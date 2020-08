Räppäri Jesse Markin ja blues-kitaristi Erja Lyytinen eivät antaneet epäilijöiden estää menestystä – "Pitää vaan tehdä omaa juttuaan"

Monipuolisena rap-artistina tunnettu Jesse Markin, 35, ja blues-kitaristi Erja Lyytinen, 44, ovat kumpikin kokeneet, millaista on olla se tyyppi, joka erottuu joukosta.

Markin muutti kuusivuotiaana perheensä kanssa Liberiasta Suomeen. Lapsuutensa hän vietti Viljakkalassa, pienessä pirkanmaalaisessa kunnassa, jossa mustaihoisuus oli hyvin poikkeava ominaisuus.

Markin ja Lyytinen esiintyivät Helsingin juhlaviikonlopussa. Korona toi uusia oivalluksia keikkoihin. Voit katsoa Yle Uutisten haastattelun klikkaamalla jutun pääkuvaa.

Nyt Markin on asunut jo 13 vuotta Helsingissä, mutta hän kokee, että hänet määritellään edelleen ihonvärin kautta.

– Suurin osa ihmisistä ei aloita puhumaan minulle suomeksi. Oletetaan, että minä en edes osaa suomea.

Markin kertoo kokeneensa uhkauksia ja väkivaltaa niin lapsena kuin aikuisenakin.

– Tappouhkauksia on tullut sosiaaliseen mediaan ja kännykkään. Kadulla on syljetty naamaan, takki on viilletty auki, leikkimökki on poltettu, on yritetty ryöstää.

Markin kertoo kokevansa vieläkin rasismia, mutta ei enää pelkää sitä, kuten lapsena.

– Minä olen kasvanut ihmisenä. Olen sanavalmiimpi ja pystyn reagoimaan tilanteeseen huumorilla.

Lyytinen puolestaan joutui nuorena kitaristina kohtaamaan ennakkoluuloja miehisessä musiikkimaailmassa sukupuolensa vuoksi.

– Ennakkoasenteet piti aina murtaa. Se oli jatkuvaa oman paikan lunastamista kovalla työllä. Ihmiset uskovat vasta, kun näkevät.

Palkintoja pukkaa

Kumpikaan artisti ei ole antanut epäilijöiden pidätellä itseään. Lyytinen listattiin tänä kesänä maailman toiseksi parhaaksi kitaristiksi Total Guitar -lehdessä. (siirryt toiseen palveluun) Myös ensimmäisellä sijalla on nainen, Nita Strauss.

– Se on hienoa, että ajat ovat muuttuneet paljon siitä, kun minä aloin soittaa kitaraa. Nykyään listoilla pyörii sekä naisia että miehiä. Se antaa esikuvaa ja rohkeutta nuoremmille gimmoille lähteä tälle uralle, Lyytinen sanoo.

Kitarakonkari on iloinen siitä, että maailma on muuttunut helpommaksi paikaksi naismuusikoille hänen nuoruutensa ajoista.

– Epäilyistä ei pidä välittää. Pitää vaan tehdä omaa juttuaan.

Myös Markin on noteerattu artistina tänä keväänä. Keväällä hänet palkittiin Emma-gaalassa vuoden tulokkaana ja kriitikoiden valintana. Lisäksi hän sai Teosto-palkinnon Folk-esikoisalbumistaan.

– Kyllä se yllätti, kun en ole koskaan missään mitään voittanut edes arpajaisissa, niin yhtäkkiä tulee musiikkimaailman kärkikastipalkintoja, Markin sanoo vieläkin ymmällään.

Korona toi uusia oivalluksia keikkailuun

Markinilla on riittänyt hyvin keikkoja palkintojen jälkeen Suomessa, myös koronan aikana. Epidemian aikana turvatoimet ovat vaikuttaneet järjestelyihin. Kun hän esiintyi Helsingin Suvilahdessa tällä viikolla, lippuja myytiin pöytäseurueille, jotka oli sijoitettu riittävän etäälle toisistaan.

SeaHelsinki Sound -tapahtumassa elokuun alussa Markin esiintyi veneessä Kruunuvuorenselällä. Myös yleisö saapui paikalle omilla veneillään, jotka olivat turvallisen kaukana toisistaan. Lisäksi Markinilla on ollut striimikeikkoja esimerkiksi Ylen Olohuoneessa.

Myös Lyytinen on löytänyt uusia ulottuvuuksia striimikeikkoihinsa koronan aiheuttaman erikoisen tilanteen myötä. Kesällä hän esiintyi Kuopiossa 16-kerroksisen rakennuksen katolla. Striimi (siirryt toiseen palveluun) on kerännyt lähes 100 000 katselua ympäri maailmaa.

Sekä Lyytinen että Markin ovat peruneet ulkomaille sovitut keikat ja keskittyvät nyt kotimaahan.

