Tuhannet ihmiset muodostavat ihmisketjua Liettuasta Valko-Venäjän rajalle – Seuraa tunnelmia tältä videolta

Tarkoituksena on korostaa yhteisöllisyyttä Liettuan ja Valko-Venäjän kansalaisten välillä.

Liettuassa muodostetaan tänään sunnuntaina ihmisketju Vilnasta Valko-Venäjän rajalle. Matkaa Liettuan pääkaupungista Valko-Venäjän rajalle on noin parikymmentä kilometriä.

Tilaisuuden tarkoituksena on korostaa yhteisöllisyyttä liettualaisten ja valkovenäläisten välillä. Ihmisketjuun on arvioitu osallistuvan ainakin 30 000 ihmistä. Myös Liettuan presidentin Gitanas Nausėdan on kerrottu osallistuvan rauhanomaiseen tilaisuuteen.

Viime vuonna tuli kuluneeksi 30 vuotta neuvostovaltaa uhmanneesta ihmisketjusta Baltiassa. Voit lukea aiheesta lisää tästä jutusta.

23.elokuuta 1989 muodostetulla ihmisketjulla osoitettiin mieltä Baltian maiden itsenäisyyden puolesta. Silloin arviolta kaksi miljoonaa ihmistä vaati muutosta käsi kädessä. Vuonna 1989 Baltian halki ulottuneella ketjulla oli mittaa yli 600 kilometriä.

Lue myös:

Yle Valko-Venäjällä: Mielenosoittajia on silmänkantamattomiin, tunnelma on rauhallinen, metroasemia on suljettu

Yle Valko-Venäjällä: Lukašenka sulki kymmeniä uutissivustoja – Euroviisusuosikit viihdyttivät tuhansia mielenosoittajia Minskissä

Yle Minskissä: Työläiset huusivat Lukašenkalle "Lähde pois" – Presidentti poistui paikalta helikopterilla

Lähteet: Reuters