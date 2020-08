Presidentti Sauli Niinistö pitää uutisia Navalnyistä järkyttävinä – Niinistö kertoo Ykkösaamussa valtiojohtajien kanssa käymistään keskusteluista

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin kohtalosta perjantaina.

Navalnyin myrkytysepäily ja sairastuminen lennolla osuvat ajallisesti yhteen Valko-Venäjän väkivaltaisten levottomuuksien kanssa. Perjantaina levisi myös uutistoimisto Reutersin kautta tieto, että Navalnyi voitaisiin siirtää hoitoon Saksaan vielä perjantai-illan aikana. Navalnyin lento Berliiniin lähti lopulta noin viiden aikaan aamulla Suomen aikaa.

Presidentti Niinistö kommentoi Ylelle uutisia Navalnyin sairastumisesta ja mahdollisesta joutumisesta myrkytetyksi sähköpostitse.

– Uutinen oli pysäyttävä ja järkyttävä. Hän on vuosia ollut Venäjän opposition näkyvin hahmo. Nyt on toivottava, että hän saa parhaan mahdollisen hoidon, tointuu ja paranee. Jälkipyykkiä varmasti riittää. Jälkien selvittelyyn on aihetta, mutta ennen kuin tarkka asioiden kulku on tiedossa olemme tietysti erilaisten tietojen ristiaallokossa, Niinistö kirjoittaa.

Niinistö ja Putin keskustelivat perjantaina Navalnyin lisäksi myös Valko-Venäjän tilanteesta ja mahdollisuuksista jännityksen lieventämiseen. Aiemmin perjantaina uutisoitiin, että Viro ja Latvia valmistelevat pakotteita Valko-Venäjälle vastalauseena väkivaltaisuuksille ja vilpillisille presidentin vaaleille.

Presidentti Niinistö keskusteli perjantaina myös Saksan liittokanslerin Angela Merkelin ja Viron presidentin Kersti Kaljulaidin kanssa. Niinistö on valmis kertomaan kokoavasti keskustelujen taustoista tänään Yle TV 1:n Ykkösaamussa kello 10.05.

