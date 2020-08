"Osa live-keikoista on digitaalisia koronapandemian jälkeenkin", uskoo eurodancen kuningatar Pandora ja Vantaan oma Anneli

All Over Press

Pandora on keikkaillut Suomessa paljon ja kiertänyt sadoissa kuppiloissa ja kapakoissa. Nykyisin hänellä on myös suomalainen mies ja toinen koti Vantaalla. Kuvassa Pandora esiintyy Helsingissä vuonna 2014.

Kun Pandoralle eli Anneli Magnussonille maaliskuussa selvisi, että hänen uuden levynsä julkistamistilaisuus ja sen yhteyteen suunniteltu Pete Voutilaisen valokuvanäyttely Porvoossa oli peruttu, hän oli murheen murtama. Samassa rytäkässä peruttiin kaikki kesän keikat, joista moni olisi ollut Suomessa, Magnussonin toisessa kotimaassa.

Tulot loppuivat yhdessä päivässä ja Magnusson pohti, pitäisikö hänen nyt vain katsella 27 vuotta kestäneen uransa sukellusta.

– Minulta vuosi verta nenästä kaksi viikkoa, kunnes tajusin, että olen uponnut ennenkin ja tehnyt töitä noustakseni ylös aina uudestaan. Päätin, että niin ei tapahdu tällä kertaa, ex-miehensä kavalluksesta, sitä seuranneista talousvaikeuksista ja lapsensa isän alkoholiongelman syövereistä selvinnyt ruotsalaistähti kertoo.

Samalla Pandora ymmärsi, että kyse ei ollut vain väliaikaisesta musiikkialan murroksesta vaan jostain suuremmasta. Koko bisnestä kohtasi nyt samanlainen mullistava kriisi kuin 2000-luvun alussa, kun ihmiset alkoivat kuluttaa digitaalisia tallenteita cd-levyjen sijaan.

– Silloin digitalisaatio tapahtui levyjen osalta. Nyt se tapahtuu live-esitysten kohdalla viruksen vuoksi. Jälleen meidän on sopeuduttava ja mukauduttava tilanteeseen. Pystyimme siihen silloin ja pystymme siihen nytkin, Pandora sanoo.

Pandora päätti vastata haasteeseen perustamalla nettisivut, vaikka hänelle sanottiin, että kukaan ei ole enää 2020-luvulla kiinnostunut sellaisista – nettisivut ovat niin eilistä.

– Ehkä, mutta minäkin olen eiliseltä. Urani alkoi silloin, kun nettisivut olivat se juttu. Nettisivutkin ovat retroja. Olen yrittänyt yhdistää sivuillani 90-luvun kipinän tulevaisuuteen parhaani mukaan, Magnusson toteaa.

Pandora oli yksi 90-luvun suosituimmista pohjoismaisista, kansainväliseen suosioon nousseista artisteista. Jo silloin hän keikkaili paljon Suomessa. Ulf Magnusson

Korona lukitsi Ruotsiin ja pakotti etäsuhteeseen

Pandora löi läpi vuonna vuonna 1993 hittikappaleellaan Trust me. Juhannuksena 50 vuotta täyttänyt eurodancen legenda on julkaissut yhteensä 12 studioalbumia ja myynyt noin 6 miljoonaa levyä. Pandora on menestynyt kansainvälisesti erityisesti Japanissa ja Australiassa, mutta suomalainen yleisö on ollut hänelle tärkein alkuajoista lähtien.

Nykyisin noin 60–70 prosenttia Pandoran töistä on Suomessa.

– Olen käynyt täällä paljon ja suhteeni suomalaisiin faneihini on vain vahvistunut vuosien varrella, Pandora kertoo.

Vuonna 2013 Magnusson tapasi nykyisen kihlattunsa Mikko Peltosen. Sen jälkeen hänellä on ollut kaksi kotia: toinen Suomessa ja toinen Ruotsissa, jossa asuu myös hänen 16-vuotias poikansa. Peltonen on dj ja pariskunta on myös keikkaillut yhdessä.

– Kun tapasin Mikon, minulla on ollut toinenkin syy olla enemmän Suomessa. Hän on kanssani myös lavalla. On fantastista tehdä töitä yhdessä. Kun menin kihloihin suomalaisen miehen kanssa, sain hyvää palautetta suomalaiselta yleisöltäni. He toivottivat minut tervetulleeksi ja arvostan sitä syvästi, Magnusson sanoo.

Korona muutti kuitenkin kaiken. Magnusson jäi maaliskuussa Ruotsiin poikansa kanssa eikä hänen vaatealalla työskentelevä puolisonsa ole voinut matkustaa Ruotsiin karanteenisuosituksen vuoksi. Pisimmillään pariskunta oli keväällä erossa kaksi ja puoli kuukautta.

– Se oli kamalaa, mutta selvisimme. Olemme tottuneet etäsuhteeseen ja olleet osittain sellaisessa lähes seitsemän vuotta, Magnusson sanoo.

