvä, varatoimitusjohtaja ja sijoituksista vastaava johtaja Reima Rytsölä sanoo.

