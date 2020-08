Valko-Venäjän puolustusministeri: Armeija suojelemaan muistomerkkejä Minskissä – suurmielenosoitus parhaillaan käynnissä

Mielenosoitukseen odotetaan osallistuvan tuhansia ihmisiä. Presidentti Lukašenka on kertonut, että hän ei aio antaa periksi mielenosoittajien vaatimuksille.

Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä on parhaillaan käynnissä opposition koolle kutsuma suurmielenosoitus.

Uutistoimistojen mukaan Minskin keskustaan on ollut sunnuntaina matkalla suuri letka armeijan kuorma-autoja ja busseja.

Lue tästä lyhyesti siitä, mistä Valko-Venäjän mielenosoituksissa on kyse.

Valko-Venäjän puolustusministeri kertoi tänään sunnuntaina, että armeija tulee suojelemaan Minskissä sijaitsevia muistomerkkejä, kertoo uutistoimisto Reuters. Aiemmin mielenosoituksia on valvonut poliisi.

Kaduilla on havaittu liikkuvan myös ajoneuvoja, jotka on varustettu vesitykein. Lisäksi Minskissä on uutistoimistojen mukaan suljettu ainakin neljä metroasemaa, kertovat uutistoimistot.

Presidentinvaalien tulosta ja poliisiväkivaltaa vastustavat mielenosoitukset ovat jatkuneet 9. elokuuta järjestetyistä vaaleista saakka. Jo ennen elokuun vaaleja Valko-Venäjällä järjestettiin opposition koolle kutsumia mielenosoituksia.

Presidentti Aleksjandr Lukašenka kertoi eilen lauantaina, että hän ei aio antaa periksi mielenosoittajien vaatimuksille. Lukašenkan mukaan hallinnolla on maanantaihin asti aikaa vakauttaa tilanne maassa.

Lähteet: Reuters, AFP, STT