Suomi ottaa korona-pikatestit laajasti käyttöön – Ylen tieto: THL:n asiantuntijat näyttivät vihreää valoa

Suomi on Ylen tietojen mukaan ottamassa huomattavasti nykyistä laajemmin käyttöön koronan pikatestauksen. Suomi valmistautuu myös siihen, että koronatestejä voisivat tehdä muutkin kuin terveydenhuollon ammattilaiset. Tämä onnistuisi juuri osassa pikatestaamista.

– Tavoitteena on, että pikatestien käyttöä lisätään sellaisissa yhteyksissä, joihin ne soveltuvat. Niiden lisääminen on yksi osa testaamisen nopeuttamista, sujuvoittamista ja kapasiteetin lisäämistä, kertoo johtaja Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo.

Ylen tietojen mukaan todennäköistä on, että pikatestausta käytettäisiin esimerkiksi nopeuttamaan ja helpottamaan pikkulasten testaamista. Tämä voisi ratkaista esimerkiksi sen ongelman, että nuhaiset päiväkotilapset joutuvat olemaan poissa hoidosta päiväkausia odotellessaan koronatestin tulosta.

Pikatestejä on kahdenlaisia: varsinaisen koronatesti PCR:n pikaversio sekä sitä epävarmempi antigeenitesti. Näistä pika-PCR on jo ollut esimerkiksi HUS:ssa käytössä sairaalahoitoa vaativien potilaiden kiireellisessa testaamisessa.

Antigeenitestit nytkähtivät eteenpäin

THL linjasi (siirryt toiseen palveluun) tukevansa antigeenitestien käyttöönottoa jo viime perjantaina. Aiemmin viranomainen on suhtautunut niihin vastahankaisesti.

Perjantaina THL:n Kliinisen mikrobiologian laboratorioiden toimilupatyöryhmä (siirryt toiseen palveluun) hyväksyi antigeenitestitoimilupien myöntämisen myös niitä hakeneille yksityisille laboratorioille – tietyin ehdoin. Joukossa on Ylen tietojen mukaan muun muassa Mehiläisen käyttämä Vitalab.

Varsinaisen luvan antaa Aluehallintovirasto (AVI) todennäköisesti alkuviikolla, THL:n työryhmän kannan perusteella. Antigeenimenetelmään perustuvia koronan pikatestauspisteitä tulisi ympäri Suomea.

Antigeenitestaamista hyödyntäisivät sekä julkiset että yksityiset laboratoriot. Menetelmänä se on PCR-testausta edullisempaa ja lisäisi kaiken kaikkiaan testauskapasiteetin määrää.

Koska antigeenitestit eivät ole yhtä herkkiä kuin PCR, ne eivät Pohjolan mukaan kuitenkaan soveltuisi oireettomien potilaiden koronatestaamiseen.

Testien lisäksi tarvitaan henkilökuntaa

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ilmoitti tällä viikolla, että testiin on päästävä päivässä ja tuloksen on selvittävä vuorokauden kuluessa. Koronatestaus on joillakin alueilla ruuhkautunut pahasti, ja testausta ja tuloksia on joutunut odottamaan päiviä.

Juuri antigeenitestejä voisivat tehdä myös muut kuin terveydenhoidon ammattilaiset. Työvoimaa voitaisiin saada esimerkiksi alan opiskelijoista, joille annettaisiin lyhyt koulutus testaamiseen. Tämä helpottaisi terveydenhoitohenkilökunnan pulaa.