Pandoran oli tarkoitus olla mukana viikko sitten Nelosella alkaneella Tähdet, tähdet -sarjan uudella tuotantokaudella. Magnusson perui kuitenkin osallistumisensa, sillä se olisi vaatinut niin paljon matkustamista Ruotsin ja Suomen välillä.

– Olisi ollut liian iso riski osallistua kymmenen jakson kuvauksiin. Olisin vaarantanut sekä itseni että kaikki muut tuotannossa mukana olevat. Mielestäni se oli viisas päätös, ja tuotantotiimi tuki minua sataprosenttisesti, Magnusson kertoo.

Ruotsissa ei saa tällä hetkellä keikkailla, mutta syyskuussa Pandoralla saattaa olla esitys Espoossa – jos pandemia pysyy aisoissa eikä lisärajoituksia tule. Kesällä hänellä on ollut kaksi keikkaa Suomessa, joista viimeisin oli Puumalassa. Magnussonin mielestä yleisön ohjaaminen pöytiin ja turvavälit toimivat siellä erinomaisesti.

– Onhan se erilaista, ja energia on paljon rauhallisempi. Mutta on se sen arvoista, jos vaihtoehtona on, että ei ole lainkaan keikkoja.

Pandoran suosikkipaikkoja Suomessa ovat Paloheinän ulkoilualue ja Haltialan tila. Ulf Magnusson

Tulevaisuuden live-esitykset ovat hybridejä

Uusista nettisivuista on muodostunut Pandoralle tärkeä osa niin koronanaikaista kuin -jälkeistäkin urapolkua. Hän on vetänyt Ruotsin Kungsörissä sijaitsevasta kodistaan live-keikkoja ja koonnut sivuilleen luentojaan sekä tietoja esitystarjonnastaan.

Pandora on aiemmin esiintynyt esimerksi Riku Niemi Orchestran ja Cool Mambo -kokoonpanon kanssa. Kapellimestari Riku Niemi on sovittanut Pandoran hiteistä orkesteriversioita.

– Tapasimme keväällä Rikun kanssa ja keskustelimme siitä, milloin voisimme tehdä sen uudestaan. Suunnitelmat tyssäsivät koronan vuoksi, Pandora kertoo.

Magnusson ei aluksi ollut varma siitä, olisivatko digitaaliset live-taltioinnit hänen juttunsa. Ensimmäiset kokemukset olivat kaikkea muita kuin hohdokkaita.

– Se oli samaan aikaan kaunista ja kauhistuttavaa. Kaunista oli se, että sain vihdoin viettää aikaa yhdessä yleisöni kanssa. Kauhistuttavaa oli tekninen osuus. Minua jännitti. Lopulta palkkasin henkilön opettamaan minulle laitteiden käyttöä, Pandora kertoo.

Mutta kun tekninen tuki lähti, Pandora oli taas hukassa: hän ei tiennyt, miltä esitys kuulosti yleisölle. Neljänteen liveensä hän pyysi laitteiden kanssa auttanutta henkilöä jäämään taustalle.

Se toimi paremmin kuin hän osasi odottaa.

– Viimeisellä kerralla tunsin, että sisälläni kasvaa jonkinlainen uusi luovuus. Nyt odotan jo seuraavaa kertaa. Minulla on paljon ideoita erilaisista teemoista, joita haluan kehittää ja kokeilla. Keskustelen niistä parhaillaan digitaalisia tapahtumia järjestävien tahojen kanssa. Niiden toteuttaminen fyysisesti olisi paljon isompi projekti.

Magnusson arvelee, että tulevaisuudessa monen muusikon ura tulee olemaan yhdistelmä digitaalisia ja fyysisiä keikkoja.

– Vaikka live-keikat alkaisivat uudestaan, aion silti jatkaa digitaalisten esitysten työstämistä. Uskon, että tulevaisuuden live-esitykset ovat hybridejä. Voi olla, että vain osa ihmisistä on fyysisesti läsnä, ja osa kokonaisuudesta lähetetään yleisölle digitaalisesti. Digitaaliset esitykset ovat tulleet tänne jäädäkseen, vaikka viruksen toivon menevän pois ikuisiksi ajoiksi, Pandora sanoo.

Pandora ei silti usko, että digikeikat tulevat koskaan täysin syrjäyttämään fyysisiä ohjelmanumeroita.

– Mitä enemmän maailma digitalisoituu sitä enemmän kasvaa fyysisten kohtaamisten arvo. Ihmiset kuolisivat, jos he eivät saisi halata ja tavata toisiaan, Magnusson sanoo.

Anneli Magnusson ja Michael Monroe Urheilugaalassa vuonna 2016. X3M/Catariina Salo

90-luvun fani oli kuulolla, kun Pandora luki hänen kirjeen live-lähetyksessään

Pandora kertoo, että kotikeikat antavat hänelle mahdollisuuden liittää niihin erilaista sisältöä. Hän on lukenut lähetyksissään muun muassa 90-luvun uutisleikkeitä ja fanikirjeitä.

