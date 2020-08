Ylen kysely: Suurin osa suomalaisista haluaa karanteenirahan pois riskialueille matkaajilta – hallitus käsittelee kiristyksiä alkavalla viikolla

Hallitus käsittelee tulevalla viikolla ehdotusta siitä, että tartuntatautipäiväraha poistettaisiin niiltä, jotka ovat matkustaneet esimerkiksi riskialueille.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi runsas viikko sitten A-studiossa, että hallitus selvittää, voidaanko lakia muuttaa siten, että tartuntatautilain mukaisesta karanteenista voitaisiin olla maksamatta tartuntatautipäivärahaa.

Hallitus käsittelee asiaa tulevalla viikolla, STM:stä kerrotaan. Ministeriö on valmistellut ja selvitellyt asiaa hallitukselle.

Kansa: Ei karanteenikorvauksia

Jos suomalaisilta kysytään, riskikäytöksestä pitää rankaista. Tämä käy ilmi Ylen Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

Jopa kolme neljästä suomalaisesta (76 prosenttia) eväisi Kelan maksaman tartuntatautipäivärahan “riskinottajilta”, jotka määrätään karanteeniin.

Yle kysyi asiaa näin: Työntekijän tai yrittäjän ansionmenetykset voidaan korvata täysimääräisesti valtion varoista, jos hänet on määrätty olemaan poissa töistä koronaepäilyn takia. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos palaa Suomeen maasta, jossa on ollut runsaasti koronatartuntoja, ja sen takia lääkäri määrää karanteeniin. Mikä seuraavista on lähinnä omaa ajatteluasi?

Yli puolet eli 52 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että lakia pitäisi muuttaa niin, ettei karanteenikorvauksia makseta riskimaihin matkustaneille. Lähes joka neljäs (24 prosenttia) totesi, että lakia pitäisi muuttaa niin, ettei karanteenikorvauksia makseta, jos henkilö on jättänyt noudattamatta mitä tahansa koronasuosituksia.

Vain 17 prosenttia oli sitä mieltä, että lakia ei tule muuttaa.

Seitsemän prosenttia ei osannut sanoa juuta eikä jaata.

Perustulakiasiantuntija: Täysin Suomessa vierasta ajattelua – tasavertaisuus unohtuu

Lain mukaan jokainen karanteeniin määrätty saa tartuntatautipäivärahaa, joka korvaa ansionmenetykset.

Nyt siis hallitus selvittää, voidaanko tätä kiertää.

Perustuslakiasiantuntija, Tampereen yliopiston hallintotieteiden apulaisprofessori Pauli Rautiainen ihmettelee hallituksen intoa ryhtyä rankaisemaan riskinottajia.

Rautiaisen mukaan lain tulkinnassa ei ole mitään epäselvää.

– Jos ihminen pannaan karanteeniin, hänen kuuluu saada päivärahaa, oli hän käyttäytynyt miten tahansa. Vaikka hän olisi käynyt tartuntariskialueella, lain edessä hän on yhdenvertainen, hän sanoo.

Toisin sanoen: jos valtio estää työnteon pakolla, sen pitää tarjota tilalle korvaava toimeentulo.

Pauli Rautiainen kirjoitti asiasta myös Perustuslakiblogissa (siirryt toiseen palveluun), jossa hän kritisoi kovin sanoin pääministeri Sanna Marinin (sd.) ja muidenkin ministerien, kuten Li Anderssonin (vas.) ja Maria Ohisalon (vihr.) esittämää ajatusta siitä, että “kunniattomasta” käyttäytymisesä rankaistaisiin tartuntatautipäivärahan menetyksellä.

Ylen haastattelussakin hän ihmettelee koko ideaa.

– Koko ajatus siitä, että me luokittelisimme ihmiset oletusten perusteella kunniallisiin ja kunniattomiin, oikeutettuihin ja ei-oikeutettuihin on perustavalla tavalla ristiriidassa meidän oikeusvaltion perusperiaatteiden kanssa, Rautiainen sanoo.

Blogissaan hän kirjoittaa näin:

Tartuntatautipäivärahan idena on edistää sitä, että tartuntatautia potentiaalisesti levittävä pysyttelee poissa töistä sekä uskaltautuu ylipäänsä ilmoittamaan viranomaisille mahdollisesta altistumisestaan tartuntataudille aivan riippumatta siitä missä ja miten altistuminen on tapahtunut. Se siis suojaa väestöä mahdollistamalla sen, että suurempaa taudin tartuttamisriskiä kantavat ihmiset todella kykenevät pysymään karanteenissa, Rautiainen kirjoittaa blogissaan.

Jo näistä kahdesta syystä ”kunniattomasti altistuneiden” tai ylipäänsä minkään ihmisryhmän sulkeminen tartuntatautipäivärahan kaltaisen etuuden ulkopuolelle ei ole perusteltua.

Rautiaisen mukaan moraaliset tunteet sotkevat koko keskustelun.

– Tartuntatautipäiväraha maksetaan siksi, että ihminen, jolla ei ole muuten varaa, saataisiin pysymään poissa töistä, hän sanoo.

Yhden ongelman aiheuttaa Rautiaisien mukaan ”vapaaehtoinen karanteeni” tai karanteenisuositus. Lainsäädäntö ei tunne sellaista. (Liikennevalomallista lisää täältä.)

– Koko hallituksen liikennevalomallin keltainen kohta on oikeudellisesti ongelmallinen. SIllä ei ole lainsäädännöllisä perustetta. Eikä sillä ole takaisinkytkentää tartuntatautipäivärahajärjestelmään.

Keväällä vapaaehtoisessa karanteenissa olleille maksettiin epidemiatukea. Rautiaisen mukaan se sotki sosiaaliturvajärjestelmän, mutta täytti perustellusti tehtävänsä. Mutta nyt kun sitä ei ole, se aiheuttaa lisää ongelmia.

– Olemme hukanneet ajatuksen siitä, miksi nämä jutut ovat olemassa, Rautiainen sanoo.

– Kysymys siitä, että tämäntyyppisiä etuuksia haluttaisiin alkaa käyttää rangaistusluontoisesti, heijastelee sen tyyppistä ajattelua, joka on ollut aiemmin täysin vieras ja aivan ei hyväksyttävissä oleva suomalaisessa yhteiskunnassa, Rautiainen painottaa.

Taloustutkimus haastatteli Ylen toimeksiannosta 1100:aa henkilöä 19.–20.8.2020. Kysely tehtiin internetpaneelissa, ja otos edustaa Suomen aikuisväestöä (15 vuotta täyttäneet). Tulokset painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan väestötilastoja vastaaviksi. Virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

