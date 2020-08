Katiska-sarjan tuottaja: Niko Ranta-aho ei hyödy sarjasta taloudellisesti

Miten rikolliset pitää mediassa esittää?

Katiska-huumevyyhdin pääepäiltyjä on kohdeltu mediassa kuin viihdejulkkiksia. Vastaavasti myös Katiska-tv-sarjaa on kritisoitu huumerikollisen elämän ihannoinista.

True crime -sarjoihin erikoistuneen tutkijan mukaan ohjelman ensimmäisestä jaksosta piirtyy kuva rikollisen elämän ihannoinnista, kirjoittaa esimerkiksi Helsingin Sanomat.

Sarjan tuottaja Joni Soila pitää kritiikkiä epäreiluna.

– Kun itse mietin sitä mahdollisimman objektiivisesti miettiä, niin meillä on kaveri, joka omalla naamallaan täysin poikkeuksellisesti kertoo huumeiden täyttämästä nuoruudesta, kuinka hänen elämänsä on mennyt pilalle, Soila sanoo.

Kauniita naisia ja nopeita autoja on ollut, mutta kaikki on mennyt, ja jäljellä on vain neljän miljoonan euron velka yhteiskunnalle ja kolmentoista vuoden vankeus tulossa, Soila muistuttaa.

– Me ollaan alun perin lähdetty tekemään eräällä tavalla Niko Ranta-ahon elämäntarinaa, Soila sanoo.

Jos sama olisi tehty kirjana, siitä ei olisi tullut kohua. Televisiossa sama herättää tunteita.

Soila ei pidä ohjelmaa viihteellisenä.

Viihteellisyys johtuu Soilan mukaan siitä, että Katiska-vyyhdin ihmiset ovat eläneet viihteellistä elämää ja kertovat siitä avoimesti.

Joni Soila oli yksi Ylen aamun Viimeinen sana -osion vieraista. Voit katsoa ohjelman tämän jutun pääkuvasta tai tästä linkistä.

Suurin huumevyyhti Suomessa

Rikostoimittaja Mikko Gustafsson sanoo, että Katiskaksi kutsuttu huumerikosvyyhti on tiettävästi isoin Suomessa käsitelty huumejuttu. Siksi se on poikkeuksellinen. Lisäksi siinä on yli 50 syytettyä yhteiskunnan eri aloilta: moottoripyöräjengiläisiä, toimitusjohtajia, kilpaurheilijoita ja viihdejulkkiksia.

– Jos Katiska-sarjasta puhutaa, siitä tulee kahtalaisia ajatuksia, Gustafsson sanoo.

Hänen mukaansa epätavallista on se, että rikollisten elämää käsitellään televisiossa.

Gustaffsonin mukaan Katiska-tv-sarja on poikkeuksellinen, koska ainakin nyt nähdyissä jaksoissa käsittelytapa on viihteellinen.

Rikostoimittaja Vera Miettinen puolestaan muistuttaa, että rikollisista pitää kertoa. Taustat ja ihmisten tarinat pitää tuoda esille. Mutta näkökulma ei saa olla rikollisten. Myös viranomaisten ja uhrien näkökulma pitää ottaa esille.

– Rikollisten haastatteleminen on tarkkaa puhaa, Mikko Gustafsson toteaa. Toimittajan pitää haastaa rikolliset, joita haastatellaan.

Soila muistuttaa, että rikolliset eivät kerro rikoksistaan. He kiistävät 99 prosenttisesti kaiken. Ranta-aho sen sijaan kertoo avoimesti.

Gustaffsson on tästä eri mieltä: Ranta-aho ei kerro muuta kuin sen, mitä hänestä on jo tiedossa.

Soila: Ranta-aho ei saa rahaa

Mutta haastavatko toimittajat riittävästi?

Ilta-sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) Niko Ranta-aho sanoi näin:

“Lähtökohtaisesti, jos mä teen ihmisen tai jonkun lehden kanssa haastattelun, niin mä päätän ne kysymykset, ja niitä muokataan, tai sitten mä voin sanoa, etten mä anna ollenkaan haastattelua”

Joni Soila sanoo, että Katiska dokumentissa Niko Ranta-aholla ei ole oikeutta tai mahdollisuutta päättää mitä hänestä näytetään.

– Ranta-aho on impulsiivinen ihminen ja hän saattaa puhua mitä sattuu kun häneltä menee hermot.

Ranta-aho ei myöskään saa rahaa ohjelmasta, Soila vakuuttaa.

– Oleellisin pointti on se, että Ranta-aho ei maksa meille, Soila sanoo.

Entä uhrit?

Kiehtoviin rikollisiin verrattuna uhrit ovat joskus tylsiä ja tavallisia. Miten pitää huolta siitä, että näkökulma ei ole jutuissa vain rikollisen tai sankaripoliisien, vaan myös uhrit huomioidaan.

– Katiska-dokumenttia on kritisioitu siitä, että on unohdettu uhrit. Kun sarjaa katsoo loppuun asti, voin vakuuttaa, että uhreja ei ole unohdettu, Joni Soila sanoo.

