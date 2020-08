Suorana nyt: Rinteen jäähyväispuhe SDP:n puheenjohtajana ja Marinin arvio Suomen poliittisesta tilanteesta

Vuodesta 2014 SDP:tä johtanut Antti Rinne jättää puolueen puheenjohtajuuden. Sanna Marin pääsee juhlimaan nousua uudeksi puheenjohtajaksi omassa kotikaupungissaan Tampereella.

Yle näyttää lauantaina suorana verkkolähetyksenä SDP:n puoluekokouksesta väistyvän puheenjohtajan Antti Rinteen jäähyväispuheen sekä pääministeri Sanna Marinin poliittisen tilannekatsauksen.

Pääset katsomaan suoraa verkkolähetystä SDP:n puoluekokouksesta tästä linkistä tai klikkaamalla jutun pääkuvaa.

Kun Sanna Marin saapui puoluekokoukseen hän arveli, että kokousväkeä sytyttää varapuheenjohtajavaali, vaikka puheenjohtajasta ei äänestetäkään.

– Puoluekokous on ehkä niitä harvoja paikkoja, jossa voi pääministerinä ja nyt tulevana puheenjohtajana myös tuoda ehkä sitä omaa sosiaalidemokraattista ajattelua vahvemmin esiin. Muuten pääministerin roolista on aika vaikea irrottautua, Marin ennakoi omaa puoluekokoustaan.

Sanna Marinille ei ole vastaehdokkaita puolueen puheenjohtajaksi. Valinnasta tulee siis yksimielinen. Puheenjohtajavalinta on toisena kokouspäivänä sunnuntaina.

Rinne joutui jättämään hallituksen pääministerin tehtävät joulukuussa 2019 keskustan epäluottamuksen vuoksi. Rinteen jälkeen Marin nousi pääministeriksi.

Jani Saikko / Yle

Marin kommentoi lyhyesti myös Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin tilannetta. Marinin mukaan hallitus ei ole vielä käynyt keskustelua tilanteesta.

– Asia on erittäin huolestuttava. Seurataan tarkoin, mitä tämän asian osalta ilmenee. Presidentti on käynyt keskustelua Venäjän valtiojohdon kanssa. Tämänkaltaisessa tilanteessa olisi hyvä perin juurin selvittää, mistä on ollut kyse, Marin sanoi.

Puheenjohtajavalinta neuvoa-antavaan jäsenäänestykseen

Niinikään SDP:n puoluesihteerivalinnasta on tulossa yksimielinen. Antton Rönnholmille ei ole ilmaantunut vastaehdokkaita ainakaan ennen kokousta.

Mitä muuta SDP:n kokouksessa tapahtuu, mistä valinnoista äänestetään, lue kohokohdista tästä jutusta (siirryt toiseen palveluun) .

SDP:n puoluekokouksen teemana on "Taas aikaansa edellä". Puolue hyväksyy kokouksessaan uuden poliittisen ohjelman ja uuden periaatejulistuksen.

SDP aikoo muuttaa sääntöjään puheenjohtajavalinnassa. Tulevaisuudessa puolueen puheenjohtajasta olisi tarkoitus järjestää neuvoa-antava jäsenäänestys, jos ehdokkaita puolueen johtoon on useita. SDP:n seuraava puoluekokous järjestetään vuonna 2023.

Aiemmin neuvoa-antavaa jäsenäänestystä ovat käyttäneet vihreät ja vasemmistoliitto.

SDP on varautunut koronavirukseen puoluekokouksessaan. Noin 500 kokousedustajaa on jaettu kahteen ryhmään, joiden ei pitäisi kohdata toisiaan viikonloppuna.

Puoluekokous päättyy maanantaina.

Voit keskustella tämän jutun aiheesta sunnuntaihin kello 23 asti. Klikkaa keskustele-painiketta jutun alla.

Lue lisää:

SDP juhlii Marinin nousua koronan varjossa – lue, mitä demarien puoluekokouksessa kannattaa tarkkailla