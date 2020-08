Aasialaisryhmä matkusti Helsingistä Kainuuseen – yhdellä koronatartunta, useita altistuneita

Pohjois-Suomeen matkustaneella aasialaisella henkilöllä on todettu koronatartunta ja matkalla on tapahtunut useita altistumisia. Aasialaisryhmä saapui Suomeen perjantaina 14.8. aamulla ja yhdellä heistä ilmaantui koronaoireita lauantaina 15.8.

– Tässä on kyse kausityöntekijöistä, joista yhdellä on todettu Lapin sairaanhoitopiirissä koronatartunta. Hän on ollut tartuttava jo 14.8. perjantaina, kertoo Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas.

Henkilö on viettänyt koko päivän 14.8. Helsinki-Vantaan lentokentällä, jolloin Broaksen mukaan on voinut tapahtua altistumisia.

Aasialaisryhmä matkusti perjantai-iltana kohti pohjoista. He lähtivät Helsingistä perjantai-iltana 14.8. junalla IC 185 klo 21.03 Tampereelle, mistä matka jatkui pikajunalla 269 klo 23.50 Kolariin.

– Tampere-Kolari-yhteys on ollut pitkä ja he ovat olleet istumapaikoilla. Mahdollista on, että lähellä on ollut muita matkustajia ja altistuminen on voinut tapahtua, sanoo infektioylilääkäri Broas ja tähdentää tarkkailemaan mahdollisia oireita, jos on ollut edellä mainituissa junissa.

– Jos on ollut näissä junissa ja alkaa oirehtia, niin ilman muuta täytyy hakeutua testiin, painottaa infektiolääkäri Broas.

Tartuntaketjun jäljittäminen on alkanut ja henkilöitä on jo tavoitettu, kertoo Broas.

– Muutamia on jo tavoitettu ja heistä on jo näytteet otettu, mutta sitä jatketaan ja pyritään selvittämään lisää kontakteja, joita tartunnan saaneella on ollut viikon aikana.

Kaikkiaan kuusi henkilöä on tällä hetkellä tavoitettu ja heidät kaikki on asetettu karanteeniin.