– Kun luin lähetyksessäni fanikirjeen 90-luvulta, kirjoittaja otti minuun pari päivää myöhemmin yhteyttä. Se oli sydämellistä, Pandora kertoo.

Vaikka nettisivut ovat yksi muusikon mukautumiskeinoista koronaan, ne ovat myös eräänlainen kompromissi Magnussonin pitkäaikaiselle haaveelle perustaa Pandora-museo.

– Se kuulostaa supertylsältä, kun sanon museo, Pandora naurahtaa.

Magnussonin mukaan kyse olisi eräänlaisesta elämyskeskuksesta, jossa pääsisi kokeilemaan, minkälaista on olla Pandora.

– Olen kiitollinen, että emme tehneet sitä, sillä tämä olisi ollut ensimmäinen vuosi. Unelma on olemassa, mutta olen täyttänyt nyt nettisivuni värikkäillä sulillani, Pandora kertoo ja viittaa Masked Singer Suomi -ohjelman riikinkukkohahmoonsa.

Eurodancen kuningattaresta pienten lavojen folklaulajaksi

Hybridi-Pandoraan liittyy kuitenkin muutakin kuin digitaalisuus. Eurodance-kuoren alla on aina piileskellyt myös toinen persoona – Anne Li.

Anne Lin albumi on ollut valmis jo vuosia, ja sitä on yritetty julkaista useaan otteeseen. Aina on kuitenkin tullut joku dramaattinen este. Ensin Magnussonin manageri sai sairaskohtauksen, mikä vei miltei tämän hengen. Kun hän oli tervehtynyt ja uudet levyjulkkarit oli lyöty lukkoon, managerilta löydettiin syöpäkasvain. Siitäkin hän selvisi.

Kolmannella kerralla puolestaan Pandora joutui perumaan albumin julkaisun, kun hänen Ruotsissa sijaitseva talonsa tuhoutui rajussa tulipalossa. Ennen neljättä julkaisuyritystä, Pandoran manageri joutui sydänleikkaukseen ja hänen oli lopetettava työnteko tyystin.

Ja viidennen julkaisupäivämäärän torppasi korona.

Magnusson kertoo, että Anne Li syntyi jo vuonna 1970 ja edustaa sitä nuorta tyttöä, joka alkoi soittaa kitaraa 10-vuotiaana ja ihannoi Bob Dylania ja Bonny Raittia. Kaikki kappaleet on nauhoitettu livenä ja albumilla kuullaan myös Magnussonin lempisoitinta, säkkipilliä.

– Luennoillani on saattanut kuulla jotain Anne Lin sanoituksia. Anne Li on kirjoittanut yhden lauseen suomeksi erääseen kappaleeseensa, erityisesti pitkillä automatkoilla suomeksi laulamista harjoitteleva Pandora paljastaa.

Pandora ei silti jää taka-alalle, kun Anne Li vihdoin astuu parrasvaloihin. Magnusson ei osaa vielä sanoa, tuleeko Anne Lin sisällöt osaksi Pandora-verkkoalustaa vai saako hän jossain vaiheessa oman portaalinsa.

– Pandoralla on energinen, iloinen ja innostava show. Se on toinen puoli minusta. Anne Li tulee esiintymään pienemmillä lavoilla ja tunnelma on kotoisampi, Magnusson kertoo.

Magnusson sanoo, että rinnakkaispersoonia hänellä on ainakin kaksi. Niitä saattaa olla useampikin. Teininä Magnusson lauloi useissa eri rockbändeissä, ja viime keväänä pyörineessä Masked Singer Suomessa hän kohautti esittämällä Nightwishin kappaleen Amaranth.

– Oli kunnia esittää rakastetun ja suuren suomalaisen bändin kappale suomalaiselle yleisölle. Minua jännitti superpaljon, mutta itseään ja yleisöään pitää haastaa silloin tällöin.

Ysärin lateksihousuista Anneli ei luovu

Anneli Magnusson vannoo edelleen ysärin epämukavien lateksisten esiintymisasujen nimeen, vaikka muuten hänen tyylinsä on vaihtelevampi kuin nuorempana. Ulf Magnusson

Vaikka ysäri on jälleen muodissa, Pandora ei ole vielä kaivanut esiin sen ajan punaista lateksimekkoaan. Lateksihousuista hän ei kuitenkaan ole vuosien varrella luopunut.

– Ne ovat hirveän kuumat päällä, mutta näyttävät fantastiselta lavalla. Esiintyessä materiaalin on oltava sellaista, joka näyttää kivalta valojen kanssa, Anneli Magnusson toteaa.

23.8.2020 kello 18.15 Kuvatekstistä poistettu maininta että Paloheinä ja Haltiala sijaitsisivat Vantaalla.

