Yksityisten terveysvakuutusten kysynnässä ei piikkiä koronan takia – koronatestien korvauksista satelee kysymyksiä

Suurista vakuutusyhtiöistä kerrotaan pääsäännöksi, että oireista kärsivän koronatesti yksityisellä puolella korvataan, mikäli lähetteen on tehnyt lääkäri ja THL:n kriteerit täyttyvät.

Yksityisten sairauskuluvakuutusten kysynnässä ei ole toistaiseksi näkynyt erityistä piikkiä koronaepidemian takia.

Yksityisten sairauskuluvakuutusten kysyntä on ollut nousussa jo pitkään. Suurimpien vakuutusyhtiöiden mukaan on kuitenkin liian aikaista arvioida, onko koronaepidemia lisännyt kysyntää.

– On vaikea vielä arvioida koronan osuutta kasvusta, kertoo henkilökorvauspalveluiden johtaja Rami Mäkinen Pohjolasta.

Näkemyksen jakaa yksityisasiakkaiden henkilövakuutuksista vastaava johtaja Tero Hoikkala Ifistä.

– Korona on voinut ehkä olla osatekijä kasvun tukijana siinä mielessä, että se saa ihmiset pohtimaan omaa terveyttään.

Myöskään Fenniassa ja LähiTapiolassa ei ole havaittu erityistä piikkiä kysynnässä.

Fennian tuotepäällikkö Iida Ouni huomauttaa, että sairauskuluvakuutusta ostetaan harvoin nimenomaan virustauteja varten.

– Pikemminkin varaudutaan isompiin kokonaisuuksiin, kuten isoihin odottamattomiin sairaanhoitokuluihin tai jatkuviin pitkäaikaisiin kuluihin.

LähiTapiolan kehityspäällikkö Susanna Kallio-Könnö kertoo, että riskihenkivakuutuksissa edunsaajia koskevia muutoksia on tehty tavallista enemmän ja jonkin verran on kysytty myös lisäturvista lähipiiriä varten.

Finanssialan tilastojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan vuoden 2019 lopussa lasten yksityisiä sairauskuluvakuutuksia ja yksityishenkilöiden ottamia aikuisten yksityisiä sairauskuluvakuutuksia oli noin miljoona.

Korvaushakemusten ennakoidaan lisääntyvän syksyllä

Vakuutusyhtiöille tulee tällä hetkellä runsaasti kyselyjä etenkin vakuutusehdoista.

– Koulujen alkamisen jälkeen on selkeästi näkynyt ruuhkautumista esimerkiksi korvauspalvelun puhelinpalvelussa. Asiakkaat kysyvät, miten heidän vakuutusturvansa kattaa koronatestejä, kertoo Rami Mäkinen Pohjolasta.

Myös LähiTapiolan kehityspäällikkö Susanna Kallio-Könnökertoo, että tällä hetkellä kysytään paljon koronatestien korvattavuudesta niin lasten kuin aikuisten kohdalla.

– Koulujen ja päiväkotien alettua koronavirustestausten määrä on selvästi nousussa, mutta korvaushakemusten määrä on pysynyt vielä tähän asti maltillisena. Mikäli pandemiatilanne pahenee, on selvää, että myös korvaushakemuksia saadaan enemmän verrattuna normaaliin tilanteeseen, hän sanoo.

Koronakysymykset hallitsevat yhteydenottoja.

– Nyt kun matkustus ulkomaille on hyvin vähäistä, niin esimerkiksi siihen liittyvät kysymykset ovat ihan minimissä, Iifin Tero Hoikkala sanoo.

Vakuutusyhtiöissä korvataan lääkärin lähetteellä yksityisellä puolella tehtyjä koronavirustestejä. Roni Rekomaa / Lehtikuva

Korvaushakemusten määrissä korona ei Pohjolan Rami Mäkisen mukaan vielä näy. Hän kuitenkin uskoo, että koronatestien kysyntä näkyy syksyn mittaan niin, että korvaushakemuksia tulee paljon.

Ifillä korvaushakemusten kasvua on nähtävissä koronatestauksen takia, mutta ei vielä dramaattisesti. Fennialla ruuhkaa korvaushakemuksissa ei ole toistaiseksi ilmennyt.

Oireista kärsivien koronatestejä korvataan

Vakuutusyhtiöissä korvataan lääkärin lähetteellä yksityisellä puolella tehtyjä koronavirustestejä.

Pohjolassa pääsääntö on, että koronatesti korvataan, jos henkilöllä on oireita ja hän saa koronavirustestiin lääkärin lähetteen THL:n ohjeiden mukaisesti.

Myös esimerkiksi LähiTapiolassa testi korvataan sairauskuluvakuutuksesta, jos on koronan oireita ja lääkäri arvioi THL:n kriteerien perusteella testin tarpeelliseksi.

Ifillä kriteerit korvaukselle ovat samat.

Myös Fennian sairauskuluvakuutukset korvaavat lääkärin määräämän testin koronatartunnan varmistamiseksi, mikäli henkilöllä on oireita.

Esimerkiksi Fennia muistuttaa verkkosivuillaan, että sairastamisen jälkeen tehtäviä, koronavirustartunnasta kertovia vasta-ainetestejä ei korvata.

