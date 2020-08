Oppositiojohtaja Navalnyi on saapunut Berliiniin – Katso suoraa kuvaa sairaalan edustalta

Navalnyin tila on vakaa, sanoo lennon organisoinut Cinema For Peace -kansalaisjärjestö.

Venäläistä oppositiojohtajaa Aleksei Navalnyita kuljettanut ambulanssilento on laskeutunut Berliiniin.

Navalnyin tila on vakaa, sanoo lennon organisoinut Cinema For Peace -kansalaisjärjestö. Vakavasti sairastunutta Navalnyia on määrä hoitaa Charitén yliopistollisessa sairaalassa.

Navalnyi lähti matkaan Venäjän Omskista noin viiden aikaan aamulla Suomen aikaa. Oppositiojohtaja saapui Berliiniin vaimonsa Julia Navalnajan kanssa.

Alexei Navalnya kuljettanutta lentokonetta valmisteltiin Omskin lentokentällä 22 elokuuta. Nyt lentokone on Berliinissä. Kira Yarmysh / EPA

Presidentti Vladimir Putinin hallintoa kärjekkäästi kritisoinut Navalnyi joutui torstaina sairaalaan Siperiassa. Navalnyin terveys romahti kesken lentomatkan ja häntä kuljettanut lentokone teki hätälaskun Omskiin.

Navalnyin tiedottajan mukaan oppositiojohtaja joutui myrkytyksen uhriksi. Venäläislääkärit ovat puolestaan kertoneet, että sairastuminen johtui aineenvaihdunnallisista tekijöistä, jotka saattoivat johtaa verensokerin laskuun.

Lähteet: Reuters, AFP